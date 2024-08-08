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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Балкани - Ларн
Балкани - Ларн: обзор матча 08 августа 2024
Балкани
08.08.2024, четверг, 21:00
Лига конференций, 3 раунд
0 : 1
Ответный матч – 1 : 1
Завершен
Ларн
89'
А. Доннелли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Балкани - Ларн
89'
ГОЛ! 0:1!
А. Доннелли
85'
Желтая карточка
J. Thomson
Желтая карточка
Кевен
83'
81'
Замена
Ш. Вонт
️️️️
Ш. Грэм
Замена
Джованни
️️️️
Б. Каррица
74'
Желтая карточка
А. Потоку
57'
46'
Замена
J. Thomson
️️️️
М. Рэнделл
Желтая карточка
Л. Эмерллаху
29'
21'
Желтая карточка
М. Рэнделл
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Балкани
1
Энеа Колики
ВР
3
Арбер Потоку
ЛЗ
4
Гентрит Халили
ЦЗ
32
Байрам Яшаника
ЦЗ
6
Astrit Thaqi
ЦЗ
25
Бернард Каррица
ЛВ
11
Альмир Криезиу
ЛВ
14
Линдон Эмерллаху
ОП
88
Кевен
ЦП
11
Валид Хамиди
ПВ
14
Marsel Ismajlgeci
ЦФ
Главный тренер
Илир Дая
Ларн
18
Киан Болджер
ЦЗ
4
Аарон Доннелли
ЦЗ
15
Levi Ives
ЦЗ
23
Томас Косгров
ПЗ
11
Шон Грэм
ЦП
6
Крис Галлахер
ЦП
25
Dylan Sloan
ЦП
8
Марк Рэнделл
ЦП
1
Рохан Фергюсон
ЦФ
29
Энди Райан
ЦФ
10
Ли Бонис
ЦФ
Главный тренер
Тьернан Линч
Балкани
92
Дамир Люлянович
ВР
13
Art Miftari
ВР
14
Эгзон Синани
ЦЗ
34
Merlind Kodra
ЦЗ
15
Arbnor Halitjaha
ЦП
19
Engjell Ajazaj
ЦП
77
Eris Abedini
ЦП
10
Джованни
ПВ
7
Bleart Tolaj
ЦФ
55
Геральб Смайли
ЦФ
9
Krenar Dulaj
ЦФ
Ларн
36
Dylan Graham
ВР
24
Sean Brown
ЦЗ
2
Шон Вонт
ЦЗ
5
Baris Altintop
ЦЗ
34
Oisin Devlin
ЦП
6
J. Thomson
ЦФ
7
Конор МакКендри
ЦФ
30
Мэтью Ласти
ЦФ
9
Пол О'Нилл
ЦФ
26
Corey Smith
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Колики
3
Потоку
32
Яшаника
6
4
Халили
14
Эмерллаху
88
Кевен
11
Криезиу
25
Каррица
11
Хамиди
14
4-4-3
23
Косгров
4
Доннелли
15
18
Болджер
6
Галлахер
25
8
Рэнделл
11
Грэм
10
Бонис
29
Райан
1
Фергюсон
25
Каррица
10
Джованни
10
Джованни
25
Каррица
11
Грэм
2
Вонт
2
Вонт
11
Грэм
8
Рэнделл
6
6
8
Рэнделл
Остались в запасе
Балкани
Ларн
92
Дамир Люлянович
ВР
13
Art Miftari
ВР
14
Эгзон Синани
ЦЗ
34
Merlind Kodra
ЦЗ
15
Arbnor Halitjaha
ЦП
19
Engjell Ajazaj
ЦП
77
Eris Abedini
ЦП
7
Bleart Tolaj
ЦФ
55
Геральб Смайли
ЦФ
9
Krenar Dulaj
ЦФ
Главный тренер
Илир Дая
24
Sean Brown
ЦЗ
36
Dylan Graham
ВР
5
Baris Altintop
ЦЗ
34
Oisin Devlin
ЦП
7
Конор МакКендри
ЦФ
30
Мэтью Ласти
ЦФ
9
Пол О'Нилл
ЦФ
26
Corey Smith
ЦФ
Главный тренер
Тьернан Линч
Остались в запасе
92
Дамир Люлянович
ВР
13
Art Miftari
ВР
14
Эгзон Синани
ЦЗ
34
Merlind Kodra
ЦЗ
15
Arbnor Halitjaha
ЦП
19
Engjell Ajazaj
ЦП
77
Eris Abedini
ЦП
7
Bleart Tolaj
ЦФ
55
Геральб Смайли
ЦФ
9
Krenar Dulaj
ЦФ
Остались в запасе
24
Sean Brown
ЦЗ
36
Dylan Graham
ВР
5
Baris Altintop
ЦЗ
34
Oisin Devlin
ЦП
7
Конор МакКендри
ЦФ
30
Мэтью Ласти
ЦФ
9
Пол О'Нилл
ЦФ
26
Corey Smith
ЦФ
Главный тренер
Илир Дая
Главный тренер
Тьернан Линч
Статистика матча Балкани - Ларн
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Балкани
Лига конференций, 2 раунд
Балкани
3 : 2
30.07.2026
Богемианс
Лига конференций, 2 раунд
Богемианс
2 : 1
22.07.2026
Балкани
Лига конференций, 1 раунд
Балкани
3 : 2
16.07.2026
Коннас Куэй
Лига конференций, 1 раунд
Коннас Куэй
0 : 0
08.07.2026
Балкани
Косово. Суперлига, 36 тур
Дукаджини
1 : 0
31.05.2026
Балкани
Ларн
Северная Ирландия. Премьершип, 4 тур
Баллимина Юнайтед
- : -
01.12.2026
Ларн
Северная Ирландия. Премьершип, 18 тур
Гленторан
1 : 1
27.11.2026
Ларн
Северная Ирландия. Премьершип, 17 тур
Ларн
4 : 0
21.11.2026
Баллимина Юнайтед
Северная Ирландия. Премьершип, 16 тур
Ларн
3 : 0
13.11.2026
Данганнон Свифтс
Северная Ирландия. Премьершип, 15 тур
Клифтонвилл
4 : 2
06.11.2026
Ларн
Северная Ирландия. Премьершип, 14 тур
Ларн
1 : 0
30.10.2026
Портадаун
Информация о матче
Главный судья:
Jacob A. Sundberg, Denmark
Стадион:
Suhareka City Stadium, Suhareka
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