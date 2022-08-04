Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Балкани - КИ Клаксвик
Балкани - КИ Клаксвик: обзор матча 04 августа 2022
Балкани
04.08.2022, четверг, 21:00
Лига конференций, 3 раунд
3 : 2
Ответный матч – 2 : 2
Завершен
КИ Клаксвик
30'
Н. Грипши
41'
М. Кореница
69'
П. Клеттскард
88'
П. Клеттскард
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Балкани - КИ Клаксвик
88'
ГОЛ! 2:2!
П. Клеттскард
85'
Замена
A. Holvad
️️️️
М. Миккельсен
85'
Замена
Й. Даниэльсен
️️️️
Р. Юнсен
Замена
Э. Синани
️️️️
Л. Абази
83'
Желтая карточка
Э. Куц
82'
Замена
К. Зиба
️️️️
Н. Грипши
77'
73'
Замена
А. Фредриксберг
️️️️
К. Кронберг
Желтая карточка
М. Кореница
72'
69'
ГОЛ! 2:1!
П. Клеттскард
Пас отдал
Й. Бьярталид
ГОЛ! 2:0!
М. Кореница
41'
ГОЛ! 1:0!
Н. Грипши
Пас отдал
Л. Деллова
30'
28'
Желтая карточка
Д. Павлович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Балкани
92
Дамир Люлянович
ВР
23
Леонит Абази
ЛЗ
2
Арменд Тачи
ЦЗ
5
Лумбард Деллова
ЦЗ
7
Албион Ррахмани
ЦЗ
7
Меритон Кореница
ЦП
14
Линдон Эмерллаху
ЦП
11
Назми Грипши
ЦП
7
Эрмал Красники
ЦФ
20
Эдвин Куц
ЦФ
Главный тренер
Илир Дая
КИ Клаксвик
13
Mathias Rosenørn
ВР
23
Хейни Ватнсдаль
ЦЗ
22
Одмар Фэре
ЦЗ
8
Якуп Бископсте Андреасен
ПЗ
32
Клаэс Кронберг
ПЗ
14
Рене Юнсен
ЦП
2
Патрик Да Силва
ЦП
10
Йоаннес Бьярталид
ЦП
6
Мадс Миккельсен
ПВ
9
Палл Клеттскард
ЦФ
5
Дени Павлович
ЦФ
Главный тренер
Магне Хосет
Балкани
1
Дашнор Балай
ВР
3
Арбер Потоку
ЦЗ
14
Эгзон Синани
ЦЗ
32
Байрам Яшаника
ЦЗ
21
Альбин Капра
ЦЗ
18
Леонард Шала
ЦП
99
Лукас Кардосо
ЦФ
77
Стиви Фрашери
ЦФ
10
Кендрим Зиба
ЦФ
99
Альбин Бериша
ЦФ
КИ Клаксвик
16
Meinhardt Joensen
ВР
3
Дмитрий Литвин
ЦЗ
23
Йоаннес Даниэльсен
ЦЗ
19
Давид Андреасен
ЦП
30
Anders Holvad
ЦФ
16
Turi Geza Tamas
ЦФ
5
Jesper Brinck
ЦФ
20
Берге Петерсен
ЦФ
7
Арни Фредриксберг
ЦФ
10
Valerijs Sabala
ЦФ
4-3-2
92
Люлянович
23
Абази
5
Деллова
7
Ррахмани
2
Тачи
7
Кореница
14
Эмерллаху
11
Грипши
20
Куц
7
Красники
4-3-1-2
13
32
Кронберг
23
Ватнсдаль
22
Фэре
8
Андреасен
14
Юнсен
2
Да Силва
10
Бьярталид
6
Миккельсен
5
Павлович
9
Клеттскард
23
Абази
14
Синани
14
Синани
23
Абази
11
Грипши
10
Зиба
10
Зиба
11
Грипши
14
Юнсен
23
Даниэльсен
23
Даниэльсен
14
Юнсен
6
Миккельсен
30
30
6
Миккельсен
32
Кронберг
7
Фредриксберг
7
Фредриксберг
32
Кронберг
Остались в запасе
Балкани
КИ Клаксвик
1
Дашнор Балай
ВР
3
Арбер Потоку
ЦЗ
32
Байрам Яшаника
ЦЗ
21
Альбин Капра
ЦЗ
18
Леонард Шала
ЦП
99
Лукас Кардосо
ЦФ
77
Стиви Фрашери
ЦФ
99
Альбин Бериша
ЦФ
Главный тренер
Илир Дая
16
Meinhardt Joensen
ВР
3
Дмитрий Литвин
ЦЗ
19
