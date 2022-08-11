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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
КИ Клаксвик - Балкани
КИ Клаксвик - Балкани: обзор матча 11 августа 2022
КИ Клаксвик
11.08.2022, четверг, 21:00
Лига конференций, 3 раунд
2 : 2
Первый матч – 2 : 3
Счет по пенальти – 3 : 4
Завершен
Балкани
56'
М. Миккельсен
89'
П. Да Силва
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол КИ Клаксвик - Балкани
Замена
О. Поульсен
️️️️
А. Фредриксберг
116'
Замена
Б. Петерсен
️️️️
Д. Павлович
111'
109'
Желтая карточка
К. Зиба
Замена
V. Sabala
️️️️
М. Миккельсен
106'
91'
Замена
К. Зиба
️️️️
М. Кореница
ГОЛ! 2:0!
П. Да Силва
Пас отдал
Д. Павлович
89'
Замена
A. Holvad
️️️️
К. Кронберг
86'
Замена
Й. Даниэльсен
️️️️
Р. Юнсен
86'
Желтая карточка
Д. Павлович
73'
ГОЛ! 1:0!
М. Миккельсен
Пас отдал
А. Фредриксберг
56'
43'
Желтая карточка
А. Тачи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
КИ Клаксвик
13
Mathias Rosenørn
ВР
23
Хейни Ватнсдаль
ЦЗ
8
Якуп Бископсте Андреасен
ПЗ
32
Клаэс Кронберг
ПЗ
5
Дени Павлович
ОП
14
Рене Юнсен
ЦП
2
Патрик Да Силва
ЦП
10
Йоаннес Бьярталид
ЦП
6
Мадс Миккельсен
ПВ
9
Палл Клеттскард
ЦФ
7
Арни Фредриксберг
ЦФ
Главный тренер
Магне Хосет
Балкани
92
Дамир Люлянович
ВР
2
Арменд Тачи
ЦЗ
5
Лумбард Деллова
ЦЗ
3
Арбер Потоку
ЦЗ
7
Албион Ррахмани
ЦЗ
7
Меритон Кореница
ЦП
11
Назми Грипши
ЦП
14
Линдон Эмерллаху
ЦП
20
Эдвин Куц
ЦФ
7
Эрмал Красники
ЦФ
Главный тренер
Илир Дая
КИ Клаксвик
16
Meinhardt Joensen
ВР
3
Дмитрий Литвин
ЦЗ
25
Оли Поульсен
ЦЗ
23
Йоаннес Даниэльсен
ЦЗ
19
Давид Андреасен
ЦП
10
Valerijs Sabala
ЦФ
30
Anders Holvad
ЦФ
20
Берге Петерсен
ЦФ
5
Jesper Brinck
ЦФ
16
Turi Geza Tamas
ЦФ
11
Jonn Johannesen
ЦФ
Балкани
1
Дашнор Балай
ВР
23
Леонит Абази
ЛЗ
14
Эгзон Синани
ЦЗ
21
Альбин Капра
ЦЗ
32
Байрам Яшаника
ЦЗ
18
Леонард Шала
ЦП
10
Кендрим Зиба
ЦФ
99
Альбин Бериша
ЦФ
3-1-3-1-2
13
8
Андреасен
23
Ватнсдаль
32
Кронберг
5
Павлович
14
Юнсен
2
Да Силва
10
Бьярталид
6
Миккельсен
7
Фредриксберг
9
Клеттскард
4-3-2
92
Люлянович
5
Деллова
3
Потоку
7
Ррахмани
2
Тачи
7
Кореница
11
Грипши
14
Эмерллаху
7
Красники
20
Куц
7
Фредриксберг
25
Поульсен
25
Поульсен
7
Фредриксберг
14
Юнсен
23
Даниэльсен
23
Даниэльсен
14
Юнсен
6
Миккельсен
10
10
6
Миккельсен
32
Кронберг
30
30
32
Кронберг
5
Павлович
20
Петерсен
20
Петерсен
5
Павлович
7
Кореница
10
Зиба
10
Зиба
7
Кореница
Остались в запасе
КИ Клаксвик
Балкани
16
Meinhardt Joensen
ВР
3
Дмитрий Литвин
ЦЗ
19
Давид Андреасен
ЦП
5
Jesper Brinck
ЦФ
16
Turi Geza Tamas
ЦФ
11
Jonn Johannesen
ЦФ
Главный тренер
Магне Хосет
1
Дашнор Балай
ВР
23
Леонит Абази
ЛЗ
14
Эгзон Синани
ЦЗ
21
Альбин Капра
ЦЗ
32
Байрам Яшаника
ЦЗ
18
Леонард Шала
ЦП
99
Альбин Бериша
ЦФ
Главный тренер
Илир Дая
Остались в запасе
16
Meinhardt Joensen
ВР
3
Дмитрий Литвин
ЦЗ
19
Давид Андреасен
ЦП
5
Jesper Brinck
ЦФ
16
Turi Geza Tamas
ЦФ
11
Jonn Johannesen
ЦФ
Остались в запасе
1
Дашнор Балай
ВР
23
Леонит Абази
ЛЗ
14
Эгзон Синани
ЦЗ
21
Альбин Капра
ЦЗ
32
Байрам Яшаника
ЦЗ
18
Леонард Шала
ЦП
99
Альбин Бериша
ЦФ
Главный тренер
Магне Хосет
Главный тренер
Илир Дая
Статистика матча КИ Клаксвик - Балкани
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
КИ Клаксвик
Фареры. Премьер-лига, 27 тур
КИ Клаксвик
0 : 0
31.10.2026
Викингур
Фареры. Премьер-лига, 26 тур
Б36 Торсхавн
0 : 3
25.10.2026
КИ Клаксвик
Фареры. Премьер-лига, 25 тур
КИ Клаксвик
0 : 1
18.10.2026
Б68 Тофтир
Фареры. Премьер-лига, 24 тур
ХБ Торсхавн
0 : 3
11.10.2026
КИ Клаксвик
Фареры. Премьер-лига, 23 тур
КИ Клаксвик
2 : 2
18.09.2026
Скала
Балкани
Лига конференций, 2 раунд
Балкани
3 : 2
30.07.2026
Богемианс
Лига конференций, 2 раунд
Богемианс
2 : 1
22.07.2026
Балкани
Лига конференций, 1 раунд
Балкани
3 : 2
16.07.2026
Коннас Куэй
Лига конференций, 1 раунд
Коннас Куэй
0 : 0
08.07.2026
Балкани
Косово. Суперлига, 36 тур
Дукаджини
1 : 0
31.05.2026
Балкани
Информация о матче
Стадион:
Сува Река Сити
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