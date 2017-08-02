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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Легия - Астана
Легия - Астана: обзор матча 02 августа 2017
Легия
02.08.2017, среда, 21:45
Лига чемпионов, 3 раунд
1 : 0
Первый матч – 1 : 3
Завершен
Астана
76'
Я. Червински
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Легия - Астана
ГОЛ! 1:0!
Я. Червински
Пас отдал
С. Шиманьски
76'
73'
Желтая карточка
П. Твумаси
60'
Желтая карточка
Д. Шомко
Желтая карточка
А. Енджейчик
60'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Легия
34
Аркадиуш Маляж
ВР
4
Якуб Червински
ЦЗ
14
Адам Глоушек
ЦЗ
55
Артур Енджейчик
ЦЗ
2
Михал Пождан
ЦП
15
Михал Копчински
ЦП
6
Адам Надь
ЦП
12
Гильерме
АП
75
Тибальт Мулен
ЦФ
19
Армандо Садику
ЦФ
18
Михал Кухарчик
ЦФ
Главный тренер
Гонсалу Фейо
Астана
35
Александр Мокин
ВР
77
Дмитрий Шомко
ЛЗ
24
Игорь Шитов
ЦЗ
5
Марин Аничич
ЦЗ
7
Серикжан Мужиков
ЦП
18
Иван Маевский
ЦП
7
Роман Муртазаев
ЦП
27
Юрий Логвиненко
ЦП
30
Ласло Кляйнхайзлер
АП
27
Патрик Твумаси
ЦФ
30
Жуниор Кабананга
ЦФ
Главный тренер
Григорий Бабаян
Легия
33
Радослав Чержняк
ВР
5
Мацей Дабровски
ЦЗ
28
Лукаш Брож
ЦЗ
22
Каспер Хямяляйнен
ЦП
7
Кшиштоф Мачиньски
ЦП
20
Себастьян Шиманьски
АП
8
Кристиан Паскуато
ЦФ
Астана
1
Ненад Ерич
ВР
2
Сергей Малый
ЦЗ
44
Евгений Постников
ЦЗ
15
Абзал Бейсебеков
ЦЗ
15
Срджан Граховац
ЦП
8
Асхат Тагыберген
ЦП
3-3-1-3
34
Маляж
4
Червински
14
Глоушек
55
Енджейчик
2
Пождан
15
Копчински
6
Надь
12
Гильерме
18
Кухарчик
19
Садику
75
Мулен
3-4-1-2
35
Мокин
24
Шитов
5
Аничич
77
Шомко
18
Маевский
7
Муртазаев
27
Логвиненко
7
Мужиков
30
Кляйнхайзлер
30
Кабананга
27
Твумаси
Остались в запасе
Легия
Астана
33
Радослав Чержняк
ВР
5
Мацей Дабровски
ЦЗ
28
Лукаш Брож
ЦЗ
22
Каспер Хямяляйнен
ЦП
7
Кшиштоф Мачиньски
ЦП
20
Себастьян Шиманьски
АП
8
Кристиан Паскуато
ЦФ
Главный тренер
Гонсалу Фейо
1
Ненад Ерич
ВР
2
Сергей Малый
ЦЗ
44
Евгений Постников
ЦЗ
15
Абзал Бейсебеков
ЦЗ
15
Срджан Граховац
ЦП
8
Асхат Тагыберген
ЦП
Главный тренер
Григорий Бабаян
Остались в запасе
33
Радослав Чержняк
ВР
5
Мацей Дабровски
ЦЗ
28
Лукаш Брож
ЦЗ
22
Каспер Хямяляйнен
ЦП
7
Кшиштоф Мачиньски
ЦП
20
Себастьян Шиманьски
АП
8
Кристиан Паскуато
ЦФ
Остались в запасе
1
Ненад Ерич
ВР
2
Сергей Малый
ЦЗ
44
Евгений Постников
ЦЗ
15
Абзал Бейсебеков
ЦЗ
15
Срджан Граховац
ЦП
8
Асхат Тагыберген
ЦП
Главный тренер
Гонсалу Фейо
Главный тренер
Григорий Бабаян
Статистика матча Легия - Астана
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Легия
Польша. Экстракласа, 15 тур
Висла Плоцк
- : -
22.11.2026
Легия
Польша. Экстракласа, 14 тур
Легия
2 : 4
08.11.2026
Ракув
Польша. Экстракласа, 13 тур
Гурник
0 : 0
30.10.2026
Легия
Польша. Экстракласа, 12 тур
Легия
1 : 2
25.10.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 11 тур
Краковия
1 : 1
17.10.2026
Легия
Польша. Экстракласа, 10 тур
Легия
2 : 0
11.10.2026
Висла
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Жетысу
2 : 2
31.10.2026
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Астана
0 : 0
25.10.2026
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Астана
2 : 2
18.10.2026
Каспий
Казахстан. Премьер-лига, 18 тур
Иртыш
0 : 1
14.10.2026
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Тобол
2 : 1
10.10.2026
Астана
Информация о матче
Стадион:
Войска Польского
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