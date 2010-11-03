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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Базель - Рома
Базель - Рома: обзор матча 03 ноября 2010
Базель
03.11.2010, среда, 22:45
Лига Чемпионов, группа E, 4 тур
2 : 3
Завершен
Рома
73'
А. Фрай
85'
Д. Шакири
19'
Ж. Менез
27'
Ф. Тотти (П)
80'
Л. Греко
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Базель - Рома
Вторая желтая
В. Штокер
+2
Замена
С. Чипперфилд
️️️️
Б. Ферати
ГОЛ! 2:3!
Д. Шакири
Замена
Г. Бурдиссо
️️️️
Н. Бурдиссо
ГОЛ! 1:3!
Л. Греко
Пас отдал
М. Боррьелло
Замена
Л. Греко
️️️️
Ж. Менез
Замена
М. Боррьелло
️️️️
М. Вучинич
ГОЛ! 1:2!
А. Фрай
Пас отдал
В. Штокер
Желтая карточка
С. Перротта
Желтая карточка
М. Штреллер
Желтая карточка
М. Кассетти
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Ф. Тотти
Желтая карточка
В. Штокер
19'
ГОЛ! 0:1!
Ж. Менез
Пас отдал
М. Вучинич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Базель
17
Франко Коcтанцо
ВР
4
Беранг Сафари
ЛЗ
28
Бег Ферати
ЦЗ
19
Давид Абрахам
ЦЗ
22
Самуэль Инкум
ПЗ
14
Валентин Штокер
ЛП
37
Жиль Япи
ЦП
8
Бенджамин Хуггель
ЦП
10
Джердан Шакири
ПВ
9
Марко Штреллер
ЦФ
13
Александр Фрай
ЦФ
Главный тренер
Торстен Финк
Рома
12
Жулио Сержио
ВР
6
Йон-Арне Риисе
ЛЗ
4
Жуан
ЦЗ
8
Николас Бурдиссо
ЦЗ
27
Марко Кассетти
ПЗ
9
Мирко Вучинич
ЛВ
30
Фабио Симплисио
ЦП
16
Даниэле Де Росси
ЦП
20
Симоне Перротта
АП
7
Жереми Менез
ПВ
10
Франческо Тотти
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
Базель
1
Янн Зоммер
ВР
0
Рето Дзанни
ЦЗ
4
Чагдаш Атан
ЦЗ
88
Кабрал
ЦП
7
Фуайо Тембо
ПП
90
Федерико Альмерарес
ЦФ
11
Скотт Чипперфилд
ЦФ
Рома
18
Богдан Лобонц
ВР
7
Паоло Кастеллини
ЛЗ
2
Гильермо Бурдиссо
ЦЗ
12
Сисиньо
ПЗ
19
Леандро Греко
ЦП
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
22
Марко Боррьелло
ЦФ
4-3-1-2
17
Коcтанцо
4
Сафари
28
Ферати
19
Абрахам
22
Инкум
14
Штокер
8
Хуггель
37
Япи
10
Шакири
13
Фрай
9
Штреллер
4-2-3-1
12
Сержио
27
Кассетти
4
Жуан
8
Бурдиссо
6
Риисе
30
Симплисио
16
Де Росси
7
Менез
20
Перротта
9
Вучинич
10
Тотти
28
Ферати
11
Чипперфилд
11
Чипперфилд
28
Ферати
8
Бурдиссо
2
Бурдиссо
2
Бурдиссо
8
Бурдиссо
7
Менез
19
Греко
19
Греко
7
Менез
9
Вучинич
22
Боррьелло
22
Боррьелло
9
Вучинич
Остались в запасе
Базель
Рома
90
Федерико Альмерарес
ЦФ
0
Рето Дзанни
ЦЗ
1
Янн Зоммер
ВР
4
Чагдаш Атан
ЦЗ
88
Кабрал
ЦП
7
Фуайо Тембо
ПП
Главный тренер
Торстен Финк
18
Богдан Лобонц
ВР
7
Паоло Кастеллини
ЛЗ
12
Сисиньо
ПЗ
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
Остались в запасе
90
Федерико Альмерарес
ЦФ
0
Рето Дзанни
ЦЗ
1
Янн Зоммер
ВР
4
Чагдаш Атан
ЦЗ
88
Кабрал
ЦП
7
Фуайо Тембо
ПП
Остались в запасе
18
Богдан Лобонц
ВР
7
Паоло Кастеллини
ЛЗ
12
Сисиньо
ПЗ
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
Главный тренер
Торстен Финк
Главный тренер
Клаудио Раньери
Статистика матча Базель - Рома
2
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Базель
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Базель
- : -
22.11.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Тун
3 : 3
08.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лугано
2 : 1
01.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Базель
0 : 0
25.10.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Вадуц
3 : 0
11.10.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Базель
1 : 3
20.09.2026
Санкт-Галлен
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Главный судья:
Бьорн Куйперс
(Олдензал)
Стадион:
Сент Якоб-Парк
Где смотреть матч:
"НТВ+ Классика" 22:30 (прямая)
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