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Расписание матчей
Аргентина. Примера
Банфилд - Институто
Банфилд - Институто: обзор матча 02 сентября 2024
Банфилд
02.09.2024, понедельник, 03:00
Аргентина. Примера, 13 тур
1 : 2
Завершен
Институто
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Статистика матча Банфилд - Институто
3
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
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Аргентина. Примера, 16 тур
Банфилд
2 : 2
07.11.2026
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Аргентина. Примера, 15 тур
Индепендьенте Ривадавия
3 : 1
03.11.2026
Банфилд
Аргентина. Примера, 14 тур
Банфилд
1 : 1
24.10.2026
Ланус
Аргентина. Примера, 13 тур
Банфилд
0 : 1
17.10.2026
Архентинос Хуниорс
Аргентина. Примера, 12 тур
Тигре
1 : 2
11.10.2026
Банфилд
Институто
Аргентина. Примера, 1/4 финала
Институто
0 : 1
29.11.2026
Ривер Плейт
Аргентина. Примера, 1/4 финала
Институто
0 : 1
29.11.2026
Ривер Плейт
Аргентина. Примера, 1/8 финала
Институто
2 : 1
23.11.2026
Уракан
Аргентина. Примера, 16 тур
Институто
2 : 2
08.11.2026
Ньюэллс Олд Бойз
Аргентина. Примера, 15 тур
Эстудиантес
3 : 3
01.11.2026
Институто
Аргентина. Примера, 14 тур
Институто
1 : 0
27.10.2026
Депортиво Риестра
Информация о матче
Главный судья:
Назарено Араса
Стадион:
Florencio Sola, Buenos Aires
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