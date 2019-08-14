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Лига Европы 2026/2027
Атромитос - Легия
Атромитос - Легия: обзор матча 14 августа 2019
Атромитос
14.08.2019, среда, 19:00
Лига Европы, 3 раунд
0 : 2
Первый матч – 0 : 0
Завершен
Легия
51'
В. Гвилия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атромитос - Легия
51'
ГОЛ! 0:1!
В. Гвилия
Пас отдал
М. Вешович
Начало матча
Статистика матча Атромитос - Легия
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Атромитос
Греция. Суперлига, 11 тур
Левадиакос
1 : 1
22.11.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 11 тур
Левадиакос
1 : 1
22.11.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 10 тур
ОФИ
0 : 0
08.11.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 9 тур
Атромитос
3 : 0
02.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 8 тур
Арис
3 : 1
25.10.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 6 тур
Астерас
0 : 0
10.10.2026
Атромитос
Легия
Польша. Экстракласа, 15 тур
Висла Плоцк
0 : 1
22.11.2026
Легия
Польша. Экстракласа, 14 тур
Легия
2 : 4
08.11.2026
Ракув
Польша. Экстракласа, 13 тур
Гурник
0 : 0
30.10.2026
Легия
Польша. Экстракласа, 12 тур
Легия
1 : 2
25.10.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 11 тур
Краковия
1 : 1
17.10.2026
Легия
Польша. Экстракласа, 10 тур
Легия
2 : 0
11.10.2026
Висла
Информация о матче
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Атромитос
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