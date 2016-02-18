Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Сент-Этьен - Базель
Сент-Этьен - Базель: обзор матча 18 февраля 2016
Сент-Этьен
18.02.2016, четверг, 21:00
Лига Европы, 1/16 финала
3 : 2
Ответный матч – 1 : 2
Завершен
Базель
10'
М. Баял Салл
39'
К. Монне-Паке
77'
Ж. Баэбек
44'
В. Самуэль
56'
М. Янко (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сент-Этьен - Базель
89'
Замена
Д. Калла
️️️️
Б. Эмболо
88'
Желтая карточка
М. Янко
ГОЛ! 3:2!
Ж. Баэбек
77'
Замена
Р. Амума
️️️️
К. Монне-Паке
76'
74'
Желтая карточка
В. Самуэль
Замена
Ж. Баэбек
️️️️
Н. Ру
72'
Желтая карточка
В. Пажо
72'
Замена
В. Пажо
️️️️
Ж. Клеман
67'
65'
Замена
Ж. Бутьюс
️️️️
Р. Штеффен
Желтая карточка
У. Таннан
60'
60'
Желтая карточка
Т. Джака
56'
ГОЛ с пенальти! 2:2!
М. Янко
44'
ГОЛ! 2:1!
В. Самуэль
Пас отдал
Б. Эмболо
ГОЛ! 2:0!
К. Монне-Паке
Пас отдал
Р. Коад
39'
25'
Желтая карточка
Р. Штеффен
ГОЛ! 1:0!
М. Баял Салл
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сент-Этьен
16
Стефан Руффье
ВР
19
Флорентен Погба
ЦЗ
26
Мустафа Баял Салл
ЦЗ
28
Кевин Теофил-Катерин
ЦЗ
27
Франк Табану
ЦП
11
Жереми Клеман
ЦП
24
Рено Коад
ЦП
18
Фабьен Лемуан
ЦП
6
Уссама Таннан
АП
22
Кевин Монне-Паке
ЦФ
26
Нолан Ру
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Базель
31
Томаш Вацлик
ВР
4
Беранг Сафари
ЦЗ
17
Марек Сухи
ЦЗ
6
Вальтер Самуэль
ЦЗ
5
Михаэль Ланг
ПЗ
34
Таулант Джака
ЦП
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
7
Лука Дзуффи
ЦП
11
Ренато Штеффен
ПВ
21
Марк Янко
ЦФ
7
Брель Эмболо
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Сент-Этьен
40
Жесси Мулен
ВР
32
Бенуа Ассу-Экотто
ЛЗ
27
Жонатан Бризон
ЦП
9
Валентин Эйссерик
ЦП
17
Венсан Пажо
ЦП
17
Ромен Амума
ЦФ
38
Жан-Кристоф Баэбек
ЦФ
Базель
18
Джермано Вайлати
ВР
3
Адама Траоре
ЦЗ
25
Мануэль Аканджи
ЦЗ
33
Давиде Калла
ЦП
7
Александер Франссон
ЦП
14
Жан-Поль Бутьюс
АП
10
Матиас Дельгадо
АП
3-4-1-2
16
Руффье
19
Погба
26
Баял Салл
28
Теофил-Катерин
27
Табану
24
Коад
18
Лемуан
11
Клеман
6
Таннан
26
Ру
22
Монне-Паке
4-3-1-2
31
Вацлик
5
Ланг
17
Сухи
6
Самуэль
4
Сафари
34
Джака
8
Бьярнасон
7
Дзуффи
11
Штеффен
7
Эмболо
21
Янко
22
Монне-Паке
17
Амума
17
Амума
22
Монне-Паке
11
Клеман
17
Пажо
17
Пажо
11
Клеман
26
Ру
38
Баэбек
38
Баэбек
26
Ру
11
Штеффен
14
Бутьюс
14
Бутьюс
11
Штеффен
7
Эмболо
33
Калла
33
Калла
7
Эмболо
Остались в запасе
Сент-Этьен
Базель
40
Жесси Мулен
ВР
32
Бенуа Ассу-Экотто
ЛЗ
27
Жонатан Бризон
ЦП
9
Валентин Эйссерик
ЦП
Главный тренер
Кристоф Гальтье
18
Джермано Вайлати
ВР
3
Адама Траоре
ЦЗ
25
Мануэль Аканджи
ЦЗ
7
Александер Франссон
ЦП
10
Матиас Дельгадо
АП
Главный тренер
Урс Фишер
Остались в запасе
40
Жесси Мулен
ВР
32
Бенуа Ассу-Экотто
ЛЗ
27
Жонатан Бризон
ЦП
9
Валентин Эйссерик
ЦП
Остались в запасе
18
Джермано Вайлати
ВР
3
Адама Траоре
ЦЗ
25
Мануэль Аканджи
ЦЗ
7
Александер Франссон
ЦП
10
Матиас Дельгадо
АП
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Главный тренер
Урс Фишер
Статистика матча Сент-Этьен - Базель
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
- : -
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Сент-Этьен
2 : 0
07.11.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Ред Стар
0 : 1
17.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 8 тур
Сент-Этьен
2 : 0
10.10.2026
Родез
Базель
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Базель
- : -
22.11.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Тун
3 : 3
08.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лугано
2 : 1
01.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Базель
0 : 0
25.10.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Вадуц
3 : 0
11.10.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Базель
1 : 3
20.09.2026
Санкт-Галлен
Информация о матче
Главный судья:
Анастасиос Сидиропулос
Стадион:
Жеффруа-Гишар
Новости команд
Все
Сент-Этьен
Базель
Российский экс-спартаковец забил 1-й гол за молодежку «Базеля»
20 октября
Российский защитник отдал первый голевой пас в молодежке «Базеля», Ибрагимов забил в АПЛ-2
29 сентября
Бывший главный тренер «Динамо» возглавил «Базель»
25 сентября
Российский футболист перешел из «Спартака» в «Базель»
11 сентября
3
«Ливерпуль» купил французского нападающего
4 сентября
«Ливерпуль» купил французского нападающего
4 сентября
«Родина» усилилась 193-сантиметровым защитником из Франции
27 августа
Московский клуб арендует французского защитника транзитом через команду из ОАЭ
22 августа
1
4-кратный чемпион Франции сохранил прописку в Лиге 1
30 мая
«Ницца» – «Сент-Этьен»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 мая 2026
29 мая
Российский экс-спартаковец забил 1-й гол за молодежку «Базеля»
20 октября
Российский защитник отдал первый голевой пас в молодежке «Базеля», Ибрагимов забил в АПЛ-2
29 сентября
Бывший главный тренер «Динамо» возглавил «Базель»
25 сентября
Российский футболист перешел из «Спартака» в «Базель»
11 сентября
3
Новым чемпионом Швейцарии стал клуб, у которого раньше не было титулов
4 мая
3
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+