Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Базель - Сент-Этьен
Базель - Сент-Этьен: обзор матча 25 февраля 2016
Базель
25.02.2016, четверг, 23:05
Лига Европы, 1/16 финала
2 : 1
Первый матч – 2 : 3
Завершен
Сент-Этьен
15'
Л. Дзуффи
90+1'
Л. Дзуффи
90'
М. Баял Салл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Базель - Сент-Этьен
Замена
А. Франссон
️️️️
В. Самуэль
90'
+1
ГОЛ! 2:1!
Л. Дзуффи
Пас отдал
М. Ланг
90'
+1
90'
Желтая карточка
М. Баял Салл
90'
ГОЛ! 1:1!
М. Баял Салл
Пас отдал
Р. Коад
Вторая желтая
Б. Эмболо
84'
82'
Желтая карточка
Ф. Табану
82'
Вторая желтая
В. Эйссерик
82'
Желтая карточка
В. Эйссерик
75'
Замена
В. Эйссерик
️️️️
Ф. Лемуан
Замена
А. Траоре
️️️️
Б. Сафари
72'
Замена
Р. Штеффен
️️️️
М. Дельгадо
68'
62'
Желтая карточка
К. Теофил-Катерин
60'
Замена
Р. Амума
️️️️
У. Таннан
Желтая карточка
Б. Эмболо
55'
31'
Желтая карточка
У. Таннан
ГОЛ! 1:0!
Л. Дзуффи
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Базель
31
Томаш Вацлик
ВР
4
Беранг Сафари
ЦЗ
17
Марек Сухи
ЦЗ
6
Вальтер Самуэль
ЦЗ
5
Михаэль Ланг
ПЗ
7
Лука Дзуффи
ЦП
34
Таулант Джака
ЦП
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
10
Матиас Дельгадо
АП
21
Марк Янко
ЦФ
7
Брель Эмболо
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Сент-Этьен
16
Стефан Руффье
ВР
28
Кевин Теофил-Катерин
ЦЗ
26
Мустафа Баял Салл
ЦЗ
19
Флорентен Погба
ЦЗ
9
Валентин Эйссерик
ЦП
18
Фабьен Лемуан
ЦП
24
Рено Коад
ЦП
11
Жереми Клеман
ЦП
27
Франк Табану
ЦП
6
Уссама Таннан
АП
22
Кевин Монне-Паке
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Базель
18
Джермано Вайлати
ВР
3
Адама Траоре
ЦЗ
25
Мануэль Аканджи
ЦЗ
7
Александер Франссон
ЦП
33
Давиде Калла
ЦП
11
Ренато Штеффен
ПВ
10
Седрик Иттен
ЦФ
Сент-Этьен
40
Жесси Мулен
ВР
32
Бенуа Ассу-Экотто
ЛЗ
27
Жонатан Бризон
ЦП
10
Бенжамин Корнье
ЦП
17
Ромен Амума
ЦФ
26
Нолан Ру
ЦФ
4-3-1-2
31
Вацлик
4
Сафари
17
Сухи
6
Самуэль
5
Ланг
7
Дзуффи
34
Джака
8
Бьярнасон
10
Дельгадо
7
Эмболо
21
Янко
3-5-1-1
16
Руффье
28
Теофил-Катерин
26
Баял Салл
19
Погба
9
Эйссерик
24
Коад
11
Клеман
27
Табану
18
Лемуан
6
Таннан
22
Монне-Паке
10
Дельгадо
11
Штеффен
11
Штеффен
10
Дельгадо
4
Сафари
3
Траоре
3
Траоре
4
Сафари
6
Самуэль
7
Франссон
7
Франссон
6
Самуэль
6
Таннан
17
Амума
17
Амума
6
Таннан
Баэбек
26
Ру
26
Ру
Баэбек
Остались в запасе
Базель
Сент-Этьен
18
Джермано Вайлати
ВР
25
Мануэль Аканджи
ЦЗ
33
Давиде Калла
ЦП
10
Седрик Иттен
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
40
Жесси Мулен
ВР
32
Бенуа Ассу-Экотто
ЛЗ
27
Жонатан Бризон
ЦП
10
Бенжамин Корнье
ЦП
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Остались в запасе
18
Джермано Вайлати
ВР
25
Мануэль Аканджи
ЦЗ
33
Давиде Калла
ЦП
10
Седрик Иттен
ЦФ
Остались в запасе
40
Жесси Мулен
ВР
32
Бенуа Ассу-Экотто
ЛЗ
27
Жонатан Бризон
ЦП
10
Бенжамин Корнье
ЦП
Главный тренер
Урс Фишер
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Статистика матча Базель - Сент-Этьен
1
1
1
5
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Базель
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Базель
- : -
22.11.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Тун
3 : 3
08.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лугано
2 : 1
01.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Базель
0 : 0
25.10.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Вадуц
3 : 0
11.10.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Базель
1 : 3
20.09.2026
Санкт-Галлен
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
- : -
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Сент-Этьен
2 : 0
07.11.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Ред Стар
0 : 1
17.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 8 тур
Сент-Этьен
2 : 0
10.10.2026
Родез
Информация о матче
Главный судья:
Данни Маккели
(Дордрехт)
Стадион:
Сент Якоб-Парк
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 2 HD
Новости команд
Все
Базель
Сент-Этьен
Российский экс-спартаковец забил 1-й гол за молодежку «Базеля»
20 октября
Российский защитник отдал первый голевой пас в молодежке «Базеля», Ибрагимов забил в АПЛ-2
29 сентября
Бывший главный тренер «Динамо» возглавил «Базель»
25 сентября
Российский футболист перешел из «Спартака» в «Базель»
11 сентября
3
«Ливерпуль» купил французского нападающего
4 сентября
Российский экс-спартаковец забил 1-й гол за молодежку «Базеля»
20 октября
Российский защитник отдал первый голевой пас в молодежке «Базеля», Ибрагимов забил в АПЛ-2
29 сентября
Бывший главный тренер «Динамо» возглавил «Базель»
25 сентября
Российский футболист перешел из «Спартака» в «Базель»
11 сентября
3
Новым чемпионом Швейцарии стал клуб, у которого раньше не было титулов
4 мая
3
«Ливерпуль» купил французского нападающего
4 сентября
«Родина» усилилась 193-сантиметровым защитником из Франции
27 августа
Московский клуб арендует французского защитника транзитом через команду из ОАЭ
22 августа
1
4-кратный чемпион Франции сохранил прописку в Лиге 1
30 мая
«Ницца» – «Сент-Этьен»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 мая 2026
29 мая
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+