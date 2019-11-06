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Витория Гимараеш - Арсенал
Витория Гимараеш - Арсенал: обзор матча 06 ноября 2019
Витория Гимараеш
06.11.2019, среда, 18:50
Лига Европы, группа F, 4 тур
1 : 1
Завершен
Арсенал
90+1'
Б. Дуарте
81'
Ш. Мустафи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Витория Гимараеш - Арсенал
ГОЛ! 1:1!
Б. Дуарте
Пас отдал
Рочинья
90'
+1
Замена
Л. Бонатини
️️️️
Л. Эвангелиста
82'
81'
ГОЛ! 0:1!
Ш. Мустафи
Пас отдал
Н. Пепе
78'
Замена
Л. Торрейра
️️️️
Д. Уиллок
Замена
Рочинья
️️️️
Давидсон
68'
66'
Желтая карточка
Р. Холдинг
65'
Замена
А. Ляказетт
️️️️
Б. Сака
Замена
Д. Вилль Поа
️️️️
Пепе
61'
54'
Замена
М. Гендузи
️️️️
Д. Себальос
Желтая карточка
Р. Соареш
33'
19'
Желтая карточка
Ш. Мустафи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Витория Гимараеш
1
Дуглас
ВР
55
Рафа Соареш
ЛЗ
15
Виктор Гарсия
ЦЗ
3
Фредерико Венансио
ЦЗ
12
Эдмон Тапсоба
ЦЗ
24
Микел
ОП
11
Давидсон
ЦП
30
Лукас Эвангелиста
ЦП
88
Пепе
ЦП
10
Маркус Эдвардс
ПВ
19
Бруно Дуарте
ЦФ
Главный тренер
Хиль Ламейрас
Арсенал
1
Эмилиано Мартинес
ВР
63
Киран Тирни
ЛЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
6
Роб Холдинг
ЦЗ
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
7
Габриэл Мартинелли
ЛВ
25
Даниэль Себальос
ЦП
28
Джозеф Уиллок
ЦП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
7
Букайо Сака
ПВ
19
Николя Пепе
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Витория Гимараеш
56
Мигель Силва
ВР
29
Флоран Анен
ЛЗ
73
Аль Мусрати
ЦП
31
Денис Вилль Поа
ЦП
10
Рочинья
ЦФ
95
Андре Перейра
ЦФ
9
Лео Бонатини
ЦФ
Арсенал
1
Бернд Лено
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
34
Лукас Торрейра
ОП
6
Маттео Гендузи
ЦП
17
Рис Нелсон
ПВ
91
Александр Ляказетт
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Дуглас
55
Соареш
3
Венансио
12
Тапсоба
15
Гарсия
24
Микел
11
Давидсон
30
Эвангелиста
88
Пепе
10
Эдвардс
19
Дуарте
4-3-2-1
1
Мартинес
19
Папастатопулос
6
Холдинг
13
Мустафи
63
Тирни
2
Мэйтленд-Найлс
28
Уиллок
25
Себальос
7
Сака
7
Мартинелли
19
Пепе
11
Давидсон
10
Рочинья
10
Рочинья
11
Давидсон
88
Пепе
31
Поа
31
Поа
88
Пепе
30
Эвангелиста
9
Бонатини
9
Бонатини
30
Эвангелиста
28
Уиллок
34
Торрейра
34
Торрейра
28
Уиллок
25
Себальос
6
Гендузи
6
Гендузи
25
Себальос
7
Сака
91
Ляказетт
91
Ляказетт
7
Сака
Остались в запасе
Витория Гимараеш
Арсенал
29
Флоран Анен
ЛЗ
56
Мигель Силва
ВР
73
Аль Мусрати
ЦП
95
Андре Перейра
ЦФ
Главный тренер
Хиль Ламейрас
17
Рис Нелсон
ПВ
1
Бернд Лено
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
29
Флоран Анен
ЛЗ
56
Мигель Силва
ВР
73
Аль Мусрати
ЦП
95
Андре Перейра
ЦФ
Остались в запасе
17
Рис Нелсон
ПВ
1
Бернд Лено
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
Главный тренер
Хиль Ламейрас
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Витория Гимараеш - Арсенал
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 12 тур
Витория Гимараеш
- : -
28.11.2026
Эштрела
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 10 тур
Жил Висенте
0 : 0
02.11.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 9 тур
Витория Гимараеш
5 : 0
23.10.2026
Маритиму
Португалия. Примейра, 8 тур
Бенфика
2 : 0
11.10.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 7 тур
Витория Гимараеш
1 : 1
20.09.2026
Морейренcе
Арсенал
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
- : -
24.11.2026
Боруссия Д
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Информация о матче
Стадион:
Афонсо Энрике
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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