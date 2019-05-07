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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Ливерпуль - Барселона
Ливерпуль - Барселона: обзор матча 07 мая 2019
Ливерпуль
07.05.2019, вторник, 22:00
Лига чемпионов, 1/2 финала
4 : 0
Первый матч – 0 : 3
Завершен
Барселона
7'
Д. Ориги
54'
Д. Вейналдум
56'
Д. Вейналдум
79'
Д. Ориги
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ливерпуль - Барселона
Замена
Д. Старридж
️️️️
Д. Шакири
90'
Замена
Д. Гомес
️️️️
Д. Ориги
85'
Травма
Д. Ориги
84'
80'
Замена
Малком
️️️️
И. Ракитич
ГОЛ! 4:0!
Д. Ориги
Пас отдал
Т. Александер-Арнольд
79'
75'
Желтая карточка
Н. Семеду
75'
Замена
Артур
️️️️
А. Видаль
Желтая карточка
Ж. Матип
66'
60'
Замена
Н. Семеду
️️️️
Ф. Коутиньо
ГОЛ! 3:0!
Д. Вейналдум
Пас отдал
Д. Шакири
56'
ГОЛ! 2:0!
Д. Вейналдум
Пас отдал
Т. Александер-Арнольд
54'
53'
Желтая карточка
И. Ракитич
Замена
Д. Вейналдум
️️️️
Э. Робертсон
46'
45'
+1
Желтая карточка
С. Бускетс
Желтая карточка
Фабиньо
11'
ГОЛ! 1:0!
Д. Ориги
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливерпуль
1
Алиссон
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
12
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
10
Садио Мане
ЛВ
6
Фабиньо
ОП
14
Джордан Хендерсон
ЦП
20
Джеймс Милнер
ЦП
27
Дивок Ориги
ЛФ
10
Джердан Шакири
РФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
5
Серхио Бускетс
ОП
6
Серджи Роберто
ЦП
23
Артуро Видаль
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
9
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Ливерпуль
22
Симон Миньоле
ВР
2
Джо Гомес
ЦЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
23
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
15
Даниэль Старридж
ЦФ
7
Бенджамин Вудберн
ЦФ
10
Райан Брюстер
ЦФ
Барселона
24
Яспер Силлессен
ВР
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
4
Томас Вермален
ЦЗ
27
Нельсон Семеду
ПЗ
6
Артур
ЦП
10
Карлес Аленья
ЦП
10
Малком
ПВ
4-1-2-1-2
1
Алиссон
3
Робертсон
32
Матип
4
ван Дейк
12
Александер-Арнольд
6
Фабиньо
14
Хендерсон
20
Милнер
10
Мане
27
Ориги
10
Шакири
3-1-3-2-1
1
тер Стеген
3
Пике
2
Лангле
18
Альба
5
Бускетс
6
Роберто
23
Видаль
11
Ракитич
10
Месси
11
Коутиньо
9
Суарес
27
Ориги
2
Гомес
2
Гомес
27
Ориги
3
Робертсон
23
Вейналдум
23
Вейналдум
3
Робертсон
10
Шакири
15
Старридж
15
Старридж
10
Шакири
11
Коутиньо
27
Семеду
27
Семеду
11
Коутиньо
23
Видаль
6
Артур
6
Артур
23
Видаль
11
Ракитич
10
Малком
10
Малком
11
Ракитич
Остались в запасе
Ливерпуль
Барселона
22
Симон Миньоле
ВР
6
Деян Ловрен
ЦЗ
7
Бенджамин Вудберн
ЦФ
10
Райан Брюстер
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
24
Яспер Силлессен
ВР
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
4
Томас Вермален
ЦЗ
10
Карлес Аленья
ЦП
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Остались в запасе
22
Симон Миньоле
ВР
6
Деян Ловрен
ЦЗ
7
Бенджамин Вудберн
ЦФ
10
Райан Брюстер
ЦФ
Остались в запасе
24
Яспер Силлессен
ВР
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
4
Томас Вермален
ЦЗ
10
Карлес Аленья
ЦП
Главный тренер
Юрген Клопп
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Статистика матча Ливерпуль - Барселона
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Главный судья:
Чунейт Чакир
(Стамбул)
Стадион:
Энфилд Роуд
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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