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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
БАТЭ - Динамо К
БАТЭ - Динамо К: обзор матча 02 декабря 2010
БАТЭ
02.12.2010, четверг, 23:05
Лига Европы, группа E, 5 тур
1 : 4
Завершен
Динамо К
84'
П. Нехайчик
16'
О. Вукоевич
43'
А. Ярмоленко
50'
О. Гусев (П)
68'
А. Милевский
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол БАТЭ - Динамо К
+1
Замена
А. Кравец
️️️️
А. Милевский
Замена
Д. Гармаш
️️️️
Б. Эль Каддури
ГОЛ! 1:4!
П. Нехайчик
Замена
Р. Зозуля
️️️️
Р. Еременко
Замена
Э. Олехнович
️️️️
А. Володько
Замена
М. Скавыш
️️️️
Д. Бага
ГОЛ! 0:4!
А. Милевский
Пас отдал
А. Ярмоленко
ГОЛ с пенальти! 0:3!
О. Гусев
Желтая карточка
И. Шитов
Замена
Р. Брессан
️️️️
С. Сосновский
ГОЛ! 0:2!
А. Ярмоленко
Пас отдал
Р. Еременко
Желтая карточка
В. Родионов
Желтая карточка
Т. Михалик
Желтая карточка
Д. Лихтарович
16'
ГОЛ! 0:1!
О. Вукоевич
Пас отдал
Г. Попов
Желтая карточка
М. Бордачев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
БАТЭ
30
Александр Гутор
ВР
26
Максим Бордачев
ЛЗ
3
Сергей Сосновский
ЦЗ
24
Игорь Шитов
ЦЗ
5
Александр Юревич
ПЗ
33
Павел Нехайчик
ЛВ
15
Артем Радьков
ОП
2
Дмитрий Лихтарович
ЦП
8
Александр Володько
ЦП
25
Дмитрий Бага
ПВ
20
Виталий Родионов
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Динамо К
1
Александр Шовковский
ВР
3
Горан Попов
ЛЗ
44
Леандро Алмейда
ЦЗ
17
Тарас Михалик
ЦЗ
3
Бетао
ПЗ
7
Андрей Ярмоленко
ЛВ
5
Огнен Вукоевич
ЦП
30
Бадр Эль Каддури
ЦП
26
Роман Еременко
АП
20
Олег Гусев
ПВ
0
Артем Милевский
ЦФ
Главный тренер
Олег Лужный
БАТЭ
16
Сергей Веремко
ВР
17
Сергей Глебко
ЦП
88
Ренан Брессан
ЦП
23
Эдгар Олехнович
ЦП
17
Александр Павлов
АП
80
Артем Концевой
ЦФ
15
Максим Скавыш
ЦФ
Динамо К
35
Максим Коваль
ВР
5
Андрей Несмачный
ЛЗ
24
Юссуф
ЦЗ
19
Денис Гармаш
АП
14
Франк Темиле
ПП
11
Артем Кравец
ЦФ
10
Роман Зозуля
ЦФ
4-1-2-2-1
30
Гутор
26
Бордачев
3
Сосновский
24
Шитов
5
Юревич
15
Радьков
2
Лихтарович
8
Володько
33
Нехайчик
25
Бага
20
Родионов
4-2-3-1
1
Шовковский
3
Бетао
44
Алмейда
17
Михалик
3
Попов
5
Вукоевич
30
Эль Каддури
20
Гусев
26
Еременко
7
Ярмоленко
0
Милевский
3
Сосновский
88
Брессан
88
Брессан
3
Сосновский
8
Володько
23
Олехнович
23
Олехнович
8
Володько
25
Бага
15
Скавыш
15
Скавыш
25
Бага
30
Эль Каддури
19
Гармаш
19
Гармаш
30
Эль Каддури
0
Милевский
11
Кравец
11
Кравец
0
Милевский
26
Еременко
10
Зозуля
10
Зозуля
26
Еременко
Остались в запасе
БАТЭ
Динамо К
17
Сергей Глебко
ЦП
16
Сергей Веремко
ВР
17
Александр Павлов
АП
80
Артем Концевой
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
35
Максим Коваль
ВР
5
Андрей Несмачный
ЛЗ
24
Юссуф
ЦЗ
14
Франк Темиле
ПП
Главный тренер
Олег Лужный
Остались в запасе
17
Сергей Глебко
ЦП
16
Сергей Веремко
ВР
17
Александр Павлов
АП
80
Артем Концевой
ЦФ
Остались в запасе
35
Максим Коваль
ВР
5
Андрей Несмачный
ЛЗ
24
Юссуф
ЦЗ
14
Франк Темиле
ПП
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Главный тренер
Олег Лужный
Статистика матча БАТЭ - Динамо К
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Гомель
- : -
21.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Кубок, 1/8 финала
Орша
2 : 3
11.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
БАТЭ
1 : 0
07.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Арсенал
1 : 0
30.10.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
БАТЭ
0 : 1
24.10.2026
Белшина
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Днепр
2 : 1
18.10.2026
БАТЭ
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
- : -
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Информация о матче
Главный судья:
Сесар Муньес Фернандес
(Хихон)
Стадион:
Городской
Где смотреть матч:
"НТВ+ Спорт-Плюс" 22:55 (прямая)
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