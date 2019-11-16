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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧЕ
Германия - Беларусь
Германия - Беларусь: обзор матча 16 ноября 2019
Германия
16.11.2019, суббота, 22:45
Отбор ЧЕ-2020, группа C, 9 тур
4 : 0
Завершен
Беларусь
41'
М. Гинтер
49'
Л. Горецка
55'
Т. Кроос
83'
Т. Кроос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Германия - Беларусь
ГОЛ! 4:0!
Т. Кроос
Пас отдал
И. Гюндоган
83'
Желтая карточка
Р. Кох
75'
ГОЛ! 3:0!
Т. Кроос
Пас отдал
М. Гинтер
55'
ГОЛ! 2:0!
Л. Горецка
Пас отдал
Т. Кроос
49'
ГОЛ! 1:0!
М. Гинтер
Пас отдал
С. Гнабри
41'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Германия
1
Мануэль Нойер
ВР
0
Нико Шульц
ЛЗ
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
4
Маттиас Гинтер
ЦЗ
3
Робин Кох
ЦЗ
6
Йозуа Киммих
ОП
21
Илкай Гюндоган
ЦП
8
Тони Кроос
ЦП
8
Леон Горецка
ЦП
20
Серж Гнабри
ПВ
11
Тимо Вернер
ЦФ
Главный тренер
Йоахим Лев
Беларусь
1
Александр Гутор
ВР
5
Денис Поляков
ЦЗ
14
Никита Наумов
ЦЗ
4
Александр Мартынович
ЦЗ
13
Сергей Матвейчик
ЦЗ
23
Павел Нехайчик
ЛП
22
Игорь Стасевич
ЦП
2
Станислав Драгун
ЦП
18
Иван Маевский
ЦП
19
Юрий Ковалев
ПП
11
Денис Лаптев
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Германия
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
12
Бернд Лено
ВР
3
Йонас Хектор
ЛЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
17
Никлас Штарк
ЦЗ
11
Надим Амири
ЦП
20
Суат Сердар
ЦП
19
Себастьян Руди
ЦП
14
Юлиан Брандт
АП
11
Лука Вальдшмидт
ЦФ
Беларусь
12
Сергей Черник
ВР
16
Антон Чичкан
ВР
22
Александр Павловец
ЦЗ
20
Александр Сачивко
ЦЗ
0
Олег Веретило
ЦЗ
15
Сергей Кисляк
ОП
14
Евгений Яблонский
ЦП
11
Максим Скавыш
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Нойер
0
Шульц
4
Гинтер
3
Кох
16
Клостерманн
6
Киммих
21
Гюндоган
8
Кроос
8
Горецка
20
Гнабри
11
Вернер
4-5-1
1
Гутор
14
Наумов
4
Мартынович
13
Матвейчик
5
Поляков
19
Ковалев
22
Стасевич
2
Драгун
18
Маевский
23
Нехайчик
11
Лаптев
Остались в запасе
Германия
Беларусь
3
Йонас Хектор
ЛЗ
11
Надим Амири
ЦП
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
12
Бернд Лено
ВР
4
Джонатан Та
ЦЗ
17
Никлас Штарк
ЦЗ
20
Суат Сердар
ЦП
19
Себастьян Руди
ЦП
14
Юлиан Брандт
АП
11
Лука Вальдшмидт
ЦФ
Главный тренер
Йоахим Лев
12
Сергей Черник
ВР
16
Антон Чичкан
ВР
22
Александр Павловец
ЦЗ
20
Александр Сачивко
ЦЗ
0
Олег Веретило
ЦЗ
15
Сергей Кисляк
ОП
14
Евгений Яблонский
ЦП
11
Максим Скавыш
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Остались в запасе
3
Йонас Хектор
ЛЗ
11
Надим Амири
ЦП
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
12
Бернд Лено
ВР
4
Джонатан Та
ЦЗ
17
Никлас Штарк
ЦЗ
20
Суат Сердар
ЦП
19
Себастьян Руди
ЦП
14
Юлиан Брандт
АП
11
Лука Вальдшмидт
ЦФ
Остались в запасе
12
Сергей Черник
ВР
16
Антон Чичкан
ВР
22
Александр Павловец
ЦЗ
20
Александр Сачивко
ЦЗ
0
Олег Веретило
ЦЗ
15
Сергей Кисляк
ОП
14
Евгений Яблонский
ЦП
11
Максим Скавыш
ЦФ
Главный тренер
Йоахим Лев
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Статистика матча Германия - Беларусь
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Германия
Лига наций, 6 тур
Германия
5 : 0
16.11.2026
Нидерланды
Лига наций, 5 тур
Сербия
1 : 3
13.11.2026
Германия
Лига наций, 4 тур
Греция
0 : 0
04.10.2026
Германия
Лига наций, 3 тур
Германия
2 : 0
01.10.2026
Сербия
Лига наций, 2 тур
Германия
0 : 1
27.09.2026
Греция
Беларусь
Лига наций, 6 тур
Беларусь
0 : 2
15.11.2026
Албания
Лига наций, 5 тур
Сан-Марино
0 : 2
12.11.2026
Беларусь
Лига наций, 4 тур
Беларусь
1 : 0
06.10.2026
Финляндия
Лига наций, 3 тур
Беларусь
4 : 0
03.10.2026
Сан-Марино
Лига наций, 2 тур
Финляндия
0 : 0
29.09.2026
Беларусь
Информация о матче
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