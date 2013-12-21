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Расписание матчей
Клубный чемпионат мира
Бавария - Раджа
Бавария - Раджа: обзор матча 21 декабря 2013
Бавария
21.12.2013, суббота, 23:30
Клубный чемпионат мира, Финал
2 : 0
Завершен
Раджа
8'
Данте
22'
Т. Алькантара
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Бавария - Раджа
86'
Замена
Б. Кашани
️️️️
А. Хафиди
Замена
М. Гетце
️️️️
Д. Шакири
78'
77'
Желтая карточка
Р. Сулаймани
76'
Замена
Р. Сулаймани
️️️️
М. Яжур
Замена
М. Манджукич
️️️️
Т. Мюллер
74'
Замена
Х. Мартинес
️️️️
Т. Кроос
59'
54'
Желтая карточка
М. Ульхаж
49'
Замена
В. Мабиде
️️️️
Ш. Чтиби
ГОЛ! 2:0!
Т. Алькантара
Пас отдал
Д. Алаба
22'
ГОЛ! 1:0!
Данте
Пас отдал
Д. Боатенг
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
5
Давид Алаба
ЛЗ
4
Данте
ЦЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
13
Рафинья
ПЗ
7
Франк Рибери
ЛВ
21
Филипп Лам
ОП
6
Тиаго Алькантара
ОП
8
Тони Кроос
ЦП
10
Джердан Шакири
ПВ
13
Томас Мюллер
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Раджа
61
Халид Аскри
ВР
21
Адиль Карручи
ЛЗ
27
Исмаил Бенламалем
ЦЗ
3
Закария Эль-Хашими
ЦЗ
16
Мохамед Ульхаж
ПЗ
28
Илер Куко Джедже Гуеи
ЦП
8
Шем-Эддин Чтиби
ЦП
5
Мохсин Мутуали
ЦП
20
Мухссин Яжур
АП
18
Абделилах Хафиди
ПП
99
Иссам Эрраки
ЦФ
Главный тренер
Мхамед Фахир
Бавария
22
Том Штарке
ВР
1
Лукас Редер
ВР
26
Диего Контенто
ЛЗ
5
Даниэль ван Бюйтен
ЦЗ
27
Ян Кирхгофф
ЦЗ
8
Митчелл Вайзер
ПЗ
88
Хави Мартинес
ОП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
37
Юлиан Грин
ЦП
27
Марио Гетце
АП
9
Марио Манджукич
ЦФ
14
Клаудио Писарро
ЦФ
Раджа
1
Яссин Эль Хад
ВР
37
Брахим Заари
ВР
26
Идрисса Кулибали
ЦЗ
30
Редуан Дардури
ЦЗ
17
Рашид Сулаймани
ЦЗ
4
Ахмед Рахмани
ЦЗ
26
Исмаил Кушаме
ЦП
24
Виани Мабиде
ЦП
9
Абдельмаджид Дине
ЦФ
7
Део Мукок Канда
ЦФ
25
Яссин Салхи
ЦФ
10
Бадр Кашани
ЦФ
4-2-1-2-1
1
Нойер
5
Алаба
4
Данте
17
Боатенг
13
Рафинья
21
Лам
6
Алькантара
8
Кроос
7
Рибери
10
Шакири
13
Мюллер
4-4-1-1
61
Аскри
16
Ульхаж
27
Бенламалем
3
Эль-Хашими
21
Карручи
18
Хафиди
8
Чтиби
5
Мутуали
28
Джедже Гуеи
20
Яжур
99
Эрраки
8
Кроос
88
Мартинес
88
Мартинес
8
Кроос
10
Шакири
27
Гетце
27
Гетце
10
Шакири
13
Мюллер
9
Манджукич
9
Манджукич
13
Мюллер
8
Чтиби
24
Мабиде
24
Мабиде
8
Чтиби
18
Хафиди
10
Кашани
10
Кашани
18
Хафиди
20
Яжур
17
Сулаймани
17
Сулаймани
20
Яжур
Остались в запасе
Бавария
Раджа
22
Том Штарке
ВР
1
Лукас Редер
ВР
26
Диего Контенто
ЛЗ
5
Даниэль ван Бюйтен
ЦЗ
27
Ян Кирхгофф
ЦЗ
8
Митчелл Вайзер
ПЗ
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
37
Юлиан Грин
ЦП
14
Клаудио Писарро
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
9
Абдельмаджид Дине
ЦФ
7
Део Мукок Канда
ЦФ
26
Исмаил Кушаме
ЦП
25
Яссин Салхи
ЦФ
26
Идрисса Кулибали
ЦЗ
30
Редуан Дардури
ЦЗ
1
Яссин Эль Хад
ВР
4
Ахмед Рахмани
ЦЗ
37
Брахим Заари
ВР
Главный тренер
Мхамед Фахир
Остались в запасе
22
Том Штарке
ВР
1
Лукас Редер
ВР
26
Диего Контенто
ЛЗ
5
Даниэль ван Бюйтен
ЦЗ
27
Ян Кирхгофф
ЦЗ
8
Митчелл Вайзер
ПЗ
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
37
Юлиан Грин
ЦП
14
Клаудио Писарро
ЦФ
Остались в запасе
9
Абдельмаджид Дине
ЦФ
7
Део Мукок Канда
ЦФ
26
Исмаил Кушаме
ЦП
25
Яссин Салхи
ЦФ
26
Идрисса Кулибали
ЦЗ
30
Редуан Дардури
ЦЗ
1
Яссин Эль Хад
ВР
4
Ахмед Рахмани
ЦЗ
37
Брахим Заари
ВР
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Мхамед Фахир
Статистика матча Бавария - Раджа
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Раджа
Лига чемпионов Африки, 6 тур
Раджа
1 : 0
19.01.2025
Маниема Юнион
Лига чемпионов Африки, 5 тур
ФАР Рабат
1 : 1
11.01.2025
Раджа
Лига чемпионов Африки, 4 тур
Раджа
1 : 0
04.01.2025
Мамелоди Сандаунс
Лига чемпионов Африки, 3 тур
Мамелоди Сандаунс
1 : 0
15.12.2024
Раджа
Лига чемпионов Африки, 2 тур
Маниема Юнион
1 : 1
07.12.2024
Раджа
Информация о матче
Главный судья:
Сандро Рикки
(Посус-ди-Калдас)
Стадион:
Стад де Марракеш
Где смотреть матч:
"Евроспорт 2" 23:20 (прямая)
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