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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Брага - Арсенал
Брага - Арсенал: обзор матча 23 ноября 2010
Брага
23.11.2010, вторник, 22:45
Лига Чемпионов, группа H, 5 тур
2 : 0
Завершен
Арсенал
84'
Матеус
90+3'
Матеус
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брага - Арсенал
ГОЛ! 2:0!
Матеус
+3
Замена
У. Виана
️️️️
Вандиньо
ГОЛ! 1:0!
Матеус
Пас отдал
Вандиньо
Замена
Элтон
️️️️
Лима
Травма
Э. Эбуэ
Замена
А. Мадрид
️️️️
Л. Агийяр
Замена
К. Вела
️️️️
Т. Уолкотт
Желтая карточка
Й. Джуру
Замена
М. Шамах
️️️️
Н. Бендтнер
Замена
С. Насри
️️️️
С. Фабрегас
Травма
С. Фабрегас
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брага
84
Фелипе
ВР
12
Ува Эчиеджиле
ЛЗ
5
Мойзес
ЦЗ
2
Альберто Родригес
ЦЗ
15
Мигел Гарсия
ПЗ
99
Матеус
ЛП
30
Леонардо Салино
ЦП
88
Вандиньо
(К)
ЦП
22
Луис Агийяр
АП
30
Алан
ПП
9
Лима
ЦФ
Главный тренер
Домингуш Пасьенса
Арсенал
22
Лукаш Фабиански
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
5
Йохан Джуру
ЦЗ
5
Себастьен Скиллачи
ЦЗ
27
Эммануэль Эбуэ
ПЗ
10
Томаш Росицки
ЛП
15
Невес Денилсон
ЦП
10
Джек Уилшир
ЦП
4
Сеск Фабрегас
(К)
АП
32
Тео Уолкотт
ПП
32
Никлас Бендтнер
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Брага
1
Артур
ВР
28
Силвиу
ЛЗ
3
Анибал Капела
ЦЗ
8
Марсио Моссоро
ЦП
21
Андрес Мадрид
ЦП
45
Уго Виана
ЦП
39
Элтон
ЦФ
Арсенал
13
Войцех Щесны
ВР
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
3
Бакари Санья
ПЗ
14
Самир Насри
ЛП
8
Александр Сонг
ЦП
10
Карлос Вела
ЦФ
27
Маруан Шамах
ЦФ
4-4-1-1
84
Фелипе
12
Эчиеджиле
5
Мойзес
2
Родригес
15
Мигел Гарсия
99
Матеус
30
Салино
88
Вандиньо
30
Алан
22
Агийяр
9
Лима
4-4-1-1
22
Фабиански
27
Эбуэ
5
Джуру
5
Скиллачи
3
Гиббс
32
Уолкотт
15
Денилсон
10
Уилшир
10
Росицки
4
Фабрегас
32
Бендтнер
9
Лима
39
Элтон
39
Элтон
9
Лима
22
Агийяр
21
Мадрид
21
Мадрид
22
Агийяр
88
Вандиньо
45
Виана
45
Виана
88
Вандиньо
4
Фабрегас
14
Насри
14
Насри
4
Фабрегас
32
Уолкотт
10
Вела
10
Вела
32
Уолкотт
32
Бендтнер
27
Шамах
27
Шамах
32
Бендтнер
Остались в запасе
Брага
Арсенал
1
Артур
ВР
28
Силвиу
ЛЗ
3
Анибал Капела
ЦЗ
8
Марсио Моссоро
ЦП
Главный тренер
Домингуш Пасьенса
13
Войцех Щесны
ВР
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
3
Бакари Санья
ПЗ
8
Александр Сонг
ЦП
Главный тренер
Арсен Венгер
Остались в запасе
1
Артур
ВР
28
Силвиу
ЛЗ
3
Анибал Капела
ЦЗ
8
Марсио Моссоро
ЦП
Остались в запасе
13
Войцех Щесны
ВР
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
3
Бакари Санья
ПЗ
8
Александр Сонг
ЦП
Главный тренер
Домингуш Пасьенса
Главный тренер
Арсен Венгер
Статистика матча Брага - Арсенал
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Брага
Лига конференций, 4 тур
Брага
- : -
26.11.2026
КуПС
Португалия. Примейра, 11 тур
Риу Аве
0 : 1
08.11.2026
Брага
Лига конференций, 3 тур
Орхус
0 : 0
05.11.2026
Брага
Португалия. Примейра, 10 тур
Брага
3 : 0
01.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 9 тур
Насьональ
1 : 0
25.10.2026
Брага
Лига конференций, 2 тур
Брага
2 : 0
22.10.2026
Гент
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Главный судья:
Виктор Кашшаи
(Будапешт)
Помощники судьи:
Гьорги Ринг
Тибор Вамош (оба - Венгрия)
Стадион:
Брага Мунисипаль
Где смотреть матч:
"НТВ+ Классика" 22:30 (прямая)
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