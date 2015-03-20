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Расписание матчей
Кубок Либертадорес
Атлетико Насьональ - Барселона Г
Атлетико Насьональ - Барселона Г: обзор матча 20 марта 2015
Атлетико Насьональ
20.03.2015, пятница, 04:15
Кубок Либертадорес, группа 7, 4 тур
2 : 3
Завершен
Барселона Г
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Статистика матча Атлетико Насьональ - Барселона Г
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0
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Матчи команд
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08.11.2026
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01.11.2026
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0 : 4
26.10.2026
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Эквадор. Лига Про, 3 тур
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1 : 1
19.10.2026
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