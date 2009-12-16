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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Насьональ - Аустрия
Насьональ - Аустрия: обзор матча 16 декабря 2009
Насьональ
16.12.2009, среда, 23:05
Лига Европы, группа L, 6 тур
5 : 1
Завершен
Аустрия
24'
Р. Микаэл
33'
Матеус
57'
Р. Микаэл
61'
Ж. Томашевич
66'
Ф. Лопес
21'
Шумахер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Насьональ - Аустрия
Замена
М. Лиендл
️️️️
З. Юнузович
Желтая карточка
Я. Бонк
Замена
П. Пачеко
️️️️
Р. Микаэл
Замена
Э. Топич
️️️️
М. Диабанг
Замена
К. Амунеке
️️️️
Эдгар
Замена
М. Хаттенбергер
️️️️
Шумахер
ГОЛ! 5:1!
Ф. Лопес
Желтая карточка
Ю. Баумгартлингер
ГОЛ! 4:1!
Ж. Томашевич
Желтая карточка
П. Воришек
Замена
Ж. Аурелиу
️️️️
Н. Печник
ГОЛ! 3:1!
Р. Микаэл
ГОЛ! 2:1!
Матеус
ГОЛ! 1:1!
Р. Микаэл
ГОЛ! 0:1!
Шумахер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Насьональ
1
Рафаэль Бракали
ВР
5
Жарко Томашевич
ЦЗ
5
Рафик Халлиш
ЦЗ
33
Фелипе Лопес
ЦЗ
21
Нуну Пинту
ЦЗ
2
Бруно Паташак
ЦЗ
16
Рубен Микаэл
ЦП
30
Леонардо Салино
ЦП
9
Матеус
ПП
9
Эдгар
ЦФ
11
Нейц Печник
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Машаду
Аустрия
1
Роберт Альмер
ВР
17
Флориан Кляйн
ЦЗ
6
Яцек Бонк
ЦЗ
14
Мануэль Ортлехнер
ЦЗ
29
Маркус Зуттнер
ЦЗ
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
15
Петр Воришек
ЦП
30
Миленко Ачимович
ЦП
16
Златко Юнузович
ЦП
7
Шумахер
ЦФ
0
Мамаду Диабанг
ЦФ
Главный тренер
Карл Даксбахер
Насьональ
12
Пажетат Дуглас
ВР
8
Педро Пачеко
ЦП
5
Веллингтон
ЦП
2
Жоау Аурелиу
ЦП
11
Кевин Амунеке
ЦФ
18
Анселмо
ЦФ
12
Эдгар Коста
ЦФ
Аустрия
1
Саболч Шафар
ВР
15
Мануэль Валлнер
ЦЗ
30
Михаэль Мадль
ЦЗ
15
Александар Драгович
ЦЗ
10
Михаэль Лиендл
ЛП
5
Маттиас Хаттенбергер
ЦП
0
Эльдар Топич
ЦФ
3-2-3-2
1
Бракали
33
Лопес
21
Нуну Пинту
2
Паташак
5
Халлиш
5
Томашевич
16
Микаэл
30
Салино
9
Матеус
11
Печник
9
Эдгар
4-1-3-2
1
Альмер
6
Бонк
14
Ортлехнер
29
Зуттнер
17
Кляйн
14
Баумгартлингер
15
Воришек
30
Ачимович
16
Юнузович
0
Диабанг
7
Шумахер
16
Микаэл
8
Пачеко
8
Пачеко
16
Микаэл
9
Эдгар
11
Амунеке
11
Амунеке
9
Эдгар
11
Печник
2
Аурелиу
2
Аурелиу
11
Печник
0
Диабанг
0
Топич
0
Топич
0
Диабанг
7
Шумахер
5
Хаттенбергер
5
Хаттенбергер
7
Шумахер
16
Юнузович
10
Лиендл
10
Лиендл
16
Юнузович
Остались в запасе
Насьональ
Аустрия
12
Пажетат Дуглас
ВР
18
Анселмо
ЦФ
12
Эдгар Коста
ЦФ
5
Веллингтон
ЦП
Главный тренер
Мануэль Машаду
15
Мануэль Валлнер
ЦЗ
1
Саболч Шафар
ВР
30
Михаэль Мадль
ЦЗ
15
Александар Драгович
ЦЗ
Главный тренер
Карл Даксбахер
Остались в запасе
12
Пажетат Дуглас
ВР
18
Анселмо
ЦФ
12
Эдгар Коста
ЦФ
5
Веллингтон
ЦП
Остались в запасе
15
Мануэль Валлнер
ЦЗ
1
Саболч Шафар
ВР
30
Михаэль Мадль
ЦЗ
15
Александар Драгович
ЦЗ
Главный тренер
Мануэль Машаду
Главный тренер
Карл Даксбахер
Статистика матча Насьональ - Аустрия
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Насьональ
Португалия. Примейра, 12 тур
Маритиму
- : -
27.11.2026
Насьональ
Португалия. Примейра, 11 тур
Насьональ
1 : 0
08.11.2026
Академика де Визеу
Португалия. Примейра, 10 тур
Арука
1 : 0
01.11.2026
Насьональ
Португалия. Примейра, 9 тур
Насьональ
1 : 0
25.10.2026
Брага
Португалия. Примейра, 8 тур
Риу Аве
3 : 2
11.10.2026
Насьональ
Португалия. Примейра, 7 тур
Насьональ
0 : 4
19.09.2026
Фамаликан
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Аустрия
- : -
22.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Тироль
1 : 1
08.11.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Аустрия
0 : 2
01.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Альтах
2 : 1
23.10.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рид
3 : 2
17.10.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Аустрия
0 : 2
10.10.2026
Штурм
Информация о матче
Главный судья:
Костас Капитанис
(Ларнака)
Стадион:
Эштадиу да Мадейра
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