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Расписание матчей
Кубок Либертадорес
Сан-Паулу - Барселона Г
Сан-Паулу - Барселона Г: обзор матча 17 мая 2024
Сан-Паулу
17.05.2024, пятница, 03:00
Кубок Либертадорес, группа B, 5 тур
0 : 0
Завершен
Барселона Г
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сан-Паулу - Барселона Г
90'
+3
Желтая карточка
Х. Бурраи
90'
Желтая карточка
C. Solano
89'
Желтая карточка
L. Sosa
85'
Замена
А. Обандо
️️️️
F. Fydriszewski
Замена
M.
️️️️
И. Винисиус
85'
Замена
Л. Густаво
️️️️
М. Араухо
73'
Замена
Эрик
️️️️
Феррейра
73'
69'
Замена
C. Solano
️️️️
A. Preciado
Замена
Жуан
️️️️
Д. Галоппо
62'
Замена
Л. Моура
️️️️
А. Силва
62'
58'
Замена
L. Souza de Almeida
️️️️
Д. Арройо
58'
Замена
Д. Диас
️️️️
F. Gaibor
57'
Замена
️️️️
Х. Рохас
Желтая карточка
И. Винисиус
55'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сан-Паулу
23
Рафаэл
ВР
34
Велингтон
ЛЗ
5
Роберт Арболеда
ЦЗ
15
Алан Франко
ЦЗ
18
Игор Винисиус
ПЗ
11
Феррейра
ЛВ
25
Алиссон
ЛВ
11
Джулиано Галоппо
ЦП
15
Микель Араухо
АП
10
Лусиано
(К)
ЦФ
17
Андре Силва
ЦФ
Главный тренер
Луис Субельдия
Барселона Г
1
Хавьер Бурраи
(К)
ВР
16
Анибал Чала
ЛЗ
3
Luca Sosa
ЦЗ
10
Хоао Рохас
ЛП
14
Диксон Арройо
ОП
14
Alex Rangel
ЦП
21
Jesús Trindade
ЦП
7
Adonis Preciado
ЦП
7
Fernando Gaibor
ЦП
19
F. Fydriszewski
ЦФ
Главный тренер
Диего Лопес
Сан-Паулу
50
Юнг
ВР
13
Жандрей
ВР
36
Патрик
ЛЗ
5
Науэль Феррарези
ЦЗ
19
Диего Коста
ЦЗ
30
Moreira
ЦЗ
14
Луис Густаво
ОП
20
Родригиньо
ЦП
7
Лукас Моура
ПВ
33
Эрик
ПВ
9
Жуан
ЦФ
7
Виллиам Гомес
ЦФ
Барселона Г
12
Victor Mendoza
ВР
27
W. Vargas
ЦЗ
2
Марио Пинейда
ЦЗ
15
Carlos Rodríguez
ЦЗ
43
Матиас Суарес
ЦЗ
55
Leonai Souza de Almeida
ЦП
30
Braian Oyola
ЦП
10
Дамиан Диас
ЦП
13
Яннер Корозо
ПВ
99
C. Solano
ЦФ
99
Джоркаефф Реаско
ЦФ
9
Аллен Обандо
ЦФ
4-1-3-2
23
Рафаэл
34
Велингтон
5
Арболеда
15
Франко
18
Винисиус
11
Галоппо
25
Алиссон
15
Араухо
11
Феррейра
17
Силва
10
Лусиано
2-1-5-1
1
Бурраи
3
16
Чала
14
Арройо
14
21
7
7
10
Рохас
19
18
Винисиус
30
30
18
Винисиус
15
Араухо
14
Густаво
14
Густаво
15
Араухо
17
Силва
7
Моура
7
Моура
17
Силва
11
Феррейра
33
Эрик
33
Эрик
11
Феррейра
11
Галоппо
9
Жуан
9
Жуан
11
Галоппо
7
99
99
7
14
Арройо
55
55
14
Арройо
7
10
Диас
10
Диас
7
19
9
Обандо
9
Обандо
19
Остались в запасе
Сан-Паулу
Барселона Г
50
Юнг
ВР
13
Жандрей
ВР
36
Патрик
ЛЗ
5
Науэль Феррарези
ЦЗ
19
Диего Коста
ЦЗ
20
Родригиньо
ЦП
7
Виллиам Гомес
ЦФ
Главный тренер
Луис Субельдия
27
W. Vargas
ЦЗ
12
Victor Mendoza
ВР
2
Марио Пинейда
ЦЗ
15
Carlos Rodríguez
ЦЗ
43
Матиас Суарес
ЦЗ
30
Braian Oyola
ЦП
13
Яннер Корозо
ПВ
99
Джоркаефф Реаско
ЦФ
Главный тренер
Диего Лопес
Остались в запасе
50
Юнг
ВР
13
Жандрей
ВР
36
Патрик
ЛЗ
5
Науэль Феррарези
ЦЗ
19
Диего Коста
ЦЗ
20
Родригиньо
ЦП
7
Виллиам Гомес
ЦФ
Остались в запасе
27
W. Vargas
ЦЗ
12
Victor Mendoza
ВР
2
Марио Пинейда
ЦЗ
15
Carlos Rodríguez
ЦЗ
43
Матиас Суарес
ЦЗ
30
Braian Oyola
ЦП
13
Яннер Корозо
ПВ
99
Джоркаефф Реаско
ЦФ
Главный тренер
Луис Субельдия
Главный тренер
Диего Лопес
Статистика матча Сан-Паулу - Барселона Г
1
3
Всего ударов по воротам
14
8
Удары в створ
3
2
Владение мячом %
62
38
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
8
5
Нарушения
13
15
Офсайды
2
1
Количество передач
517
306
Сейвы
2
3
Точность передач %
88
78
Удары мимо ворот
5
0
Блокированные удары
6
6
Удары из пределов штрафной
8
4
Удары из-за пределов штрафной
6
4
xG (ожидаемые голы)
0.91
0.47
Матчи команд
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 38 тур
Атлетико Паранаэнсе
- : -
03.12.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 37 тур
Сан-Паулу
3 : 1
27.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 36 тур
Ботафого
1 : 1
24.11.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
0 : 1
20.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сан-Паулу
0 : 0
05.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 33 тур
Баия
3 : 2
29.10.2026
Сан-Паулу
Барселона Г
Эквадор. Лига Про, 8 тур
Барселона Г
- : -
29.11.2026
Аукас
Эквадор. Лига Про, 1 тур
Барселона Г
1 : 1
26.11.2026
Индепендьенте дель Валле
Эквадор. Лига Про, 7 тур
Универсидад Католика
0 : 1
22.11.2026
Барселона Г
Эквадор. Лига Про, 6 тур
Барселона Г
1 : 1
09.11.2026
ЛДУ
Эквадор. Лига Про, 5 тур
Макара
3 : 0
01.11.2026
Барселона Г
Эквадор. Лига Про, 4 тур
Аукас
0 : 4
26.10.2026
Барселона Г
Информация о матче
Главный судья:
Kevin Ortega, Peru
Стадион:
Морумби
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