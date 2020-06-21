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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Жил Висенте - Авеш
Жил Висенте - Авеш: обзор матча 21 июня 2020
Жил Висенте
21.06.2020, воскресенье, 23:00
Португалия. Примейра, 28 тур
3 : 0
Завершен
Авеш
10'
Э. Гомеш
36'
Р. Рибейру
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Жил Висенте - Авеш
Замена
Ж. Афонсо
️️️️
W. Soares
90'
+3
Желтая карточка
A. Pinto
80'
Замена
В. Карвальо
️️️️
Р. Рибейру
76'
Замена
H. Vieira
️️️️
С. Лима
76'
75'
Желтая карточка
Р. Мангаш
65'
Желтая карточка
Д. Буату
Замена
Z. Naidji
️️️️
Б. Краев
60'
46'
Замена
R. Macedo
️️️️
А. Тшибола
ГОЛ! 2:0!
Р. Рибейру
Пас отдал
A. Pinto
36'
ГОЛ! 1:0!
Э. Гомеш
Пас отдал
Родригао
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Жил Висенте
33
Denis
ВР
78
Alex Pinto
ЦЗ
55
Энрике Гомеш
ЦЗ
5
Родригао
ЦЗ
26
Рубен Фернандеш
ЦЗ
23
Божидар Краев
ЦП
3
William Soares
ЦП
5
Клауде Гонсалвеш
ЦП
7
Лоуренси
ЦФ
91
Сандро Лима
ЦФ
20
Рубен Рибейру
ЦФ
Главный тренер
Тоже Марреко
Авеш
12
FÃ¡bio
ВР
37
Bruno Xavier
ЦЗ
2
Oumar Diakhite
ЦЗ
39
Джонатан Буату
ЦЗ
7
Рикарду Мангаш
ЦЗ
11
Mato Milos
ЦЗ
36
Аарон Тшибола
ЦП
7
RÃºben Oliveira
ЦП
29
Клаудио Фалькао
ЦП
77
Мехрдад Мохаммади
ЦП
90
Pedro Soares
ЦФ
Жил Висенте
94
Bruno
ВР
23
Edwin Banguera
ЦЗ
6
Артур Энрике
ЦЗ
21
Жоао Афонсо
ЦП
6
Витор Карвальо
ЦП
16
Самуэль Лино
ЦФ
10
Hugo Vieira
ЦФ
24
Zakaria Naidji
ЦФ
77
Ив Барай
ЦФ
Авеш
1
Raphael Aflalo
ВР
25
Afonso Figueiredo
ЦЗ
17
Бруну Лоуреншу
ЦЗ
11
Зидан Банжаки
ЦП
9
P. Delgado
ЦП
20
Эштрела
ЦП
45
Jose Varela
ЦП
7
Ruben Macedo
ЦФ
99
Мариус Муандилмаджи
ЦФ
4-3-3
33
78
5
Родригао
26
Фернандеш
55
Гомеш
23
Краев
3
5
Гонсалвеш
20
Рибейру
91
Лима
7
Лоуренси
3-2-4-1
12
39
Буату
7
Мангаш
11
37
2
7
29
Фалькао
77
Мохаммади
36
Тшибола
90
3
21
Афонсо
21
Афонсо
3
20
Рибейру
6
Карвальо
6
Карвальо
20
Рибейру
91
Лима
10
10
91
Лима
23
Краев
24
24
23
Краев
36
Тшибола
7
7
36
Тшибола
Остались в запасе
Жил Висенте
Авеш
94
Bruno
ВР
23
Edwin Banguera
ЦЗ
6
Артур Энрике
ЦЗ
16
Самуэль Лино
ЦФ
77
Ив Барай
ЦФ
Главный тренер
Тоже Марреко
1
Raphael Aflalo
ВР
25
Afonso Figueiredo
ЦЗ
17
Бруну Лоуреншу
ЦЗ
11
Зидан Банжаки
ЦП
9
P. Delgado
ЦП
20
Эштрела
ЦП
45
Jose Varela
ЦП
99
Мариус Муандилмаджи
ЦФ
Остались в запасе
94
Bruno
ВР
23
Edwin Banguera
ЦЗ
6
Артур Энрике
ЦЗ
16
Самуэль Лино
ЦФ
77
Ив Барай
ЦФ
Остались в запасе
1
Raphael Aflalo
ВР
25
Afonso Figueiredo
ЦЗ
17
Бруну Лоуреншу
ЦЗ
11
Зидан Банжаки
ЦП
9
P. Delgado
ЦП
20
Эштрела
ЦП
45
Jose Varela
ЦП
99
Мариус Муандилмаджи
ЦФ
Главный тренер
Тоже Марреко
Статистика матча Жил Висенте - Авеш
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 12 тур
Жил Висенте
- : -
29.11.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 11 тур
Санта-Клара
1 : 2
08.11.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 10 тур
Жил Висенте
0 : 0
02.11.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 9 тур
Жил Висенте
0 : 1
24.10.2026
Порту
Португалия. Примейра, 2 тур
Брага
1 : 2
19.10.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 8 тур
Морейренcе
0 : 1
09.10.2026
Жил Висенте
Авеш
Португалия. Примейра, 34 тур
Портимоненси
2 : 0
26.07.2020
Авеш
Португалия. Примейра, 33 тур
Авеш
0 : 5
21.07.2020
Бенфика
Португалия. Примейра, 32 тур
Санта-Клара
3 : 0
14.07.2020
Авеш
Португалия. Примейра, 31 тур
Авеш
1 : 0
08.07.2020
Витория Сетубал
Португалия. Примейра, 30 тур
Брага
4 : 0
04.07.2020
Авеш
Информация о матче
Стадион:
Сидад де Барселуш
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