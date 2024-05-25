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Расписание матчей
Германия. Кубок
Кайзерслаутерн - Байер
Кайзерслаутерн - Байер: обзор матча 25 мая 2024
Кайзерслаутерн
25.05.2024, суббота, 21:00
Германия. Кубок, Финал
0 : 1
Завершен
Байер
16'
Г. Джака
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кайзерслаутерн - Байер
90'
+7
Желтая карточка
Л. Градецки
Желтая карточка
Ф. Клемент
90'
+6
90'
+3
Замена
Н. Телла
️️️️
Ж. Фримпонг
90'
+3
Замена
А. Гложек
️️️️
Ф. Вирц
Замена
А. Туре
️️️️
Ж. Циммер
90'
+3
Желтая карточка
Я. Эльведи
86'
85'
Замена
П. Хинкапе
️️️️
А. Гримальдо
Замена
A. Opoku
️️️️
К. Редондо
83'
Замена
Ф. Клемент
️️️️
Т. Рашль
83'
Замена
Р. Тачи
️️️️
Б. Золински
74'
Замена
Р. Ахе
️️️️
D. Hanslik
46'
46'
Замена
А. Адли
️️️️
Й. Хофманн
46'
Замена
Й. Станишич
️️️️
П. Шик
44'
Вторая желтая
О. Коссуну
16'
ГОЛ! 0:1!
Г. Джака
3'
Желтая карточка
О. Коссуну
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кайзерслаутерн
1
Юлиан Краль
ВР
27
Тымотеуш Пухач
ЛЗ
3
Борис Томяк
ЦЗ
33
Ян Эльведи
ЦЗ
8
Жан Циммер
(К)
ЦЗ
11
Кенни-Принс Редондо
ЛВ
26
Филип Калоц
ЦП
21
Тобиас Рашль
АП
7
Марлон Риттер
ЦФ
31
Бен Золински
ЦФ
19
Daniel Hanslik
ЦФ
Главный тренер
Дирк Шустер
Байер
1
Лукаш Градецки
(К)
ВР
22
Алехандро Гримальдо
ЛЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
12
Эдмон Тапсоба
ЦЗ
31
Одилон Коссуну
ЦЗ
30
Жереми Фримпонг
ПЗ
34
Гранит Джака
ОП
8
Роберт Андрих
ЦП
7
Флориан Вирц
АП
7
Йонас Хофманн
ПВ
14
Патрик Шик
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Кайзерслаутерн
6
Алмами Туре
ПЗ
34
Франк Ронстадт
ПЗ
32
Афиз Арему
ОП
10
Филипп Клемент
АП
29
Ричмонд Тачи
ЦФ
30
Robin Himmelmann
ЦФ
5
Kevin Kraus
ЦФ
9
Рагнар Ахе
ЦФ
17
Aaron Opoku
ЦФ
Байер
32
Матей Коварж
ВР
44
Йосип Станишич
ЦЗ
5
Пьеро Хинкапе
ЦЗ
25
Эсекьель Паласиос
ЦП
23
Нейтан Телла
ПВ
22
Виктор Бонифаци
ЦФ
21
Амин Адли
ЦФ
10
Адам Гложек
ЦФ
7
Борха Иглесиас
ЦФ
4-1-2-3
1
Краль
27
Пухач
33
Эльведи
8
Циммер
3
Томяк
26
Калоц
11
Редондо
21
Рашль
19
31
Золински
7
Риттер
3-3-1-2-1
1
Градецки
4
Та
12
Тапсоба
31
Коссуну
30
Фримпонг
34
Джака
22
Гримальдо
8
Андрих
7
Хофманн
7
Вирц
14
Шик
8
Циммер
6
Туре
6
Туре
8
Циммер
21
Рашль
10
Клемент
10
Клемент
21
Рашль
31
Золински
29
Тачи
29
Тачи
31
Золински
19
9
Ахе
9
Ахе
19
11
Редондо
17
17
11
Редондо
14
Шик
44
Станишич
44
Станишич
14
Шик
22
Гримальдо
5
Хинкапе
5
Хинкапе
22
Гримальдо
30
Фримпонг
23
Телла
23
Телла
30
Фримпонг
7
Хофманн
21
Адли
21
Адли
7
Хофманн
7
Вирц
10
Гложек
10
Гложек
7
Вирц
Остались в запасе
Кайзерслаутерн
Байер
34
Франк Ронстадт
ПЗ
32
Афиз Арему
ОП
30
Robin Himmelmann
ЦФ
5
Kevin Kraus
ЦФ
Главный тренер
Дирк Шустер
32
Матей Коварж
ВР
25
Эсекьель Паласиос
ЦП
22
Виктор Бонифаци
ЦФ
7
Борха Иглесиас
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Остались в запасе
34
Франк Ронстадт
ПЗ
32
Афиз Арему
ОП
30
Robin Himmelmann
ЦФ
5
Kevin Kraus
ЦФ
Остались в запасе
32
Матей Коварж
ВР
25
Эсекьель Паласиос
ЦП
22
Виктор Бонифаци
ЦФ
7
Борха Иглесиас
ЦФ
Главный тренер
Дирк Шустер
Главный тренер
Хаби Алонсо
Статистика матча Кайзерслаутерн - Байер
2
1
2
Всего ударов по воротам
7
14
Удары в створ
2
4
Владение мячом %
39
61
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
1
5
Нарушения
13
9
Офсайды
0
1
Количество передач
377
607
Сейвы
3
2
Точность передач %
85
89
Удары мимо ворот
4
6
Блокированные удары
1
4
Удары из пределов штрафной
1
8
Удары из-за пределов штрафной
6
6
Матчи команд
Кайзерслаутерн
Германия. Кубок, 1/8 финала
Кайзерслаутерн
- : -
02.12.2026
Фрайбург
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Хольштайн
3 : 0
28.11.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Кайзерслаутерн
2 : 2
22.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Оснабрюк
0 : 1
07.11.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Ганновер-96
0 : 2
28.10.2026
Кайзерслаутерн
Байер
Германия. Бундеслига, 11 тур
Боруссия Д
- : -
29.11.2026
Байер
Лига Европы, 5 тур
Динамо Загреб
0 : 2
26.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
4 : 0
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Информация о матче
Главный судья:
Бастиан Данкерт
(Росток)
Стадион:
Олимпиаштадион
Посещаемость:
74322
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