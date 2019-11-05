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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Лион - Бенфика
Лион - Бенфика: обзор матча 05 ноября 2019
Лион
05.11.2019, вторник, 23:00
Лига чемпионов, группа G, 4 тур
3 : 1
Завершен
Бенфика
4'
Й. Андерсен
33'
М. Депай
89'
Б. Траоре
76'
Х. Сеферович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лион - Бенфика
Замена
Марсело
️️️️
У. Ауа
90'
+1
ГОЛ! 3:1!
Б. Траоре
Пас отдал
М. Корне
89'
76'
ГОЛ! 2:1!
Х. Сеферович
Пас отдал
Пицци
73'
Замена
Пицци
️️️️
Ф. Серви
Замена
Б. Траоре
️️️️
Ж. Рен-Аделед
73'
50'
Желтая карточка
Флорентину
46'
Замена
Х. Сеферович
️️️️
Ж. Фернандеш
Замена
М. Корне
️️️️
М. Депай
46'
43'
Желтая карточка
Габриэл
ГОЛ! 2:0!
М. Депай
Пас отдал
У. Ауа
33'
16'
Замена
Жардел
️️️️
Ферру
ГОЛ! 1:0!
Й. Андерсен
Пас отдал
Л. Дюбуа
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лион
2
Йоахим Андерсен
ВР
1
Антони Лопеш
ВР
64
Джейсон Денайе
ЦЗ
99
Юссуф Коне
ЦЗ
15
Лео Дюбуа
ПЗ
23
Тиаго Мендес
ОП
29
Люка Тусар
ОП
10
Уссем Ауа
ЦП
11
Жефф Рен-Аделед
ЦП
9
Мусса Дембеле
ЦФ
10
Мемфис Депай
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
Бенфика
1
Одиссеас Влаходимос
ВР
22
Алехандро Гримальдо
ЛЗ
3
Рубен Диаш
ЦЗ
4
Ферру
ЦЗ
15
Томаш Тавареш
ПЗ
12
Флорентину
ОП
18
Габриэл
ЦП
83
Жедсон Фернандеш
ЦП
22
Шикинью
АП
95
Карлос Винисиус
ЦФ
10
Франко Серви
ЦФ
Главный тренер
Бруну Лажи
Лион
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
6
Марсело
ЦЗ
2
Рафаэл
ПЗ
70
Максвел Корне
ЛВ
6
Жеан Лукас
ЦП
10
Райан Шерки
АП
11
Бертран Траоре
ПВ
Бенфика
1
Иван Злобин
ВР
34
Андре Алмейда
ЦЗ
33
Жардел
ЦЗ
49
Адель Таарабт
ЦП
21
Пицци
АП
9
Харис Сеферович
ЦФ
9
Рауль де Томас
ЦФ
3-2-2-2
2
Андерсен
64
Денайе
99
Коне
15
Дюбуа
23
Мендес
29
Тусар
10
Ауа
11
Рен-Аделед
10
Депай
9
Дембеле
4-1-2-1-2
1
Влаходимос
15
Тавареш
3
Диаш
4
Ферру
22
Гримальдо
12
Флорентину
18
Габриэл
83
Фернандеш
22
Шикинью
10
Серви
95
Винисиус
10
Депай
70
Корне
70
Корне
10
Депай
10
Ауа
6
Марсело
6
Марсело
10
Ауа
11
Рен-Аделед
11
Траоре
11
Траоре
11
Рен-Аделед
4
Ферру
33
Жардел
33
Жардел
4
Ферру
10
Серви
21
Пицци
21
Пицци
10
Серви
83
Фернандеш
9
Сеферович
9
Сеферович
83
Фернандеш
Остались в запасе
Лион
Бенфика
10
Райан Шерки
АП
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
2
Рафаэл
ПЗ
6
Жеан Лукас
ЦП
Главный тренер
Руди Гарсия
1
Иван Злобин
ВР
34
Андре Алмейда
ЦЗ
49
Адель Таарабт
ЦП
9
Рауль де Томас
ЦФ
Главный тренер
Бруну Лажи
Остались в запасе
10
Райан Шерки
АП
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
2
Рафаэл
ПЗ
6
Жеан Лукас
ЦП
Остались в запасе
1
Иван Злобин
ВР
34
Андре Алмейда
ЦЗ
49
Адель Таарабт
ЦП
9
Рауль де Томас
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
Главный тренер
Бруну Лажи
Статистика матча Лион - Бенфика
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Лион
Лига Европы, 5 тур
Лион
- : -
26.11.2026
Лиллестрем
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
0 : 1
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Бенфика
Лига Европы, 5 тур
Виктория
- : -
26.11.2026
Бенфика
Португалия. Примейра, 11 тур
Эштрела
2 : 3
08.11.2026
Бенфика
Лига Европы, 4 тур
Бенфика
3 : 1
05.11.2026
Лех
Португалия. Примейра, 10 тур
Бенфика
1 : 0
02.11.2026
Алверка
Португалия. Примейра, 9 тур
Санта-Клара
1 : 2
26.10.2026
Бенфика
Лига Европы, 3 тур
Омония
1 : 4
22.10.2026
Бенфика
Информация о матче
Стадион:
Групама Стэдиум
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