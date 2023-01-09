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Расписание матчей
Англия. Кубок
Оксфорд - Арсенал
Оксфорд - Арсенал: обзор матча 09 января 2023
Оксфорд
09.01.2023, понедельник, 23:00
Англия. Кубок, 3 раунд
0 : 3
Завершен
Арсенал
63'
М. Эль-Ненни
70'
Э. Нкетиа
76'
Э. Нкетиа
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Оксфорд - Арсенал
Замена
Б. Флеминг
️️️️
К. Браун
84'
81'
Замена
Маркиньос
️️️️
Ф. Виейра
81'
Замена
Б. Уайт
️️️️
Т. Томиясу
Замена
Т. Гудрем
️️️️
Б. Бодин
77'
Замена
Г. О'Донкор
️️️️
М. Тэйлор
77'
76'
ГОЛ! 0:3!
Э. Нкетиа
Пас отдал
Г. Мартинелли
75'
Замена
Э. Смит-Роу
️️️️
Б. Сака
70'
ГОЛ! 0:2!
Э. Нкетиа
Пас отдал
Ф. Виейра
63'
ГОЛ! 0:1!
М. Эль-Ненни
Пас отдал
Ф. Виейра
62'
Замена
Г. Джака
️️️️
А. Локонга
Замена
Я. Вилдсхут
️️️️
Д. Мерфи
62'
61'
Замена
А. Зинченко
️️️️
К. Тирни
Желтая карточка
К. Браун
59'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оксфорд
1
Эд МакГинти
ВР
3
Кирон Браун
ЦЗ
33
Джаван Андерсон
ПЗ
2
Сэм Лонг
ПЗ
4
Льюис Бейт
ЦП
8
Кэмерон Браннаган
ЦП
31
Билли Бодин
ЦФ
5
Эллиотт Мур
ЦФ
18
Маркус Макгуэйн
ЦФ
9
Мэтти Тэйлор
ЦФ
23
Джош Мерфи
ЦФ
Главный тренер
Карл Робинсон
Арсенал
30
Мэтт Тернер
ВР
63
Киран Тирни
ЛЗ
6
Роб Холдинг
ЦЗ
6
Габриэль
ЦЗ
5
Такехиро Томиясу
ПЗ
7
Габриэл Мартинелли
ЛВ
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
6
Альберт Локонга
ЦП
3
Фабиу Виейра
ПП
7
Букайо Сака
ПВ
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Оксфорд
17
Стюарт Финдлей
ЦЗ
32
Йоав Сад
ЦЗ
13
Яник Вилдсхут
ЦП
11
Тайлер Гудрем
ЦП
36
Джошуа Джонсон
ЦП
13
Саймон Иствуд
ЦФ
19
Брендон Флеминг
ЦФ
19
Гэтлин О'Донкор
ЦФ
Арсенал
1
Карл Хейн
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
4
Бен Уайт
ЦЗ
34
Гранит Джака
ОП
18
Томас Парти
ЦП
32
Эмиль Смит-Роу
АП
8
Мартин Эдегор
АП
11
Маркиньос
ПВ
11
Нейтан Бутлер-Ойедеджи
ЦФ
3-2-5
1
МакГинти
33
Андерсон
3
Браун
2
Лонг
4
Бейт
8
Браннаган
5
Мур
23
Мерфи
9
Тэйлор
18
Макгуэйн
31
Бодин
4-3-2-1
30
Тернер
5
Томиясу
6
Холдинг
6
Габриэль
63
Тирни
3
Виейра
6
Локонга
6
Эль-Ненни
7
Сака
7
Мартинелли
9
Нкетиа
23
Мерфи
13
Вилдсхут
13
Вилдсхут
23
Мерфи
31
Бодин
11
Гудрем
11
Гудрем
31
Бодин
3
Браун
19
Флеминг
19
Флеминг
3
Браун
9
Тэйлор
19
О'Донкор
19
О'Донкор
9
Тэйлор
63
Тирни
47
Зинченко
47
Зинченко
63
Тирни
5
Томиясу
4
Уайт
4
Уайт
5
Томиясу
6
Локонга
34
Джака
34
Джака
6
Локонга
7
Сака
32
Смит-Роу
32
Смит-Роу
7
Сака
3
Виейра
11
Маркиньос
11
Маркиньос
3
Виейра
Остались в запасе
Оксфорд
Арсенал
17
Стюарт Финдлей
ЦЗ
32
Йоав Сад
ЦЗ
36
Джошуа Джонсон
ЦП
13
Саймон Иствуд
ЦФ
Главный тренер
Карл Робинсон
1
Карл Хейн
ВР
18
Томас Парти
ЦП
8
Мартин Эдегор
АП
11
Нейтан Бутлер-Ойедеджи
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Остались в запасе
17
Стюарт Финдлей
ЦЗ
32
Йоав Сад
ЦЗ
36
Джошуа Джонсон
ЦП
13
Саймон Иствуд
ЦФ
Остались в запасе
1
Карл Хейн
ВР
18
Томас Парти
ЦП
8
Мартин Эдегор
АП
11
Нейтан Бутлер-Ойедеджи
ЦФ
Главный тренер
Карл Робинсон
Главный тренер
Микель Артета
Статистика матча Оксфорд - Арсенал
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Оксфорд
Англия. Первая лига, 17 тур
Лутон Таун
- : -
28.11.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 16 тур
Оксфорд
4 : 3
21.11.2026
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 3 тур
Оксфорд
2 : 0
04.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Барнсли
1 : 1
31.10.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 9 тур
Оксфорд
1 : 0
27.10.2026
Стокпорт Каунти
Англия. Первая лига, 13 тур
Оксфорд
0 : 0
24.10.2026
Брэдфорд Сити
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Арсенал
- : -
29.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
1 : 1
24.11.2026
Боруссия Д
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Информация о матче
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