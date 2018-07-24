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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
ПАОК - Базель
ПАОК - Базель: обзор матча 24 июля 2018
ПАОК
24.07.2018, вторник, 20:30
Лига чемпионов, 2 раунд
2 : 1
Ответный матч – 3 : 0
Завершен
Базель
32'
Х. Альберто Каньяс
80'
А. Прийович
82'
А. Айети
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПАОК - Базель
82'
ГОЛ! 2:1!
А. Айети
Пас отдал
В. Штокер
ГОЛ! 2:0!
А. Прийович
80'
75'
Желтая карточка
Ф. Фрай
69'
Желтая карточка
В. Штокер
35'
Желтая карточка
С. Ди
ГОЛ! 1:0!
Х. Альберто Каньяс
32'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПАОК
15
Хосе Анхель Креспо
ЦЗ
15
Фернандо Варела
ЦЗ
3
Лео Матос
ЦЗ
20
Виейринья
ЦЗ
8
Маурисио
ОП
87
Хосе Альберто Каньяс
ЦП
10
Димитриос Пелкас
ЦП
9
Александар Прийович
ЦФ
10
Джалма
ЦФ
Главный тренер
Алессио Лиски
Базель
1
Йонас Омлин
ВР
15
Блас Риверос
ЦЗ
15
Арлинд Айети
ЦЗ
17
Марек Сухи
ЦЗ
3
Эдер Баланта
ОП
20
Фабиан Фрай
ЦП
20
Серей Ди
ЦП
7
Лука Дзуффи
ЦП
14
Валентин Штокер
ЦП
11
Димитри Оберлен
ЦФ
Главный тренер
Славиша Йоканович
ПАОК
34
Евгений Хачериди
ЦЗ
70
Стелиос Кициу
ЦЗ
7
Омар Эль-Каддури
ЦП
28
Евгений Шахов
ЦП
7
Амр Варда
ЦП
Базель
33
Кевин Буа
ЦП
28
Робин Хузер
ЦП
15
Альдо Калулу
ЦФ
9
Рики ван Вольфсвинкел
ЦФ
4-1-2-2
15
Креспо
3
Лео Матос
20
Виейринья
15
Варела
8
Маурисио
87
Каньяс
10
Пелкас
10
Джалма
9
Прийович
3-1-4-1
1
Омлин
15
Риверос
15
Айети
17
Сухи
3
Баланта
20
Ди
7
Дзуффи
14
Штокер
20
Фрай
11
Оберлен
Остались в запасе
ПАОК
Базель
34
Евгений Хачериди
ЦЗ
70
Стелиос Кициу
ЦЗ
7
Омар Эль-Каддури
ЦП
28
Евгений Шахов
ЦП
7
Амр Варда
ЦП
Главный тренер
Алессио Лиски
33
Кевин Буа
ЦП
28
Робин Хузер
ЦП
15
Альдо Калулу
ЦФ
9
Рики ван Вольфсвинкел
ЦФ
Главный тренер
Славиша Йоканович
Остались в запасе
34
Евгений Хачериди
ЦЗ
70
Стелиос Кициу
ЦЗ
7
Омар Эль-Каддури
ЦП
28
Евгений Шахов
ЦП
7
Амр Варда
ЦП
Остались в запасе
33
Кевин Буа
ЦП
28
Робин Хузер
ЦП
15
Альдо Калулу
ЦФ
9
Рики ван Вольфсвинкел
ЦФ
Главный тренер
Алессио Лиски
Главный тренер
Славиша Йоканович
Статистика матча ПАОК - Базель
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
ПАОК
Греция. Суперлига, 11 тур
ПАОК
- : -
22.11.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАОК
2 : 1
01.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 8 тур
ОФИ
2 : 1
25.10.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАОК
2 : 1
18.10.2026
Ираклис
Греция. Суперлига, 6 тур
ПАОК
1 : 3
12.10.2026
Каламата
Базель
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Базель
- : -
22.11.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Тун
3 : 3
08.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лугано
2 : 1
01.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Базель
0 : 0
25.10.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Вадуц
3 : 0
11.10.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Базель
1 : 3
20.09.2026
Санкт-Галлен
Информация о матче
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