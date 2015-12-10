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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Астерас - Шальке-04
Астерас - Шальке-04: обзор матча 10 декабря 2015
Астерас
10.12.2015, четверг, 23:05
Лига Европы, группа K, 6 тур
0 : 4
Завершен
Шальке-04
29'
Ф. Ди Санто
37'
Э. Чупо-Мотинг
78'
Э. Чупо-Мотинг
86'
М. Майер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Астерас - Шальке-04
86'
ГОЛ! 0:4!
М. Майер
Пас отдал
С. Колашинац
85'
Желтая карточка
П. Хейбьерг
79'
Замена
М. Фридрих
️️️️
Б. Хеведес
79'
Замена
М. Майер
️️️️
К. Хунтелаар
78'
ГОЛ! 0:3!
Э. Чупо-Мотинг
Пас отдал
К. Хунтелаар
Замена
Э. Димуцос
️️️️
В. Иглесиас
69'
65'
Замена
К. Айхан
️️️️
Й. Гайс
Замена
Ф. Бертольо
️️️️
М. Лансароте Бруно
65'
Замена
Г. Зисопулос
️️️️
Д. Гоян
63'
37'
ГОЛ! 0:2!
Э. Чупо-Мотинг
Пас отдал
К. Хунтелаар
29'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Ди Санто
Пас отдал
Ж. Кайсара
23'
Желтая карточка
Э. Чупо-Мотинг
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астерас
21
Костас Теодоропулос
ВР
3
Тассос Пантелиадис
ЦЗ
15
Халифа Санкаре
ЦЗ
27
Брайан Льюй
ЦЗ
30
Дорин Гоян
ЦЗ
54
Рашид Амдани
ОП
12
Мануэль Лансароте Бруно
ОП
6
Тасос Цоканис
ЦП
11
Николас Фернандес
ЦП
17
Вальтер Иглесиас
ЦП
9
Апостолос Янну
ЦФ
Главный тренер
Стаикос Вергетис
Шальке-04
1
Ральф Ферманн
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
80
Жуниор Кайсара
ЦЗ
5
Бенедикт Хеведес
ЦЗ
33
Роман Нойштедтер
ОП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
30
Йоханнес Гайс
ЦП
33
Сидней Сэм
ПП
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
9
Франко Ди Санто
ЦФ
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
Главный тренер
Андре Брайтенрайтер
Астерас
98
Константинос Капетанос
ВР
18
Константинос Яннулис
ЦЗ
11
Тахиархис Фонтас
ЦП
13
Георгиос Зисопулос
ЦП
18
Факундо Бертольо
ЦП
8
Элини Димуцос
ЦП
6
Димитрис Курбелис
ЦП
Шальке-04
30
Михаэль Гшпурнинг
ВР
32
Жоэль Матип
ЦЗ
23
Каан Айхан
ЦЗ
5
Марвин Фридрих
ЦЗ
27
Саша Ритер
ПЗ
7
Макс Майер
АП
10
Лерой Сане
ПВ
4-2-3-1
21
Теодоропулос
3
Пантелиадис
27
Льюй
30
Гоян
15
Санкаре
54
Амдани
12
Лансароте Бруно
6
Цоканис
11
Фернандес
17
Иглесиас
9
Янну
3-1-3-3
1
Ферманн
80
Кайсара
5
Хеведес
23
Колашинац
33
Нойштедтер
33
Сэм
30
Гайс
23
Хейбьерг
21
Хунтелаар
9
Ди Санто
13
Чупо-Мотинг
30
Гоян
13
Зисопулос
13
Зисопулос
30
Гоян
12
Лансароте Бруно
18
Бертольо
18
Бертольо
12
Лансароте Бруно
17
Иглесиас
8
Димуцос
8
Димуцос
17
Иглесиас
30
Гайс
23
Айхан
23
Айхан
30
Гайс
5
Хеведес
5
Фридрих
5
Фридрих
5
Хеведес
21
Хунтелаар
7
Майер
7
Майер
21
Хунтелаар
Остались в запасе
Астерас
Шальке-04
98
Константинос Капетанос
ВР
18
Константинос Яннулис
ЦЗ
11
Тахиархис Фонтас
ЦП
6
Димитрис Курбелис
ЦП
Главный тренер
Стаикос Вергетис
30
Михаэль Гшпурнинг
ВР
32
Жоэль Матип
ЦЗ
27
Саша Ритер
ПЗ
10
Лерой Сане
ПВ
Главный тренер
Андре Брайтенрайтер
Остались в запасе
98
Константинос Капетанос
ВР
18
Константинос Яннулис
ЦЗ
11
Тахиархис Фонтас
ЦП
6
Димитрис Курбелис
ЦП
Остались в запасе
30
Михаэль Гшпурнинг
ВР
32
Жоэль Матип
ЦЗ
27
Саша Ритер
ПЗ
10
Лерой Сане
ПВ
Главный тренер
Стаикос Вергетис
Главный тренер
Андре Брайтенрайтер
Статистика матча Астерас - Шальке-04
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Астерас
Греция. Суперлига, 11 тур
Астерас
- : -
23.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 10 тур
Астерас
1 : 1
08.11.2026
Каламата
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАОК
2 : 1
01.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 8 тур
Астерас
0 : 0
24.10.2026
Левадиакос
Греция. Суперлига, 7 тур
Панатинаикос
0 : 0
18.10.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 6 тур
Астерас
0 : 0
10.10.2026
Атромитос
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Информация о матче
Главный судья:
Лиран Лиани
(Петах-Тиква)
Стадион:
Теодорос Колокотронис
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