Давид Андреасен
ЦП
16
Turi Geza Tamas
ЦФ
5
Jesper Brinck
ЦФ
20
Берге Петерсен
ЦФ
10
Valerijs Sabala
ЦФ
Главный тренер
Магне Хосет
Остались в запасе
1
Дашнор Балай
ВР
3
Арбер Потоку
ЦЗ
32
Байрам Яшаника
ЦЗ
21
Альбин Капра
ЦЗ
18
Леонард Шала
ЦП
99
Лукас Кардосо
ЦФ
77
Стиви Фрашери
ЦФ
99
Альбин Бериша
ЦФ
Остались в запасе
16
Meinhardt Joensen
ВР
3
Дмитрий Литвин
ЦЗ
19
Давид Андреасен
ЦП
16
Turi Geza Tamas
ЦФ
5
Jesper Brinck
ЦФ
20
Берге Петерсен
ЦФ
10
Valerijs Sabala
ЦФ
Главный тренер
Илир Дая
Главный тренер
Магне Хосет
Статистика матча Балкани - КИ Клаксвик
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Балкани
Лига конференций, 2 раунд
Балкани
3 : 2
30.07.2026
Богемианс
Лига конференций, 2 раунд
Богемианс
2 : 1
22.07.2026
Балкани
Лига конференций, 1 раунд
Балкани
3 : 2
16.07.2026
Коннас Куэй
Лига конференций, 1 раунд
Коннас Куэй
0 : 0
08.07.2026
Балкани
Косово. Суперлига, 36 тур
Дукаджини
1 : 0
31.05.2026
Балкани
КИ Клаксвик
Фареры. Премьер-лига, 27 тур
КИ Клаксвик
0 : 0
31.10.2026
Викингур
Фареры. Премьер-лига, 26 тур
Б36 Торсхавн
0 : 3
25.10.2026
КИ Клаксвик
Фареры. Премьер-лига, 25 тур
КИ Клаксвик
0 : 1
18.10.2026
Б68 Тофтир
Фареры. Премьер-лига, 24 тур
ХБ Торсхавн
0 : 3
11.10.2026
КИ Клаксвик
Фареры. Премьер-лига, 23 тур
КИ Клаксвик
2 : 2
18.09.2026
Скала
Информация о матче
Стадион:
Сува Река Сити
Новости команд
Все
Балкани
КИ Клаксвик
«Рига» – «КИ Клаксвик»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
26 августа
«КИ Клаксвик» – «Рига»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
19 августа
«КИ Клаксвик» – «Лех»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы 2026/2027
12 августа
«Лех» – «КИ Клаксвик»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы 2026
5 августа
«Жальгирис Каунас» – «КИ Клаксвик»: кто победит в матче 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов 2026/2027
28 июля
Лига конференций. «Вильярреал» и «Лех» забили семь голов на двоих, «Фиорентина» потеряла очки и другие результаты
2022.09.08 21:50
Команда из Косово впервые вышла в групповой этап еврокубков
2022.08.25 23:23
7
«Рига» – «КИ Клаксвик»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
26 августа
«КИ Клаксвик» – «Рига»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
19 августа
«КИ Клаксвик» – «Лех»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы 2026/2027
12 августа
«Лех» – «КИ Клаксвик»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы 2026
5 августа
«Жальгирис Каунас» – «КИ Клаксвик»: кто победит в матче 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов 2026/2027
28 июля
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+