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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Барселона Б - Химнастик
Барселона Б - Химнастик: обзор матча 24 февраля 2018
Барселона Б
24.02.2018, суббота, 18:00
Испания. Сегунда, 28 тур
1 : 1
Завершен
Химнастик
65'
О. Какабадзе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Барселона Б - Химнастик
65'
ГОЛ! 0:1!
О. Какабадзе
43'
Желтая карточка
Х. Муньис
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона Б
13
Адриан Ортола
ВР
4
Давид Костас
ЦЗ
77
Матиас Науэль
ЛВ
17
Кристиан Ривера
ЦП
10
Карлес Аленья
ЦП
Главный тренер
Жорди Виньялс
Химнастик
1
Столе Димитриевски
ВР
2
Отар Какабадзе
ЦЗ
10
Хуан Муньис
ЦП
10
Хави Маркес
ЦП
11
Ману Баррейро
ЦФ
Барселона Б
9
Абель Руис
ЦФ
Химнастик
13
Хуан Бернабе
ВР
1-2-1
13
Ортола
4
Костас
17
Ривера
10
Аленья
77
Науэль
1-2-1
1
Димитриевски
2
Какабадзе
10
Муньис
10
Хави Маркес
11
Баррейро
Остались в запасе
Барселона Б
Химнастик
9
Абель Руис
ЦФ
Главный тренер
Жорди Виньялс
13
Хуан Бернабе
ВР
Остались в запасе
9
Абель Руис
ЦФ
Остались в запасе
13
Хуан Бернабе
ВР
Главный тренер
Жорди Виньялс
Статистика матча Барселона Б - Химнастик
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Барселона Б
Испания. Сегунда, 42 тур
Барселона Б
0 : 2
02.06.2018
Сарагоса
Испания. Сегунда, 41 тур
Альбасете
0 : 0
27.05.2018
Барселона Б
Испания. Сегунда, 40 тур
Барселона Б
3 : 1
20.05.2018
Кадис
Испания. Сегунда, 39 тур
Спортинг
2 : 3
12.05.2018
Барселона Б
Испания. Сегунда, 38 тур
Барселона Б
0 : 1
05.05.2018
Реус Депортиу
Химнастик
Испания. Кубок, 1/64 финала
Атлетико Балеарес
2 : 0
30.10.2025
Химнастик
Испания. Кубок, 2 раунд
Химнастик
0 : 1
04.12.2024
Уэска
Испания. Кубок, 1 раунд
Ибица Ислас Питиусас
1 : 2
30.10.2024
Химнастик
Испания. Кубок, 1/64 финала
Ориуэла
0 : 0
01.11.2023
Химнастик
Испания. Кубок, 1/16 финала
Химнастик
1 : 2
05.01.2023
Осасуна
Информация о матче
Стадион:
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Барселона Б
Химнастик
Известна причина, по которой Месси не хочет возвращаться в «Барселону»
2025.04.29 13:04
1
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