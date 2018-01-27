Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Испания. Сегунда
Барселона Б - Гранада
Барселона Б - Гранада: обзор матча 27 января 2018
Барселона Б
27.01.2018, суббота, 18:00
Испания. Сегунда, 24 тур
3 : 0
Завершен
Гранада
14'
К. Аленья
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Барселона Б - Гранада
58'
Желтая карточка
В. Диас
ГОЛ! 1:0!
К. Аленья
14'
Начало матча
Статистика матча Барселона Б - Гранада
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Барселона Б
Испания. Сегунда, 42 тур
Барселона Б
0 : 2
02.06.2018
Сарагоса
Испания. Сегунда, 41 тур
Альбасете
0 : 0
27.05.2018
Барселона Б
Испания. Сегунда, 40 тур
Барселона Б
3 : 1
20.05.2018
Кадис
Испания. Сегунда, 39 тур
Спортинг
2 : 3
12.05.2018
Барселона Б
Испания. Сегунда, 38 тур
Барселона Б
0 : 1
05.05.2018
Реус Депортиу
Гранада
Испания. Сегунда, 15 тур
Сабадель
- : -
21.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Гранада
2 : 0
18.10.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 9 тур
Бургос
0 : 1
12.10.2026
Гранада
Информация о матче
Стадион:
Мини Эстади
Новости команд
Все
Барселона Б
Гранада
В «Динамо» объяснили расторжение контракта с грузинским футболистом
20 октября
«Динамо» собирается отдать Гагнидзе в пятую аренду
9 сентября
«Реал» купил защитника за 2 миллиона
27 августа
Зидана назвали главным разочарованием ЧМ-2026
4 июля
1
Зидан рискует пропустить ЧМ-2026
28 апреля
Известна причина, по которой Месси не хочет возвращаться в «Барселону»
2025.04.29 13:04
1
«Барселона» продаст защитника «Ренну» за 12 млн евро и сможет выкупить обратно за 35 млн
2024.08.22 20:57
Названы кандидаты на пост главного тренера «Барселоны»
2024.05.17 12:52
В «Барселоне» приняли решение по кандидатуре Маркеса
2024.01.29 09:32
«Барселона» не собирается возвращать 35-летнего Суареса из «Атлетико»
2022.05.07 08:59
3
В «Динамо» объяснили расторжение контракта с грузинским футболистом
20 октября
«Динамо» собирается отдать Гагнидзе в пятую аренду
9 сентября
«Реал» купил защитника за 2 миллиона
27 августа
Зидана назвали главным разочарованием ЧМ-2026
4 июля
1
Зидан рискует пропустить ЧМ-2026
28 апреля
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+