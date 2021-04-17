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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Денизлиспор - Эрзурумспор
Денизлиспор - Эрзурумспор: обзор матча 17 апреля 2021
Денизлиспор
17.04.2021, суббота, 13:30
Турция. Суперлига, 35 тур
2 : 3
Завершен
Эрзурумспор
46'
H. Rodallega
64'
H. Rodallega
2'
Э. Бассан
79'
Э. Рашани
86'
Э. Рашани
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Денизлиспор - Эрзурумспор
90'
Замена
B. Ãagiran
️️️️
G. Obertan
89'
Желтая карточка
П. Бумаль
86'
ГОЛ! 2:3!
Э. Рашани
Пас отдал
J. Ochieng Omolo
Замена
В. Туша
️️️️
H. Sacko
84'
79'
ГОЛ! 2:2!
Э. Рашани
Пас отдал
O. Karakullukcu
Замена
H. Ayaroğlu
️️️️
М. Дискеруд
70'
69'
Замена
O. Karakullukcu
️️️️
Рикарду
69'
Замена
G. Kardeş
️️️️
A. Teikeu
ГОЛ! 2:1!
H. Rodallega
Пас отдал
S. AytaÃ§
64'
Замена
K. Aktas
️️️️
Р. Муравски
60'
56'
Замена
Э. Рашани
️️️️
А. Новиковас
ГОЛ! 1:1!
H. Rodallega
46'
37'
Желтая карточка
H. Hatipoğlu
34'
Желтая карточка
А. Новиковас
Желтая карточка
Фабиано
26'
2'
ГОЛ! 0:1!
Э. Бассан
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Денизлиспор
1
Дженк Генен
ВР
42
Миккель Дискеруд
ЛЗ
4
Фабиано
ЦЗ
91
Sakib AytaÃ§
ЦЗ
22
Mustafa Yumlu
ЦЗ
15
Oguz Yilmaz
ЦЗ
22
Радослав Муравски
ЦП
9
Hadi Sacko
ЦП
28
Анхело Сагаль
ЦФ
76
Ãzer Ãzdemir
ЦФ
11
Hugo Rodallega
ЦФ
Эрзурумспор
1
Mehmet GÃ¶ktug Bakirbas
ВР
55
Leo Schwechlen
ЦЗ
20
Петрус Бумаль
ОП
17
Эмрах Бассан
ЦП
11
Арвидас Новиковас
ЦП
77
Mehmet Murat Uçar
ЦФ
5
Hasan Hatipoğlu
ЦФ
30
Adolphe Teikeu
ЦФ
10
Рикарду
ЦФ
15
Johanna Ochieng Omolo
ЦФ
4
Gabriel Obertan
ЦФ
Главный тренер
Серкан Эзбалта
Денизлиспор
60
ÃzgÃ¼r Ãek
ЦЗ
0
M. Ozkal
ЦЗ
5
Kubilay Aktas
ЦП
14
Матье Доссеви
ЦП
99
Abdulkadir Sunger
ЦФ
13
Ali Eren Yalcin
ЦФ
7
Ali Yavuz Kol
ЦФ
20
Hasan Ayaroğlu
ЦФ
25
Ветон Туша
ЦФ
9
M. Mesanovic
ЦФ
Эрзурумспор
91
Богдан Бутко
ЦЗ
21
Zakarya Bergdich
ЦЗ
19
Эльбасан Рашани
ЛВ
33
Kayacan Erdoğan
ЦФ
29
Jakub Szumski
ЦФ
23
Gökhan Kardeş
ЦФ
88
Osman Çelik
ЦФ
77
Bugra Ãagiran
ЦФ
55
Ozgur Sert
ЦФ
61
Oltan Karakullukcu
ЦФ
3-2-2-3
1
Генен
91
22
15
42
Дискеруд
4
Фабиано
22
Муравски
9
11
76
28
Сагаль
1-1-2-5
1
55
20
Бумаль
17
Бассан
11
Новиковас
5
4
15
10
Рикарду
30
42
Дискеруд
20
20
42
Дискеруд
9
25
Туша
25
Туша
9
22
Муравски
5
5
22
Муравски
30
23
23
30
4
77
77
4
11
Новиковас
19
Рашани
19
Рашани
11
Новиковас
10
Рикарду
61
61
10
Рикарду
Остались в запасе
Денизлиспор
Эрзурумспор
99
Abdulkadir Sunger
ЦФ
13
Ali Eren Yalcin
ЦФ
7
Ali Yavuz Kol
ЦФ
60
ÃzgÃ¼r Ãek
ЦЗ
0
M. Ozkal
ЦЗ
14
Матье Доссеви
ЦП
9
M. Mesanovic
ЦФ
33
Kayacan Erdoğan
ЦФ
29
Jakub Szumski
ЦФ
88
Osman Çelik
ЦФ
55
Ozgur Sert
ЦФ
91
Богдан Бутко
ЦЗ
21
Zakarya Bergdich
ЦЗ
Главный тренер
Серкан Эзбалта
Остались в запасе
99
Abdulkadir Sunger
ЦФ
13
Ali Eren Yalcin
ЦФ
7
Ali Yavuz Kol
ЦФ
60
ÃzgÃ¼r Ãek
ЦЗ
0
M. Ozkal
ЦЗ
14
Матье Доссеви
ЦП
9
M. Mesanovic
ЦФ
Остались в запасе
33
Kayacan Erdoğan
ЦФ
29
Jakub Szumski
ЦФ
88
Osman Çelik
ЦФ
55
Ozgur Sert
ЦФ
91
Богдан Бутко
ЦЗ
21
Zakarya Bergdich
ЦЗ
Главный тренер
Серкан Эзбалта
Статистика матча Денизлиспор - Эрзурумспор
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Денизлиспор
Турция. Суперлига, 42 тур
Карагюмрюк
5 : 1
15.05.2021
Денизлиспор
Турция. Суперлига, 41 тур
Денизлиспор
1 : 4
11.05.2021
Галатасарай
Турция. Суперлига, 40 тур
Хатайспор
1 : 0
08.05.2021
Денизлиспор
Турция. Суперлига, 39 тур
Денизлиспор
0 : 1
02.05.2021
Ризеспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Кайсериспор
6 : 3
28.04.2021
Денизлиспор
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Фенербахче
- : -
29.11.2026
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Эрзурумспор
0 : 1
22.11.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 11 тур
Ризеспор
2 : 1
08.11.2026
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Эрзурумспор
1 : 3
31.10.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 9 тур
Газиантеп
1 : 3
24.10.2026
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Эрзурумспор
2 : 0
17.10.2026
Эюпспор
Информация о матче
Стадион:
Денизли
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