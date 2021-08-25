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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Вест Бромвич - Арсенал
Вест Бромвич - Арсенал: обзор матча 25 августа 2021
Вест Бромвич
25.08.2021, среда, 22:00
Англия. Кубок лиги, 1/32 финала
0 : 6
Завершен
Арсенал
17'
П. Обамеянг
45'
П. Обамеянг
45+1'
Н. Пепе
50'
Б. Сака
62'
П. Обамеянг
69'
А. Ляказетт
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Вест Бромвич - Арсенал
Замена
R. Richards
️️️️
К. Тэйлор
82'
76'
Замена
Г. Мартинелли
️️️️
П. Обамеянг
Замена
T. King
️️️️
Р. Снодграсс
74'
69'
ГОЛ! 0:6!
А. Ляказетт
Пас отдал
Н. Пепе
67'
Замена
А. Ляказетт
️️️️
Г. Джака
Замена
М. Фаал
️️️️
К. Зохоре
65'
62'
ГОЛ! 0:5!
П. Обамеянг
Пас отдал
Э. Мэйтленд-Найлс
61'
Замена
Э. Мэйтленд-Найлс
️️️️
М. Эдегор
50'
ГОЛ! 0:4!
Б. Сака
Пас отдал
М. Эдегор
45'
+1
ГОЛ! 0:3!
Н. Пепе
Пас отдал
П. Обамеянг
45'
ГОЛ! 0:2!
П. Обамеянг
39'
Желтая карточка
С. Колашинац
27'
Желтая карточка
Р. Холдинг
17'
ГОЛ! 0:1!
П. Обамеянг
Желтая карточка
Q. Castro
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Бромвич
4
Седрик Кипр
ЦЗ
31
Saul Shotton
ЦЗ
6
Калеб Тэйлор
ЦЗ
2
Итан Ингрэм
ЦЗ
3
Адам Рич
ЦП
18
Том Феллоус
ЦП
32
Quevin Castro
ЦП
23
Роберт Снодграсс
ПП
77
R. Tulloch
ЦФ
1
Алекс Палмер
ЦФ
7
Кеннет Зохоре
ЦФ
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Арсенал
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
17
Нуну Тавареш
ЛЗ
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
12
Калум Чамберс
ЦЗ
6
Роб Холдинг
ЦЗ
34
Гранит Джака
ОП
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
8
Мартин Эдегор
АП
7
Букайо Сака
ПВ
19
Николя Пепе
ЦФ
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Вест Бромвич
1
Ted Cann
ВР
39
Zak Delaney
ЦЗ
19
Тэйлор Гарднер-Хикман
ПЗ
18
Йован Малкольм
ЦФ
31
Rico Richards
ЦФ
32
Toby King
ЦФ
9
Мо Фаал
ЦФ
Арсенал
1
Бернд Лено
ВР
4
Пабло Мари
ЦЗ
7
Габриэл Мартинелли
ЛВ
6
Альберт Локонга
ЦП
32
Эмиль Смит-Роу
АП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
91
Александр Ляказетт
ЦФ
4-4-3
4
Кипр
6
Тэйлор
2
Ингрэм
31
3
Рич
18
Феллоус
32
23
Снодграсс
7
Зохоре
1
Палмер
77
4-1-1-2-2
32
Рэмсдейл
17
Тавареш
12
Чамберс
6
Холдинг
23
Колашинац
34
Джака
6
Эль-Ненни
7
Сака
8
Эдегор
7
Обамеянг
19
Пепе
6
Тэйлор
31
31
6
Тэйлор
23
Снодграсс
32
32
23
Снодграсс
7
Зохоре
9
Фаал
9
Фаал
7
Зохоре
8
Эдегор
2
Мэйтленд-Найлс
2
Мэйтленд-Найлс
8
Эдегор
7
Обамеянг
7
Мартинелли
7
Мартинелли
7
Обамеянг
34
Джака
91
Ляказетт
91
Ляказетт
34
Джака
Остались в запасе
Вест Бромвич
Арсенал
1
Ted Cann
ВР
39
Zak Delaney
ЦЗ
19
Тэйлор Гарднер-Хикман
ПЗ
18
Йован Малкольм
ЦФ
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
1
Бернд Лено
ВР
4
Пабло Мари
ЦЗ
6
Альберт Локонга
ЦП
32
Эмиль Смит-Роу
АП
Главный тренер
Микель Артета
Остались в запасе
1
Ted Cann
ВР
39
Zak Delaney
ЦЗ
19
Тэйлор Гарднер-Хикман
ПЗ
18
Йован Малкольм
ЦФ
Остались в запасе
1
Бернд Лено
ВР
4
Пабло Мари
ЦЗ
6
Альберт Локонга
ЦП
32
Эмиль Смит-Роу
АП
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Главный тренер
Микель Артета
Статистика матча Вест Бромвич - Арсенал
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Болтон
- : -
25.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Арсенал
- : -
29.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
1 : 1
24.11.2026
Боруссия Д
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Информация о матче
Стадион:
Хоуторнс
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
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