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Расписание матчей
Франция. Лига 2
Осер - Бастия
Осер - Бастия: обзор матча 24 февраля 2024
Осер
24.02.2024, суббота, 21:00
Франция. Лига 2, 26 тур
1 : 1
Завершен
Бастия
38'
Жубал
89'
M. Alfarela
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Осер - Бастия
Замена
E. Maddy
️️️️
А. Диуссе
90'
+1
89'
ГОЛ! 1:1!
M. Alfarela
77'
Желтая карточка
B. Santelli
77'
Замена
М. Сиби
️️️️
T. Ducrocq
Замена
️️️️
Г. Перрен
75'
68'
Замена
Ф. Конте
️️️️
J. Janneh
67'
Замена
B. Santelli
️️️️
Г. Шарбонье
Замена
А. Онаиву
️️️️
Л. Синайоко
66'
54'
Замена
Д. Тавареш
️️️️
M. Souboul
ГОЛ! 1:0!
Жубал
Пас отдал
Г. Эйн
38'
37'
Желтая карточка
M. Souboul
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Осер
16
Донован Леон
ВР
5
Жубал
(К)
ЦЗ
92
Клеман Акпа
ЦЗ
26
Поль Джоли
ПЗ
22
Райан Равелосон
ОП
42
Элиша Овусу
ОП
7
Готье Эйн
ПВ
28
Гаэтан Перрен
ЦФ
12
Тео Пелленар
ЦФ
9
Лассине Синайоко
ЦФ
97
Флориан Айе
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Пелиссье
Бастия
30
Джонни Пласид
ВР
4
Anthony Roncaglia
ЦЗ
22
Mohamed Souboul
ЦЗ
99
Иллан Оку
ЦЗ
25
Tom Ducrocq
ЦП
66
Jocelyn Janneh
ЦП
7
Christophe Vincent
(К)
ЦП
5
Issiar Drame
ЦФ
14
Гойтен Шарбонье
ЦФ
4
Флориан Бонерт
ЦФ
19
Migouel Alfarela
ЦФ
Осер
40
Тео Де Персен
ВР
8
Nathan Buayi-Kiala
ЦП
10
Ассане Диуссе
ЦП
97
Саад Агузуль
ЦФ
17
Кевен Дануа
ЦФ
34
Eros Maddy
ЦФ
45
Адо Онаиву
ЦФ
Бастия
23
Julien Fabri
ВР
42
Дилан Тавареш
ЛЗ
22
Tom Meynadier
ЦЗ
23
Махаме Сиби
ОП
7
Florian Bianchini
ЦФ
31
Фасин Конте
ЦФ
9
Benjamin Santelli
ЦФ
3-2-1-4
16
Леон
5
Жубал
92
Акпа
26
Джоли
22
Равелосон
42
Овусу
7
Эйн
28
Перрен
97
Айе
9
Синайоко
12
Пелленар
3-3-4
30
Пласид
4
22
99
Оку
25
66
7
19
4
Бонерт
14
Шарбонье
5
10
Диуссе
10
Диуссе
Диуссе
34
34
Диуссе
9
Синайоко
45
Онаиву
45
Онаиву
9
Синайоко
22
42
Тавареш
42
Тавареш
22
25
23
Сиби
23
Сиби
25
66
31
Конте
31
Конте
66
14
Шарбонье
9
9
14
Шарбонье
Остались в запасе
Осер
Бастия
40
Тео Де Персен
ВР
8
Nathan Buayi-Kiala
ЦП
97
Саад Агузуль
ЦФ
17
Кевен Дануа
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Пелиссье
23
Julien Fabri
ВР
22
Tom Meynadier
ЦЗ
7
Florian Bianchini
ЦФ
Остались в запасе
40
Тео Де Персен
ВР
8
Nathan Buayi-Kiala
ЦП
97
Саад Агузуль
ЦФ
17
Кевен Дануа
ЦФ
Остались в запасе
23
Julien Fabri
ВР
22
Tom Meynadier
ЦЗ
7
Florian Bianchini
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Пелиссье
Статистика матча Осер - Бастия
2
Всего ударов по воротам
15
10
Удары в створ
4
5
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
10
1
Нарушения
7
12
Офсайды
3
0
Количество передач
552
409
Сейвы
4
3
Точность передач %
82
75
Удары мимо ворот
9
4
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
12
10
Удары из-за пределов штрафной
3
0
Матчи команд
Осер
Франция. Лига 1, 12 тур
Осер
- : -
29.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
1 : 1
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Осер
0 : 1
07.11.2026
Париж
Франция. Лига 1, 9 тур
Страсбур
5 : 1
01.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 8 тур
Осер
1 : 1
25.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 7 тур
Гавр
1 : 3
18.10.2026
Осер
Бастия
Франция. Третья лига, 14 тур
Флери
- : -
05.12.2026
Бастия
Франция. Третья лига, 13 тур
Бастия
4 : 2
21.11.2026
Вильфранш
Франция. Третья лига, 12 тур
Руан
2 : 0
07.11.2026
Бастия
Франция. Третья лига, 11 тур
Бастия
2 : 0
31.10.2026
Кевийи
Франция. Третья лига, 10 тур
Конкарно
1 : 1
17.10.2026
Бастия
Франция. Третья лига, 9 тур
Бастия
1 : 1
01.10.2026
Орлеан
Информация о матче
Главный судья:
Жереми Стина
Стадион:
Аббе-Дешамп
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