Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Ларн - Балкани
Ларн - Балкани: обзор матча 15 августа 2024
Ларн
15.08.2024, четверг, 22:00
Лига конференций, 3 раунд
1 : 1
Первый матч – 1 : 0
Счет по пенальти – 4 : 1
Завершен
Балкани
45'
В. Хамиди (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ларн - Балкани
ГОЛ!
Э. Райан
3:0
ГОЛ!
М. Рэнделл
2:0
Пенальти не реализован!
В. Хамиди
ГОЛ!
J. Thomson
1:0
120'
+2
Желтая карточка
С. Адетунджи
Желтая карточка
Т. Косгров
120'
+2
Замена
Ш. Вонт
️️️️
L. Ives
110'
Желтая карточка
М. Рэнделл
100'
90'
+2
Желтая карточка
Л. Эмерллаху
Желтая карточка
П. О'Нилл
79'
Желтая карточка
L. Ives
47'
45'
+1
Желтая карточка
В. Хамиди
45'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
В. Хамиди
44'
Желтая карточка
А. Потоку
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ларн
18
Киан Болджер
ЦЗ
4
Аарон Доннелли
ЦЗ
15
Levi Ives
ЦЗ
23
Томас Косгров
ПЗ
25
Dylan Sloan
ЦП
6
Крис Галлахер
ЦП
11
Шон Грэм
ЦП
1
Рохан Фергюсон
ЦФ
29
Энди Райан
ЦФ
6
J. Thomson
ЦФ
30
Мэтью Ласти
ЦФ
Главный тренер
Тьернан Линч
Балкани
1
Энеа Колики
ВР
3
Арбер Потоку
ЛЗ
32
Байрам Яшаника
ЦЗ
6
Astrit Thaqi
ЦЗ
11
Альмир Криезиу
ЛВ
14
Линдон Эмерллаху
ОП
88
Кевен
ЦП
11
Валид Хамиди
ПВ
14
Marsel Ismajlgeci
ЦФ
55
Геральб Смайли
ЦФ
31
Сандей Адетунджи
ЦФ
Главный тренер
Илир Дая
Ларн
36
Dylan Graham
ВР
24
Sean Brown
ЦЗ
2
Шон Вонт
ЦЗ
5
Baris Altintop
ЦЗ
34
Oisin Devlin
ЦП
8
Марк Рэнделл
ЦП
7
Конор МакКендри
ЦФ
9
Пол О'Нилл
ЦФ
26
Corey Smith
ЦФ
Балкани
13
Art Miftari
ВР
92
Дамир Люлянович
ВР
14
Эгзон Синани
ЦЗ
34
Merlind Kodra
ЦЗ
4
Гентрит Халили
ЦЗ
19
Engjell Ajazaj
ЦП
77
Eris Abedini
ЦП
10
Джованни
ПВ
9
Krenar Dulaj
ЦФ
7
Bleart Tolaj
ЦФ
4-3-4
18
Болджер
4
Доннелли
15
23
Косгров
25
6
Галлахер
11
Грэм
1
Фергюсон
30
Ласти
6
29
Райан
3-1-1-2-3
1
Колики
32
Яшаника
6
3
Потоку
14
Эмерллаху
88
Кевен
11
Хамиди
11
Криезиу
31
Адетунджи
55
Смайли
14
15
2
Вонт
2
Вонт
15
Остались в запасе
Ларн
Балкани
24
Sean Brown
ЦЗ
36
Dylan Graham
ВР
5
Baris Altintop
ЦЗ
34
Oisin Devlin
ЦП
8
Марк Рэнделл
ЦП
7
Конор МакКендри
ЦФ
9
Пол О'Нилл
ЦФ
26
Corey Smith
ЦФ
Главный тренер
Тьернан Линч
13
Art Miftari
ВР
92
Дамир Люлянович
ВР
14
Эгзон Синани
ЦЗ
34
Merlind Kodra
ЦЗ
4
Гентрит Халили
ЦЗ
19
Engjell Ajazaj
ЦП
77
Eris Abedini
ЦП
10
Джованни
ПВ
9
Krenar Dulaj
ЦФ
7
Bleart Tolaj
ЦФ
Главный тренер
Илир Дая
Остались в запасе
24
Sean Brown
ЦЗ
36
Dylan Graham
ВР
5
Baris Altintop
ЦЗ
34
Oisin Devlin
ЦП
8
Марк Рэнделл
ЦП
7
Конор МакКендри
ЦФ
9
Пол О'Нилл
ЦФ
26
Corey Smith
ЦФ
Остались в запасе
13
Art Miftari
ВР
92
Дамир Люлянович
ВР
14
Эгзон Синани
ЦЗ
34
Merlind Kodra
ЦЗ
4
Гентрит Халили
ЦЗ
19
Engjell Ajazaj
ЦП
77
Eris Abedini
ЦП
10
Джованни
ПВ
9
Krenar Dulaj
ЦФ
7
Bleart Tolaj
ЦФ
Главный тренер
Тьернан Линч
Главный тренер
Илир Дая
Статистика матча Ларн - Балкани
4
4
Всего ударов по воротам
13
13
Удары в створ
6
5
Владение мячом %
44
56
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Угловые удары
5
4
Нарушения
12
14
Сейвы
4
6
Удары мимо ворот
7
4
Блокированные удары
0
4
Матчи команд
Ларн
Северная Ирландия. Премьершип, 4 тур
Баллимина Юнайтед
- : -
01.12.2026
Ларн
Северная Ирландия. Премьершип, 18 тур
Гленторан
1 : 1
27.11.2026
Ларн
Северная Ирландия. Премьершип, 17 тур
Ларн
4 : 0
21.11.2026
Баллимина Юнайтед
Северная Ирландия. Премьершип, 16 тур
Ларн
3 : 0
13.11.2026
Данганнон Свифтс
Северная Ирландия. Премьершип, 15 тур
Клифтонвилл
4 : 2
06.11.2026
Ларн
Северная Ирландия. Премьершип, 14 тур
Ларн
1 : 0
30.10.2026
Портадаун
Балкани
Лига конференций, 2 раунд
Балкани
3 : 2
30.07.2026
Богемианс
Лига конференций, 2 раунд
Богемианс
2 : 1
22.07.2026
Балкани
Лига конференций, 1 раунд
Балкани
3 : 2
16.07.2026
Коннас Куэй
Лига конференций, 1 раунд
Коннас Куэй
0 : 0
08.07.2026
Балкани
Косово. Суперлига, 36 тур
Дукаджини
1 : 0
31.05.2026
Балкани
Информация о матче
Главный судья:
Robertas Valikonis, Lithuania
Стадион:
Inver Park, Larne
Новости команд
Все
Ларн
Балкани
«Ларн» – «Линкольн»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026
27 августа
«Ларн» – «Линкольн»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
26 августа
«Линкольн» – «Ларн»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 августа 2026
20 августа
«Линкольн» – «Ларн»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
19 августа
«Иберия 1999» – «Ларн»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы 2026
10 августа
«Ларн» – «Линкольн»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026
27 августа
«Ларн» – «Линкольн»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
26 августа
«Линкольн» – «Ларн»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 августа 2026
20 августа
«Линкольн» – «Ларн»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
19 августа
«Иберия 1999» – «Ларн»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы 2026
10 августа
Лига конференций. «Вильярреал» и «Лех» забили семь голов на двоих, «Фиорентина» потеряла очки и другие результаты
2022.09.08 21:50
Команда из Косово впервые вышла в групповой этап еврокубков
2022.08.25 23:23
7
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+