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Расписание матчей
Клубный чемпионат мира
Атлетико Насьональ - Касима Антлерс
Атлетико Насьональ - Касима Антлерс: обзор матча 14 декабря 2016
Атлетико Насьональ
14.12.2016, среда, 13:30
Клубный чемпионат мира, 1/2 финала
0 : 3
Завершен
Касима Антлерс
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Атлетико Насьональ - Касима Антлерс
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Атлетико Насьональ
Колумбия. Примера А, 1 тур
Онсе Кальдас
- : -
22.11.2026
Атлетико Насьональ
Колумбия. Примера А, 19 тур
Атлетико Насьональ
1 : 1
14.11.2026
Онсе Кальдас
Колумбия. Примера А, 18 тур
Атлетико Насьональ
4 : 3
08.11.2026
Депортиво Перейра
Колумбия. Примера А, 17 тур
Атлетико Букараманга
1 : 1
03.11.2026
Атлетико Насьональ
Колумбия. Примера А, 5 тур
Атлетико Насьональ
2 : 0
30.10.2026
Санта-Фе
Колумбия. Примера А, 16 тур
Атлетико Насьональ
2 : 1
26.10.2026
Индепендьенте
Касима Антлерс
Япония. Джей-лига, 15 тур
Касима Антлерс
1 : 1
20.11.2026
Симидзу С-Палс
Япония. Джей-лига, 15 тур
Касима Антлерс
1 : 1
20.11.2026
Симидзу С-Палс
Япония. Джей-лига, 14 тур
Токио
2 : 0
07.11.2026
Касима Антлерс
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Бурирам Юнайтед
0 : 0
04.11.2026
Касима Антлерс
Япония. Джей-лига, 13 тур
Касима Антлерс
4 : 1
31.10.2026
Сересо Осака
Лига чемпионов АФК Элит, 3 тур
Касима Антлерс
3 : 0
28.10.2026
Пхохан Стилерс
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Атлетико Насьональ
Касима Антлерс
Колумбийский игрок стал отцом в 11 лет
14 февраля
8
Агент Барриоса высказался о возможном уходе игрока из «Зенита»
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2025.08.12 09:10
Колумбийский игрок стал отцом в 11 лет
14 февраля
8
Агент Барриоса высказался о возможном уходе игрока из «Зенита»
2025.08.26 13:27
В «Зените» двумя словами отреагировали на новость о желании Барриоса уйти
2025.08.25 21:21
Зенитовец Барриос предложил свои услуги другому клубу
2025.08.25 20:35
6
«Атлетико Насьональ» – «Сан-Паулу»: прогноз и ставки на матч 13 августа с коэффициентом 1.72
2025.08.12 09:10
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