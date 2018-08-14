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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
БАТЭ - Карабах
БАТЭ - Карабах: обзор матча 14 августа 2018
БАТЭ
14.08.2018, вторник, 20:00
Лига чемпионов, 3 раунд
1 : 1
Первый матч – 1 : 0
Завершен
Карабах
20'
М. Иванич
54'
Мичел
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол БАТЭ - Карабах
Желтая карточка
Д. Щербицкий
90'
+3
81'
Желтая карточка
Р. Садыгов
77'
Вторая желтая
И. Эмегара
62'
Желтая карточка
С. Славчев
54'
ГОЛ! 1:1!
Мичел
Пас отдал
М. Эмрели
39'
Желтая карточка
Г. Гараев
32'
Желтая карточка
И. Эмегара
ГОЛ! 1:0!
М. Иванич
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
БАТЭ
77
Денис Щербицкий
ВР
24
Егор Филипенко
ЦЗ
17
Алексей Риос
ЦП
11
Максим Володько
ЦП
25
Дмитрий Бага
ЦП
14
Евгений Яблонский
ЦП
21
Станислав Драгун
ЦП
7
Игорь Стасевич
ЦП
4
Мирко Иванич
АП
14
Николай Сигневич
ЦФ
Главный тренер
Артем Куликов
Карабах
1
Ханнес Халльдорсон
ВР
14
Рашад Садыгов
ЦЗ
15
Бадави Гусейнов
ЦЗ
5
Максим Медведев
ЦЗ
2
Гара Гараев
ОП
6
Симеон Славчев
ЦП
8
Мичел
ЦП
77
Уайлд-Дональд Геррье
ЦП
11
Инносент Эмегара
ЦФ
11
Махир Эмрели
ЦФ
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
БАТЭ
11
Александр Глеб
ЦП
27
Евгений Березкин
ЦП
62
Михаил Гордейчук
ЦП
24
Яссе Туоминен
ЦФ
15
Максим Скавыш
ЦФ
Карабах
25
Анси Аголли
ЦЗ
52
Якуб Ржежничак
ЦЗ
7
Джошгун Диниев
ЦП
19
Филип Озобич
АП
28
Джон Деларж
ЦФ
1-5-2-1
77
Щербицкий
24
Филипенко
25
Бага
14
Яблонский
21
Драгун
7
Стасевич
11
Володько
17
Риос
4
Иванич
14
Сигневич
3-1-3-2
1
Халльдорсон
14
Садыгов
15
Гусейнов
5
Медведев
2
Гараев
6
Славчев
8
Мичел
77
Геррье
11
Эмрели
11
Эмегара
Остались в запасе
БАТЭ
Карабах
11
Александр Глеб
ЦП
27
Евгений Березкин
ЦП
62
Михаил Гордейчук
ЦП
24
Яссе Туоминен
ЦФ
15
Максим Скавыш
ЦФ
Главный тренер
Артем Куликов
25
Анси Аголли
ЦЗ
52
Якуб Ржежничак
ЦЗ
7
Джошгун Диниев
ЦП
19
Филип Озобич
АП
28
Джон Деларж
ЦФ
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
Остались в запасе
11
Александр Глеб
ЦП
27
Евгений Березкин
ЦП
62
Михаил Гордейчук
ЦП
24
Яссе Туоминен
ЦФ
15
Максим Скавыш
ЦФ
Остались в запасе
25
Анси Аголли
ЦЗ
52
Якуб Ржежничак
ЦЗ
7
Джошгун Диниев
ЦП
19
Филип Озобич
АП
28
Джон Деларж
ЦФ
Главный тренер
Артем Куликов
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
Статистика матча БАТЭ - Карабах
1
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
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Гомель
3 : 1
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3 : 1
21.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Кубок, 1/8 финала
Орша
2 : 3
11.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
БАТЭ
1 : 0
07.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Арсенал
1 : 0
30.10.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
БАТЭ
0 : 1
24.10.2026
Белшина
Карабах
Азербайджан. Премьер-лига, 12 тур
Кяпаз
- : -
22.11.2026
Карабах
Азербайджан. Премьер-лига, 11 тур
Карабах
0 : 1
06.11.2026
Туран Товуз
Азербайджан. Премьер-лига, 10 тур
Габала
0 : 0
31.10.2026
Карабах
Азербайджан. Премьер-лига, 9 тур
Сабах
0 : 0
25.10.2026
Карабах
Азербайджан. Премьер-лига, 8 тур
Карабах
3 : 3
17.10.2026
Нефтчи
Азербайджан. Премьер-лига, 7 тур
Имишли
0 : 2
11.10.2026
Карабах
Информация о матче
Стадион:
Борисов-Арена
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