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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Аустрия - Вильярреал
Аустрия - Вильярреал: обзор матча 13 октября 2022
Аустрия
13.10.2022, четверг, 19:45
Лига конференций, группа C, 4 тур
0 : 1
Завершен
Вильярреал
87'
Н. Джексон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аустрия - Вильярреал
90'
+2
Желтая карточка
А. Баэна
Замена
Х. Табакович
️️️️
Г. Тигль
90'
87'
ГОЛ! 0:1!
Н. Джексон
Пас отдал
Х. Луис Моралес
86'
Желтая карточка
М. Морланес
Замена
И. Драме
️️️️
Д. Фиц
82'
79'
Желтая карточка
Н. Джексон
79'
Замена
Э. Капу
️️️️
Д. Ло Чельсо
68'
Замена
Й. Пино
️️️️
С. Чуквуэзе
Желтая карточка
М. Польстер
67'
67'
Желтая карточка
Д. Ло Чельсо
Замена
Д. Келеш
️️️️
А. Грубер
65'
Замена
Д. Холланд
️️️️
А. Юкич
64'
56'
Замена
Н. Джексон
️️️️
А. Данжума
56'
Замена
Х. Луис Моралес
️️️️
Ф. Коклен
46'
Замена
П. Торрес
️️️️
Р. Альбиоль
Желтая карточка
Р. Ранфтль
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аустрия
1
Кристиан Фрюхтль
ВР
40
Маттео Мейсль
ЦЗ
39
Георг Тигль
ПЗ
43
Мануэль Польстер
ЛВ
26
Райнхольд Ранфтль
ЦП
3
Лукас Гальвао
ЦП
23
Маттиас Браунедер
ЦП
77
Александар Юкич
АП
30
Манфред Фишер
АП
36
Доминик Фиц
АП
9
Андреас Грубер
ЦФ
Главный тренер
Манфред Шмид
Вильярреал
25
Пепе Рейна
ВР
22
Йохан Мохика
ЛЗ
4
Хорхе Куэнка
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
7
Арно Данжума
ЛВ
10
Алекс Баэна
ЛВ
13
Франсис Коклен
ОП
8
Мануэль Морланес
ЦП
20
Джовани Ло Чельсо
АП
21
Самуэль Чуквуэзе
ПВ
Главный тренер
Унаи Эмери
Аустрия
13
Lukas Wedl
ВР
99
Мирко Кос
ВР
12
Билли Куметио
ЦЗ
3
Матан Балтакса
ЦЗ
70
Джан Келеш
ЛВ
47
Дарио Крайкер
ЛВ
8
Джеймс Холланд
ОП
7
Ромео Вучич
ЦФ
9
Ибраима Драме
ЦФ
9
Харис Табакович
ЦФ
Вильярреал
28
Херонимо Рульи
ВР
1
Икер Альварес
ВР
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
5
Альберто Морено
ЛЗ
14
Пау Торрес
ЦЗ
6
Этьенн Капу
ОП
10
Даниэль Парехо
ЦП
14
Мануэль Тригерос
ЦП
10
Йереми Пино
ПВ
11
Николас Джексон
ПВ
25
Хосе Луис Моралес
ЦФ
2-3-3-2
1
Фрюхтль
40
Мейсль
39
Тигль
26
Ранфтль
3
Гальвао
23
Браунедер
43
Польстер
36
Фиц
30
Фишер
9
Грубер
77
Юкич
4-1-1-3-1
25
Рейна
4
Куэнка
39
Альбиоль
2
Манди
22
Мохика
13
Коклен
8
Морланес
21
Чуквуэзе
20
Ло Чельсо
10
Баэна
7
Данжума
77
Юкич
8
Холланд
8
Холланд
77
Юкич
9
Грубер
70
Келеш
70
Келеш
9
Грубер
36
Фиц
9
Драме
9
Драме
36
Фиц
39
Тигль
9
Табакович
9
Табакович
39
Тигль
39
Альбиоль
14
Торрес
14
Торрес
39
Альбиоль
20
Ло Чельсо
6
Капу
6
Капу
20
Ло Чельсо
21
Чуквуэзе
10
Пино
10
Пино
21
Чуквуэзе
7
Данжума
11
Джексон
11
Джексон
7
Данжума
13
Коклен
25
Моралес
25
Моралес
13
Коклен
Остались в запасе
Аустрия
Вильярреал
13
Lukas Wedl
ВР
99
Мирко Кос
ВР
12
Билли Куметио
ЦЗ
3
Матан Балтакса
ЦЗ
47
Дарио Крайкер
ЛВ
7
Ромео Вучич
ЦФ
Главный тренер
Манфред Шмид
28
Херонимо Рульи
ВР
1
Икер Альварес
ВР
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
5
Альберто Морено
ЛЗ
10
Даниэль Парехо
ЦП
14
Мануэль Тригерос
ЦП
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
13
Lukas Wedl
ВР
99
Мирко Кос
ВР
12
Билли Куметио
ЦЗ
3
Матан Балтакса
ЦЗ
47
Дарио Крайкер
ЛВ
7
Ромео Вучич
ЦФ
Остались в запасе
28
Херонимо Рульи
ВР
1
Икер Альварес
ВР
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
5
Альберто Морено
ЛЗ
10
Даниэль Парехо
ЦП
14
Мануэль Тригерос
ЦП
Главный тренер
Манфред Шмид
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Аустрия - Вильярреал
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия
- : -
28.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Аустрия
1 : 0
22.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Тироль
1 : 1
08.11.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Аустрия
0 : 2
01.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Альтах
2 : 1
23.10.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рид
3 : 2
17.10.2026
Аустрия
Вильярреал
Испания. Примера, 14 тур
Сельта
- : -
29.11.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
0 : 1
25.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Информация о матче
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