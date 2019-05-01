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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Барселона - Ливерпуль
Барселона - Ливерпуль: обзор матча 01 мая 2019
Барселона
01.05.2019, среда, 22:00
Лига чемпионов, 1/2 финала
3 : 0
Ответный матч – 0 : 4
Завершен
Ливерпуль
26'
Л. Суарес
75'
Л. Месси
82'
Л. Месси
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Барселона - Ливерпуль
Замена
К. Аленья
️️️️
С. Роберто
90'
+3
Замена
У. Дембеле
️️️️
Л. Суарес
90'
+3
Желтая карточка
Ж. Альба
86'
85'
Замена
Д. Ориги
️️️️
Д. Милнер
ГОЛ! 3:0!
Л. Месси
82'
Желтая карточка
Л. Суарес
81'
81'
Желтая карточка
Фабиньо
78'
Замена
Р. Фирмино
️️️️
Д. Вейналдум
ГОЛ! 2:0!
Л. Месси
75'
Замена
Н. Семеду
️️️️
Ф. Коутиньо
60'
Желтая карточка
К. Лангле
39'
ГОЛ! 1:0!
Л. Суарес
Пас отдал
Ж. Альба
26'
24'
Замена
Д. Хендерсон
️️️️
Н. Кейта
19'
Травма
Н. Кейта
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
5
Серхио Бускетс
ОП
6
Серджи Роберто
ЦП
23
Артуро Видаль
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
9
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Ливерпуль
1
Алиссон
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
2
Джо Гомес
ПЗ
10
Садио Мане
ЛВ
6
Фабиньо
ОП
20
Джеймс Милнер
ЦП
8
Наби Кейта
ЦП
10
Мохамед Салах
ПВ
23
Джорджиньо Вейналдум
ЛФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Барселона
24
Яспер Силлессен
ВР
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
27
Нельсон Семеду
ПЗ
6
Артур
ЦП
10
Карлес Аленья
ЦП
10
Малком
ПВ
10
Усман Дембеле
ПВ
Ливерпуль
22
Симон Миньоле
ВР
6
Деян Ловрен
ЦЗ
12
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
14
Джордан Хендерсон
ЦП
10
Джердан Шакири
ПВ
9
Роберто Фирмино
ЦФ
27
Дивок Ориги
ЦФ
3-1-3-2-1
1
тер Стеген
18
Альба
2
Лангле
3
Пике
5
Бускетс
6
Роберто
23
Видаль
11
Ракитич
11
Коутиньо
10
Месси
9
Суарес
4-1-2-2-1
1
Алиссон
2
Гомес
4
ван Дейк
32
Матип
3
Робертсон
6
Фабиньо
20
Милнер
8
Кейта
10
Салах
10
Мане
23
Вейналдум
11
Коутиньо
27
Семеду
27
Семеду
11
Коутиньо
6
Роберто
10
Аленья
10
Аленья
6
Роберто
9
Суарес
10
Дембеле
10
Дембеле
9
Суарес
8
Кейта
14
Хендерсон
14
Хендерсон
8
Кейта
23
Вейналдум
9
Фирмино
9
Фирмино
23
Вейналдум
20
Милнер
27
Ориги
27
Ориги
20
Милнер
Остались в запасе
Барселона
Ливерпуль
24
Яспер Силлессен
ВР
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
6
Артур
ЦП
10
Малком
ПВ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
22
Симон Миньоле
ВР
6
Деян Ловрен
ЦЗ
12
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
10
Джердан Шакири
ПВ
Главный тренер
Юрген Клопп
Остались в запасе
24
Яспер Силлессен
ВР
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
6
Артур
ЦП
10
Малком
ПВ
Остались в запасе
22
Симон Миньоле
ВР
6
Деян Ловрен
ЦЗ
12
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
10
Джердан Шакири
ПВ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Главный тренер
Юрген Клопп
Статистика матча Барселона - Ливерпуль
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Главный судья:
Бьорн Куйперс
(Олдензал)
Стадион:
Камп Ноу
Где смотреть матч:
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