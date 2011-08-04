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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Аустрия - Олимпия
Аустрия - Олимпия: обзор матча 04 августа 2011
Аустрия
04.08.2011, четверг, 23:05
Лига Европы
3 : 2
Первый матч – 1 : 1
Завершен
Олимпия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Аустрия - Олимпия
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Аустрия
- : -
22.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Тироль
1 : 1
08.11.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Аустрия
0 : 2
01.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Альтах
2 : 1
23.10.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рид
3 : 2
17.10.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Аустрия
0 : 2
10.10.2026
Штурм
Олимпия
Словения. Первая Лига, 16 тур
Олимпия
- : -
21.11.2026
Радомлье
Словения. Первая Лига, 15 тур
НК Нафта Лендава
1 : 1
06.11.2026
Олимпия
Словения. Первая Лига, 14 тур
Марибор
0 : 1
31.10.2026
Олимпия
Словения. Первая Лига, 13 тур
Олимпия
1 : 1
28.10.2026
Целе
Словения. Первая Лига, 12 тур
Алюминий
0 : 1
16.10.2026
Олимпия
Словения. Первая Лига, 11 тур
Олимпия
3 : 3
10.10.2026
Мура 05
Информация о матче
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