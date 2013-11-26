Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Порту - Аустрия
Порту - Аустрия: обзор матча 26 ноября 2013
Порту
26.11.2013, вторник, 23:45
Лига чемпионов, группа G, 5 тур
1 : 1
Завершен
Аустрия
48'
Д. Мартинес
11'
Р. Кинаст
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Порту - Аустрия
90'
+3
Желтая карточка
М. Леовац
90'
+1
Желтая карточка
К. Рогуль
82'
Замена
Р. Окотие
️️️️
М. Зуттнер
Замена
Х. Кинтеро
️️️️
Жозуэ
72'
70'
Замена
Ф. Мадер
️️️️
Э. Дилавер
Замена
Р. Перейра
️️️️
Лика
65'
64'
Замена
М. Леовац
️️️️
Т. Мург
55'
Желтая карточка
М. Зуттнер
ГОЛ! 1:1!
Д. Мартинес
48'
Замена
С. Варела
️️️️
С. Дефур
46'
11'
ГОЛ! 0:1!
Р. Кинаст
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Порту
1
Элтон
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
3
Майкон
ЦЗ
5
Эльяким Мангала
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
5
Фернандо
ОП
7
Лика
ЦП
16
Стивен Дефур
ЦП
27
Лучо Гонсалес
ЦП
10
Жозуэ
АП
9
Джексон Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Аустрия
13
Хайнц Линднер
ВР
14
Мануэль Ортлехнер
ЦЗ
29
Маркус Зуттнер
ЦЗ
5
Кая Рогуль
ЦЗ
24
Фабиан Кох
ПЗ
8
Джеймс Холланд
ОП
77
Даниэль Ройер
ЦП
66
Эмир Дилавер
ЦП
99
Томас Мург
ЦП
26
Филипп Хозинер
ЦФ
42
Роман Кинаст
ЦФ
Главный тренер
Ненад Бьелица
Порту
1
Фабиано
ВР
13
Диего Рейес
ЦЗ
30
Николас Отаменди
ЦЗ
21
Рикарду Перейра
ПЗ
11
Хуан Кинтеро
ЦП
16
Эктор Эррера
ЦП
18
Сильвестр Варела
ЦФ
Аустрия
1
Иван Кардум
ВР
22
Марин Леовац
ЛЗ
15
Кристиан Рамзебнер
ЦЗ
11
Томас Юн
ЛП
17
Флориан Мадер
ЦП
81
Томаш Шимкович
АП
19
Рубин-Рафаэль Окотие
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Элтон
26
Сандро
3
Майкон
5
Мангала
13
Данило
5
Фернандо
7
Лика
16
Дефур
27
Гонсалес
10
Жозуэ
9
Мартинес
4-1-3-2
13
Линднер
24
Кох
29
Зуттнер
5
Рогуль
14
Ортлехнер
8
Холланд
77
Ройер
66
Дилавер
99
Мург
42
Кинаст
26
Хозинер
7
Лика
21
Перейра
21
Перейра
7
Лика
10
Жозуэ
11
Кинтеро
11
Кинтеро
10
Жозуэ
16
Дефур
18
Варела
18
Варела
16
Дефур
99
Мург
22
Леовац
22
Леовац
99
Мург
66
Дилавер
17
Мадер
17
Мадер
66
Дилавер
29
Зуттнер
19
Окотие
19
Окотие
29
Зуттнер
Остались в запасе
Порту
Аустрия
1
Фабиано
ВР
13
Диего Рейес
ЦЗ
30
Николас Отаменди
ЦЗ
16
Эктор Эррера
ЦП
Главный тренер
Паулу Фонсека
1
Иван Кардум
ВР
15
Кристиан Рамзебнер
ЦЗ
11
Томас Юн
ЛП
81
Томаш Шимкович
АП
Главный тренер
Ненад Бьелица
Остались в запасе
1
Фабиано
ВР
13
Диего Рейес
ЦЗ
30
Николас Отаменди
ЦЗ
16
Эктор Эррера
ЦП
Остались в запасе
1
Иван Кардум
ВР
15
Кристиан Рамзебнер
ЦЗ
11
Томас Юн
ЛП
81
Томаш Шимкович
АП
Главный тренер
Паулу Фонсека
Главный тренер
Ненад Бьелица
Статистика матча Порту - Аустрия
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
- : -
24.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Португалия. Примейра, 10 тур
Порту
4 : 0
31.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 9 тур
Жил Висенте
0 : 1
24.10.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
0 : 1
20.10.2026
ПСВ
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Аустрия
- : -
22.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Тироль
1 : 1
08.11.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Аустрия
0 : 2
01.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Альтах
2 : 1
23.10.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рид
3 : 2
17.10.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Аустрия
0 : 2
10.10.2026
Штурм
Информация о матче
Главный судья:
Овидиу Хацеган
(Арад)
Стадион:
Драгау
Новости команд
Все
Порту
Аустрия
Остался единственный клуб из 54 чемпионатов Европы, не потерявший очки в сезоне
9 ноября
«Порту» – «Наполи»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 4 ноября 2026
4 ноября
«Порту» – «Наполи» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 4 ноября 2026
3 ноября
Лига чемпионов: шансы «Порту» и «Наполи» на победу в матче 4 тура
3 ноября
«Порту» – «ПСВ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 20 октября 2026
20 октября
Остался единственный клуб из 54 чемпионатов Европы, не потерявший очки в сезоне
9 ноября
«Порту» – «Наполи»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 4 ноября 2026
4 ноября
«Порту» – «Наполи» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 4 ноября 2026
3 ноября
Лига чемпионов: шансы «Порту» и «Наполи» на победу в матче 4 тура
3 ноября
«Порту» – «ПСВ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 20 октября 2026
20 октября
«Аустрия» – «Брага»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026
27 августа
«Аустрия» – «Брага»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
26 августа
«Брага» – «Аустрия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 августа 2026
20 августа
«Брага» – «Аустрия»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
19 августа
«Аустрия» – «Бейтар»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
12 августа
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+