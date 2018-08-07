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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Карабах - БАТЭ
Карабах - БАТЭ: обзор матча 07 августа 2018
Карабах
07.08.2018, вторник, 20:00
Лига чемпионов, 3 раунд
0 : 1
Ответный матч – 1 : 1
Завершен
БАТЭ
36'
С. Драгун
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Карабах - БАТЭ
54'
Желтая карточка
Н. Сигневич
44'
Желтая карточка
А. Риос
36'
ГОЛ! 0:1!
С. Драгун
Пас отдал
Н. Сигневич
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Карабах
1
Ханнес Халльдорсон
ВР
14
Рашад Садыгов
ЦЗ
15
Бадави Гусейнов
ЦЗ
5
Максим Медведев
ЦЗ
2
Гара Гараев
ОП
8
Мичел
ЦП
6
Симеон Славчев
ЦП
77
Уайлд-Дональд Геррье
ЦП
11
Инносент Эмегара
ЦФ
28
Джон Деларж
ЦФ
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
БАТЭ
77
Денис Щербицкий
ВР
24
Егор Филипенко
ЦЗ
7
Игорь Стасевич
ЦП
21
Станислав Драгун
ЦП
25
Дмитрий Бага
ЦП
17
Алексей Риос
ЦП
11
Максим Володько
ЦП
14
Евгений Яблонский
ЦП
4
Мирко Иванич
АП
14
Николай Сигневич
ЦФ
Главный тренер
Артем Куликов
Карабах
52
Якуб Ржежничак
ЦЗ
25
Анси Аголли
ЦЗ
7
Джошгун Диниев
ЦП
19
Филип Озобич
АП
11
Махир Эмрели
ЦФ
БАТЭ
27
Евгений Березкин
ЦП
11
Александр Глеб
ЦП
24
Яссе Туоминен
ЦФ
15
Максим Скавыш
ЦФ
3-1-3-2
1
Халльдорсон
14
Садыгов
15
Гусейнов
5
Медведев
2
Гараев
8
Мичел
6
Славчев
77
Геррье
28
Деларж
11
Эмегара
1-5-2-1
77
Щербицкий
24
Филипенко
21
Драгун
17
Риос
11
Володько
14
Яблонский
25
Бага
4
Иванич
7
Стасевич
14
Сигневич
Остались в запасе
Карабах
БАТЭ
52
Якуб Ржежничак
ЦЗ
25
Анси Аголли
ЦЗ
7
Джошгун Диниев
ЦП
19
Филип Озобич
АП
11
Махир Эмрели
ЦФ
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
27
Евгений Березкин
ЦП
11
Александр Глеб
ЦП
24
Яссе Туоминен
ЦФ
15
Максим Скавыш
ЦФ
Главный тренер
Артем Куликов
Остались в запасе
52
Якуб Ржежничак
ЦЗ
25
Анси Аголли
ЦЗ
7
Джошгун Диниев
ЦП
19
Филип Озобич
АП
11
Махир Эмрели
ЦФ
Остались в запасе
27
Евгений Березкин
ЦП
11
Александр Глеб
ЦП
24
Яссе Туоминен
ЦФ
15
Максим Скавыш
ЦФ
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
Главный тренер
Артем Куликов
Статистика матча Карабах - БАТЭ
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Карабах
Азербайджан. Премьер-лига, 12 тур
Кяпаз
- : -
22.11.2026
Карабах
Азербайджан. Премьер-лига, 11 тур
Карабах
0 : 1
06.11.2026
Туран Товуз
Азербайджан. Премьер-лига, 10 тур
Габала
0 : 0
31.10.2026
Карабах
Азербайджан. Премьер-лига, 9 тур
Сабах
0 : 0
25.10.2026
Карабах
Азербайджан. Премьер-лига, 8 тур
Карабах
3 : 3
17.10.2026
Нефтчи
Азербайджан. Премьер-лига, 7 тур
Имишли
0 : 2
11.10.2026
Карабах
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Гомель
3 : 1
21.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Гомель
3 : 1
21.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Кубок, 1/8 финала
Орша
2 : 3
11.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
БАТЭ
1 : 0
07.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Арсенал
1 : 0
30.10.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
БАТЭ
0 : 1
24.10.2026
Белшина
Информация о матче
Стадион:
Республиканский стадион им. Тофика Бахрамова
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