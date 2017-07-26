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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Астана - Легия
Астана - Легия: обзор матча 26 июля 2017
Астана
26.07.2017, среда, 17:00
Лига чемпионов, 3 раунд
3 : 1
Ответный матч – 0 : 1
Завершен
Легия
36'
Ж. Кабананга
90+4'
П. Твумаси
79'
А. Садику
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Астана - Легия
Желтая карточка
М. Аничич
90'
+6
ГОЛ! 2:1!
П. Твумаси
Пас отдал
Ж. Кабананга
90'
+4
Желтая карточка
Ж. Кабананга
84'
Желтая карточка
Ю. Логвиненко
83'
79'
ГОЛ! 1:1!
А. Садику
Пас отдал
М. Кухарчик
ГОЛ! 1:0!
Ж. Кабананга
Пас отдал
Л. Кляйнхайзлер
36'
Желтая карточка
С. Мужиков
32'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астана
35
Александр Мокин
ВР
77
Дмитрий Шомко
ЛЗ
24
Игорь Шитов
ЦЗ
5
Марин Аничич
ЦЗ
7
Серикжан Мужиков
ЦП
18
Иван Маевский
ЦП
27
Юрий Логвиненко
ЦП
30
Ласло Кляйнхайзлер
АП
27
Патрик Твумаси
ЦФ
30
Жуниор Кабананга
ЦФ
Главный тренер
Григорий Бабаян
Легия
34
Аркадиуш Маляж
ВР
55
Артур Енджейчик
ЦЗ
5
Мацей Дабровски
ЦЗ
14
Адам Глоушек
ЦЗ
6
Адам Надь
ЦП
7
Кшиштоф Мачиньски
ЦП
22
Каспер Хямяляйнен
ЦП
2
Михал Пождан
ЦП
12
Гильерме
АП
18
Михал Кухарчик
ЦФ
75
Тибальт Мулен
ЦФ
Главный тренер
Гонсалу Фейо
Астана
1
Ненад Ерич
ВР
15
Абзал Бейсебеков
ЦЗ
44
Евгений Постников
ЦЗ
2
Сергей Малый
ЦЗ
8
Асхат Тагыберген
ЦП
7
Роман Муртазаев
ЦП
Легия
33
Радослав Чержняк
ВР
4
Якуб Червински
ЦЗ
28
Лукаш Брож
ЦЗ
15
Михал Копчински
ЦП
19
Армандо Садику
ЦФ
8
Кристиан Паскуато
ЦФ
3-3-1-2
35
Мокин
77
Шомко
5
Аничич
24
Шитов
7
Мужиков
18
Маевский
27
Логвиненко
30
Кляйнхайзлер
30
Кабананга
27
Твумаси
3-4-1-2
34
Маляж
55
Енджейчик
5
Дабровски
14
Глоушек
7
Мачиньски
22
Хямяляйнен
2
Пождан
6
Надь
12
Гильерме
75
Мулен
18
Кухарчик
Остались в запасе
Астана
Легия
1
Ненад Ерич
ВР
15
Абзал Бейсебеков
ЦЗ
44
Евгений Постников
ЦЗ
2
Сергей Малый
ЦЗ
8
Асхат Тагыберген
ЦП
7
Роман Муртазаев
ЦП
Главный тренер
Григорий Бабаян
33
Радослав Чержняк
ВР
4
Якуб Червински
ЦЗ
28
Лукаш Брож
ЦЗ
15
Михал Копчински
ЦП
19
Армандо Садику
ЦФ
8
Кристиан Паскуато
ЦФ
Главный тренер
Гонсалу Фейо
Остались в запасе
1
Ненад Ерич
ВР
15
Абзал Бейсебеков
ЦЗ
44
Евгений Постников
ЦЗ
2
Сергей Малый
ЦЗ
8
Асхат Тагыберген
ЦП
7
Роман Муртазаев
ЦП
Остались в запасе
33
Радослав Чержняк
ВР
4
Якуб Червински
ЦЗ
28
Лукаш Брож
ЦЗ
15
Михал Копчински
ЦП
19
Армандо Садику
ЦФ
8
Кристиан Паскуато
ЦФ
Главный тренер
Григорий Бабаян
Главный тренер
Гонсалу Фейо
Статистика матча Астана - Легия
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
0
Матчи команд
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Жетысу
2 : 2
31.10.2026
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Астана
0 : 0
25.10.2026
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Астана
2 : 2
18.10.2026
Каспий
Казахстан. Премьер-лига, 18 тур
Иртыш
0 : 1
14.10.2026
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
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Легия
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08.11.2026
Ракув
Польша. Экстракласа, 13 тур
Гурник
0 : 0
30.10.2026
Легия
Польша. Экстракласа, 12 тур
Легия
1 : 2
25.10.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 11 тур
Краковия
1 : 1
17.10.2026
Легия
Польша. Экстракласа, 10 тур
Легия
2 : 0
11.10.2026
Висла
Информация о матче
Стадион:
Астана Арена
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