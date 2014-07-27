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    Мхамед Фахир

    Тренер
    Имя Мхамед
    Фамилия Фахир
    Команда Раджа
    Гражданство Марокко
    Дата рождения 19 октября 1953
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Раджа 1 0 0 1
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    27.07.2014 Раджа 1 : 1 Эспаньол
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