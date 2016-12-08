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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Янг Бойз - Астана
Янг Бойз - Астана: обзор матча 08 декабря 2016
Янг Бойз
08.12.2016, четверг, 21:00
Лига Европы, группа B, 6 тур
3 : 0
Завершен
Астана
63'
М. Фрай
66'
Г. Оаро
71'
Т. Шик
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Янг Бойз - Астана
87'
Замена
А. Жунусов
️️️️
С. Мужиков
Замена
К. Дуа
️️️️
Г. Оаро
78'
77'
Замена
Г. Наджарян
️️️️
Д. Деспотович
ГОЛ! 3:0!
Т. Шик
71'
Замена
Л. Бенито
️️️️
Л. Обексер
67'
ГОЛ! 2:0!
Г. Оаро
Пас отдал
Т. Шик
66'
ГОЛ! 1:0!
М. Фрай
Пас отдал
А. Герндт
63'
Замена
М. Фрай
️️️️
М. Эбишер
61'
55'
Замена
С. Малый
️️️️
Ю. Логвиненко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Янг Бойз
38
Ивон Мвого
ВР
5
Стив фон Берген
ЦЗ
4
Касим Нуху
ЦЗ
27
Линус Обексер
ЦЗ
35
Секу Саного Жуниор
ОП
6
Леонардо Бертоне
ЦП
20
Михел Эбишер
ЦП
23
Скотт Суттер
ЦП
13
Торстен Шик
ПП
19
Александер Герндт
ЦФ
99
Гийом Оаро
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Астана
1
Ненад Ерич
ВР
77
Дмитрий Шомко
ЛЗ
15
Абзал Бейсебеков
ЦЗ
24
Игорь Шитов
ПЗ
88
Рохер Каньяс
ЦП
7
Серикжан Мужиков
ЦП
27
Юрий Логвиненко
ЦП
21
Джордже Деспотович
АП
88
Неманья Максимович
ПП
27
Патрик Твумаси
ЦФ
30
Жуниор Кабананга
ЦФ
Главный тренер
Станимир Стойлов
Янг Бойз
1
Марко Вельфли
ВР
23
Лорис Бенито
ЛЗ
5
Николас Бюрги
ЦЗ
10
Миралем Сулеймани
ЛП
9
Квадво Дуа
ЦП
14
Милан Гаич
ЦП
9
Михаэль Фрай
ЦФ
Астана
47
Абылайхан Дуйсен
ВР
35
Александр Мокин
ВР
28
Биржан Кульбеков
ЦЗ
2
Сергей Малый
ЦЗ
19
Геворг Наджарян
ПЗ
6
Абай Жунусов
ОП
95
Аманбол Алиев
ЦФ
3-1-4-2
38
Мвого
5
фон Берген
4
Нуху
27
Обексер
35
Жуниор
6
Бертоне
20
Эбишер
23
Суттер
13
Шик
99
Оаро
19
Герндт
3-4-1-2
1
Ерич
24
Шитов
15
Бейсебеков
77
Шомко
88
Максимович
7
Мужиков
27
Логвиненко
88
Каньяс
21
Деспотович
30
Кабананга
27
Твумаси
27
Обексер
23
Бенито
23
Бенито
27
Обексер
99
Оаро
9
Дуа
9
Дуа
99
Оаро
20
Эбишер
9
Фрай
9
Фрай
20
Эбишер
21
Деспотович
19
Наджарян
19
Наджарян
21
Деспотович
7
Мужиков
6
Жунусов
6
Жунусов
7
Мужиков
27
Логвиненко
2
Малый
2
Малый
27
Логвиненко
Остались в запасе
Янг Бойз
Астана
1
Марко Вельфли
ВР
5
Николас Бюрги
ЦЗ
10
Миралем Сулеймани
ЛП
14
Милан Гаич
ЦП
Главный тренер
Адольф Хюттер
28
Биржан Кульбеков
ЦЗ
47
Абылайхан Дуйсен
ВР
95
Аманбол Алиев
ЦФ
35
Александр Мокин
ВР
Главный тренер
Станимир Стойлов
Остались в запасе
1
Марко Вельфли
ВР
5
Николас Бюрги
ЦЗ
10
Миралем Сулеймани
ЛП
14
Милан Гаич
ЦП
Остались в запасе
28
Биржан Кульбеков
ЦЗ
47
Абылайхан Дуйсен
ВР
95
Аманбол Алиев
ЦФ
35
Александр Мокин
ВР
Главный тренер
Адольф Хюттер
Главный тренер
Станимир Стойлов
Статистика матча Янг Бойз - Астана
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Янг Бойз
- : -
21.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Люцерн
2 : 3
07.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Янг Бойз
3 : 5
01.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Янг Бойз
2 : 0
24.10.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Грассхоппер
0 : 2
11.10.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Янг Бойз
3 : 2
19.09.2026
Серветт
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Жетысу
2 : 2
31.10.2026
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Астана
0 : 0
25.10.2026
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Астана
2 : 2
18.10.2026
Каспий
Казахстан. Премьер-лига, 18 тур
Иртыш
0 : 1
14.10.2026
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Тобол
2 : 1
10.10.2026
Астана
Информация о матче
Главный судья:
Клейтон Пизани
Стадион:
Стад де Суисс Ванкдорф
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