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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Базель - ПАОК
Базель - ПАОК: обзор матча 01 августа 2018
Базель
01.08.2018, среда, 21:00
Лига чемпионов, 2 раунд
0 : 3
Первый матч – 1 : 2
Завершен
ПАОК
7'
Ф. Варела
52'
А. Прийович
60'
О. Эль-Каддури
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Базель - ПАОК
77'
Желтая карточка
Д. Пелкас
Желтая карточка
М. Сухи
63'
60'
ГОЛ! 0:3!
О. Эль-Каддури
Пас отдал
Д. Пелкас
52'
ГОЛ! 0:2!
А. Прийович
48'
Желтая карточка
Л. Матос
Желтая карточка
С. Ди
44'
Желтая карточка
Л. Дзуффи
33'
16'
Желтая карточка
А. Прийович
7'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Варела
Пас отдал
Д. Пелкас
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Базель
1
Йонас Омлин
ВР
17
Марек Сухи
ЦЗ
15
Арлинд Айети
ЦЗ
30
Силвэн Видмер
ПЗ
3
Эдер Баланта
ОП
7
Лука Дзуффи
ЦП
14
Валентин Штокер
ЦП
33
Кевин Буа
ЦП
20
Серей Ди
ЦП
15
Альдо Калулу
ЦФ
Главный тренер
Славиша Йоканович
ПАОК
3
Лео Матос
ЦЗ
15
Хосе Анхель Креспо
ЦЗ
15
Фернандо Варела
ЦЗ
20
Виейринья
ЦЗ
8
Маурисио
ОП
7
Омар Эль-Каддури
ЦП
10
Димитриос Пелкас
ЦП
87
Хосе Альберто Каньяс
ЦП
9
Александар Прийович
ЦФ
Главный тренер
Алессио Лиски
Базель
1
Мартин Хансен
ВР
15
Блас Риверос
ЦЗ
20
Фабиан Фрай
ЦП
9
Рики ван Вольфсвинкел
ЦФ
11
Димитри Оберлен
ЦФ
ПАОК
34
Евгений Хачериди
ЦЗ
70
Стелиос Кициу
ЦЗ
28
Евгений Шахов
ЦП
7
Амр Варда
ЦП
8
Лео Жаба
ПВ
3-1-4-1
1
Омлин
17
Сухи
15
Айети
30
Видмер
3
Баланта
7
Дзуффи
33
Буа
20
Ди
14
Штокер
15
Калулу
4-1-3-1
15
Креспо
15
Варела
20
Виейринья
3
Лео Матос
8
Маурисио
7
Эль-Каддури
10
Пелкас
87
Каньяс
9
Прийович
Остались в запасе
Базель
ПАОК
1
Мартин Хансен
ВР
15
Блас Риверос
ЦЗ
20
Фабиан Фрай
ЦП
9
Рики ван Вольфсвинкел
ЦФ
11
Димитри Оберлен
ЦФ
Главный тренер
Славиша Йоканович
8
Лео Жаба
ПВ
34
Евгений Хачериди
ЦЗ
70
Стелиос Кициу
ЦЗ
28
Евгений Шахов
ЦП
7
Амр Варда
ЦП
Главный тренер
Алессио Лиски
Остались в запасе
1
Мартин Хансен
ВР
15
Блас Риверос
ЦЗ
20
Фабиан Фрай
ЦП
9
Рики ван Вольфсвинкел
ЦФ
11
Димитри Оберлен
ЦФ
Остались в запасе
8
Лео Жаба
ПВ
34
Евгений Хачериди
ЦЗ
70
Стелиос Кициу
ЦЗ
28
Евгений Шахов
ЦП
7
Амр Варда
ЦП
Главный тренер
Славиша Йоканович
Главный тренер
Алессио Лиски
Статистика матча Базель - ПАОК
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Базель
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Базель
- : -
22.11.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Тун
3 : 3
08.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лугано
2 : 1
01.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Базель
0 : 0
25.10.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Вадуц
3 : 0
11.10.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Базель
1 : 3
20.09.2026
Санкт-Галлен
ПАОК
Греция. Суперлига, 11 тур
ПАОК
- : -
22.11.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАОК
2 : 1
01.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 8 тур
ОФИ
2 : 1
25.10.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАОК
2 : 1
18.10.2026
Ираклис
Греция. Суперлига, 6 тур
ПАОК
1 : 3
12.10.2026
Каламата
Информация о матче
Стадион:
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