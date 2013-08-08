Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Астра - Тренчин
Астра - Тренчин: обзор матча 08 августа 2013
Астра
08.08.2013, четверг, 20:00
Лига Европы, 3 раунд
2 : 2
Первый матч – 3 : 1
Завершен
Тренчин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Астра - Тренчин
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Астра
Лига Европы, 3 раунд
Александрия
1 : 0
03.08.2017
Астра
Лига Европы, 3 раунд
Астра
0 : 0
27.07.2017
Александрия
Лига Европы, 2 раунд
Зиря
0 : 0
20.07.2017
Астра
Лига Европы, 2 раунд
Астра
3 : 1
13.07.2017
Зиря
Лига Европы, 1/16 финала
Генк
1 : 0
23.02.2017
Астра
Тренчин
Словакия. Найк Лига, 15 тур
Тренчин
- : -
21.11.2026
Железьярне Подбрезова
Словакия. Найк Лига, 14 тур
Слован
2 : 2
07.11.2026
Тренчин
Словакия. Найк Лига, 13 тур
Тренчин
0 : 5
31.10.2026
Кошице
Словакия. Найк Лига, 3 тур
Тренчин
0 : 2
28.10.2026
Слован
Словакия. Найк Лига, 12 тур
Комарно
0 : 0
25.10.2026
Тренчин
Словакия. Найк Лига, 11 тур
Скалица
0 : 2
17.10.2026
Тренчин
Информация о матче
Стадион:
Марин Анастасовичи
Новости команд
Все
Астра
Тренчин
Бригаду Карасева назначили на матч Лиги Европы
2018.08.28 13:31
«Краснодар» в третьем раунде квалификации ЛЕ сыграет со «Слованом» или «Люнгбю», «Зенит» – с победителем пары «Тренчин» – «Бней-Иегуда»
2017.07.14 14:12
23
«Астра» не сыграет с «Амкаром» по причине переноса даты матча
2017.06.24 10:54
2
Лига Европы. «Генк» и «Лион» вышли в следующий раунд
2017.02.24 01:07
Лига Европы. «Шахтер» на выезде переиграл «Сельту», «Лион» разгромил АЗ
2017.02.16 23:00
«Астра» не сыграет с «Амкаром» по причине переноса даты матча
2017.06.24 10:54
2
Лига Европы. «Генк» и «Лион» вышли в следующий раунд
2017.02.24 01:07
Лига Европы. «Шахтер» на выезде переиграл «Сельту», «Лион» разгромил АЗ
2017.02.16 23:00
«Урал» подшутил над букмекерами, заподозрившими клуб в «договорняке»
2017.01.24 12:27
6
Товарищеский матч. «Урал» уступил «Астре»
2017.01.22 14:18
1
Бригаду Карасева назначили на матч Лиги Европы
2018.08.28 13:31
«Краснодар» в третьем раунде квалификации ЛЕ сыграет со «Слованом» или «Люнгбю», «Зенит» – с победителем пары «Тренчин» – «Бней-Иегуда»
2017.07.14 14:12
23
Калу предпочел перейти в «Гент», а не в ЦСКА
2017.01.06 06:17
4
Лига чемпионов. «Фенербахче» победил «Монако» благодаря дублю Эменике и другие результаты
2016.07.27 23:35
9
Товарищеские матчи. «Ростов» сыграл вничью с «Тренчином» и другие результаты
2016.07.06 20:57
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+