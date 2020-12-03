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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
АЗ Алкмаар - Наполи
АЗ Алкмаар - Наполи: обзор матча 03 декабря 2020
АЗ Алкмаар
03.12.2020, четверг, 23:00
Лига Европы, группа F, 5 тур
1 : 1
Завершен
Наполи
54'
Б. Мартинс-Инди
6'
Д. Мертенс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол АЗ Алкмаар - Наполи
90'
+2
Желтая карточка
Д. Демме
Замена
Й. Карлссон
️️️️
З. Абухляль
82'
Замена
М. Боадю
️️️️
А. Гюдмюндссон
70'
66'
Замена
М. Руй
️️️️
Ф. Гулам
66'
Замена
Д. Демме
️️️️
Д. Мертенс
61'
Замена
И. Лосано
️️️️
М. Политано
61'
Замена
А. Петанья
️️️️
П. Зелински
Пенальти не реализован!
Т. Коопмейнерс
59'
58'
Замена
Э. Эльмас
️️️️
Ф. Руис
Желтая карточка
О. Вейндал
56'
ГОЛ! 1:1!
Б. Мартинс-Инди
Пас отдал
Т. Коопмейнерс
54'
Желтая карточка
Б. Мартинс-Инди
41'
6'
ГОЛ! 0:1!
Д. Мертенс
Пас отдал
Д. Ди Лоренцо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
АЗ Алкмаар
40
Марко Бизот
ВР
5
Овен Вейндал
ЛЗ
28
Юкинари Сугавара
ЦЗ
4
Бруно Мартинс-Инди
ЦЗ
4
Пантелис Хацидиакос
ЦЗ
8
Тен Коопмейнерс
ОП
20
Дани де Вит
ЦП
18
Фредрик Мидтсьё
ЦП
7
Закария Абухляль
ПВ
80
Альберт Гюдмюндссон
ПВ
14
Калвин Стенгс
ПВ
Главный тренер
Арне Слот
Наполи
1
Давид Оспина
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
22
Джованни Ди Лоренцо
ПЗ
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
8
Тьему Бакайоко
ОП
8
Фабиан Руис
ЦП
7
Петр Зелински
ЦП
21
Маттео Политано
ПВ
10
Дрис Мертенс
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
АЗ Алкмаар
1
Бо Реус
ВР
12
Хоби Верхюлст
ВР
5
Хуан Фамилья-Кастильо
ЦЗ
3
Рамон Лиувен
ЦЗ
5
Тимо Летшерт
ЦЗ
26
Хэкон Эвьен
ЦП
14
Тиджани Рейндерс
ЦП
21
Йеспер Карлссон
ЦФ
10
Майрон Боадю
ЦФ
9
Ферди Дрейф
ЦФ
Наполи
14
Никита Контини
ВР
1
Алекс Мерет
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
44
Костас Манолас
ЦЗ
68
Станислав Лоботка
ЦП
6
Диего Демме
ЦП
99
Эльйиф Эльмас
ЦП
11
Ирвинг Лосано
ЦФ
37
Андреа Петанья
ЦФ
4-1-2-3
40
Бизот
5
Вейндал
4
Мартинс-Инди
4
Хацидиакос
28
Сугавара
8
Коопмейнерс
20
де Вит
18
Мидтсьё
7
Абухляль
80
Гюдмюндссон
14
Стенгс
4-1-2-2-1
1
Оспина
22
Ди Лоренцо
3
Кулибали
52
Максимович
13
Гулам
8
Бакайоко
8
Руис
7
Зелински
21
Политано
10
Инсинье
10
Мертенс
7
Абухляль
21
Карлссон
21
Карлссон
7
Абухляль
80
Гюдмюндссон
10
Боадю
10
Боадю
80
Гюдмюндссон
13
Гулам
6
Мариу Руй
6
Мариу Руй
13
Гулам
10
Мертенс
6
Демме
6
Демме
10
Мертенс
8
Руис
99
Эльмас
99
Эльмас
8
Руис
21
Политано
11
Лосано
11
Лосано
21
Политано
7
Зелински
37
Петанья
37
Петанья
7
Зелински
Остались в запасе
АЗ Алкмаар
Наполи
26
Хэкон Эвьен
ЦП
5
Хуан Фамилья-Кастильо
ЦЗ
1
Бо Реус
ВР
12
Хоби Верхюлст
ВР
3
Рамон Лиувен
ЦЗ
5
Тимо Летшерт
ЦЗ
14
Тиджани Рейндерс
ЦП
9
Ферди Дрейф
ЦФ
Главный тренер
Арне Слот
14
Никита Контини
ВР
1
Алекс Мерет
ВР
44
Костас Манолас
ЦЗ
68
Станислав Лоботка
ЦП
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Остались в запасе
26
Хэкон Эвьен
ЦП
5
Хуан Фамилья-Кастильо
ЦЗ
1
Бо Реус
ВР
12
Хоби Верхюлст
ВР
3
Рамон Лиувен
ЦЗ
5
Тимо Летшерт
ЦЗ
14
Тиджани Рейндерс
ЦП
9
Ферди Дрейф
ЦФ
Остались в запасе
14
Никита Контини
ВР
1
Алекс Мерет
ВР
44
Костас Манолас
ЦЗ
68
Станислав Лоботка
ЦП
Главный тренер
Арне Слот
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Статистика матча АЗ Алкмаар - Наполи
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
АЗ Алкмаар
Лига Европы, 5 тур
Спарта
- : -
26.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
1 : 5
22.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АЗ Алкмаар
4 : 3
08.11.2026
Гронинген
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АЗ Алкмаар
0 : 2
25.10.2026
Твенте
Наполи
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
- : -
24.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
1 : 0
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Информация о матче
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