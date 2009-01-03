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Расписание матчей
Англия. Кубок
Арсенал - Плимут Аргайл
Арсенал - Плимут Аргайл: обзор матча 03 января 2009
Арсенал
03.01.2009, суббота, 18:00
Англия. Кубок, 1/32 финала
3 : 1
Завершен
Плимут Аргайл
47'
Р. ван Перси
50'
Д. Грей (АГ)
85'
Р. ван Перси
52'
К. Дугайд
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Арсенал - Плимут Аргайл
Замена
Д. Уилшир
️️️️
Н. Бендтнер
ГОЛ! 3:1!
Р. ван Перси
Пас отдал
С. Насри
Замена
️️️️
П. Галлахер
Замена
К. Вела
️️️️
Э. Эбуэ
ГОЛ! 2:1!
К. Дугайд
ГОЛ в свои ворота! 2:0!
Д. Грей
ГОЛ! 1:0!
Р. ван Перси
Пас отдал
С. Насри
Желтая карточка
К. Дугайд
Замена
К. Гиббс
️️️️
М. Сильвестр
Желтая карточка
Н. Бендтнер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
22
Лукаш Фабиански
ВР
3
Бакари Санья
ЛЗ
36
Вильям Галлас
ЦЗ
16
Микаэль Сильвестр
ЦЗ
5
Йохан Джуру
ПЗ
14
Самир Насри
ЦП
5
Абу Диаби
ЦП
21
Аарон Рэмзи
ЦП
27
Эммануэль Эбуэ
ПП
32
Робин ван Перси
(К)
ЦФ
32
Никлас Бендтнер
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Плимут Аргайл
1
Ромейн Лейррие
ВР
15
Крис Баркер
ЛЗ
19
Марсель Сейп
ЦЗ
20
Крэйг Кэткарт
ЦЗ
33
Дэвид Грей
ПЗ
2
Карл Дугайд
(К)
ЛП
25
Люк Саммерфилд
ЦП
25
Джими Макей
ПП
12
Пол Галлахер
ЦФ
14
Рори Фэллон
ЦФ
Арсенал
1
Мануэль Альмуния
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
10
Амаури Бишофф
ЦП
10
Джек Уилшир
ЦП
25
Эммануэль Адебайор
ЦФ
10
Карлос Вела
ЦФ
Плимут Аргайл
27
Ллойд Секстон
ВР
5
Криштиан Тимар
ЦЗ
13
Матиас Думбе
ЦЗ
8
Йоанн Фолли
ЦП
17
Крейг Нун
ЦП
31
Эмиль Мпенза
ЦФ
4-4-2
22
Фабиански
3
Санья
36
Галлас
16
Сильвестр
5
Джуру
14
Насри
5
Диаби
21
Рэмзи
27
Эбуэ
32
Бендтнер
32
ван Перси
4-3-2
1
Лейррие
33
Грей
19
Сейп
20
Кэткарт
15
Баркер
25
Макей
25
Саммерфилд
2
Дугайд
14
Фэллон
12
Галлахер
16
Сильвестр
3
Гиббс
3
Гиббс
16
Сильвестр
32
Бендтнер
10
Уилшир
10
Уилшир
32
Бендтнер
27
Эбуэ
10
Вела
10
Вела
27
Эбуэ
17
Нун
17
Нун
Остались в запасе
Арсенал
Плимут Аргайл
10
Амаури Бишофф
ЦП
1
Мануэль Альмуния
ВР
25
Эммануэль Адебайор
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
27
Ллойд Секстон
ВР
5
Криштиан Тимар
ЦЗ
8
Йоанн Фолли
ЦП
31
Эмиль Мпенза
ЦФ
13
Матиас Думбе
ЦЗ
Остались в запасе
10
Амаури Бишофф
ЦП
1
Мануэль Альмуния
ВР
25
Эммануэль Адебайор
ЦФ
Остались в запасе
27
Ллойд Секстон
ВР
5
Криштиан Тимар
ЦЗ
8
Йоанн Фолли
ЦП
31
Эмиль Мпенза
ЦФ
13
Матиас Думбе
ЦЗ
Главный тренер
Арсен Венгер
Статистика матча Арсенал - Плимут Аргайл
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
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1 : 0
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Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
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01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 15 тур
Шеффилд Уэнсдэй
- : -
14.11.2026
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Англия. Первая лига, 14 тур
Плимут Аргайл
0 : 0
31.10.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 13 тур
Кембридж Юнайтед
2 : 3
24.10.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 12 тур
Стивенидж
3 : 0
20.10.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 11 тур
Плимут Аргайл
0 : 2
17.10.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 10 тур
Плимут Аргайл
2 : 1
10.10.2026
Уимблдон
Информация о матче
Стадион:
Эмирейтс
Где смотреть матч:
"7ТВ" 18:00 (прямая)
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