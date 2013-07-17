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Расписание матчей
Золотой кубок КОНКАКАФ
Куба - Белиз
Куба - Белиз: обзор матча 17 июля 2013
Куба
17.07.2013, среда, 01:30
Золотой кубок КОНКАКАФ, группа C, 3 тур
4 : 0
Завершен
Белиз
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Куба - Белиз
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Куба
Товарищеские матчи. Сборные
Гренада
2 : 0
12.10.2025
Куба
Товарищеские матчи. Сборные
Сент-Винсент и Гренадины
7 : 0
06.10.2025
Куба
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ, Общий этап
Куба
1 : 2
10.06.2025
Бермудские острова
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ, 5 тур
Куба
1 : 2
10.06.2025
Бермудские острова
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ, 4 тур
Антигуа и Барбуда
0 : 1
06.06.2025
Куба
Белиз
Товарищеские матчи. Сборные
Венесуэла
0 : 0
14.10.2025
Белиз
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ, 4 тур
Белиз
0 : 2
08.06.2025
Панама
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ, 3 тур
Монтсеррат
1 : 0
05.06.2025
Белиз
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ, 3 тур
Гайана
3 : 1
12.06.2024
Белиз
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ, 2 тур
Белиз
0 : 4
09.06.2024
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