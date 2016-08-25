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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Русенборг - Аустрия
Русенборг - Аустрия: обзор матча 25 августа 2016
Русенборг
25.08.2016, четверг, 20:00
Лига Европы, 4 раунд
1 : 2
Первый матч – 1 : 2
Завершен
Аустрия
69'
О. Кайоде
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Русенборг - Аустрия
Желтая карточка
Х. Орн Ейхолфссон
81'
78'
Замена
К. Фрайсенбихлер
️️️️
О. Кайоде
Желтая карточка
М. Йенсен
73'
69'
ГОЛ! 0:1!
О. Кайоде
66'
Желтая карточка
Т. Сербест
Желтая карточка
Ф. Мидтсьё
57'
Желтая карточка
Т. Региниуссен
28'
Замена
М. Вилхьялмссон
️️️️
П. Хелланд
26'
Начало матча
Показать весь матч
Статистика матча Русенборг - Аустрия
5
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Олесунн
- : -
22.11.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Русенборг
4 : 1
07.11.2026
Старт
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Фредрикстад
0 : 3
31.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
ХамКам
0 : 3
24.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сарпсборг 08
0 : 3
18.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 23 тур
Русенборг
0 : 0
10.10.2026
Сандефьорд
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Аустрия
- : -
22.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Тироль
1 : 1
08.11.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Аустрия
0 : 2
01.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Альтах
2 : 1
23.10.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рид
3 : 2
17.10.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Аустрия
0 : 2
10.10.2026
Штурм
Информация о матче
Стадион:
Леркендаль
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