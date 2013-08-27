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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Арсенал - Фенербахче
Арсенал - Фенербахче: обзор матча 27 августа 2013
Арсенал
27.08.2013, вторник, 22:45
Лига чемпионов, 4 раунд
2 : 0
Первый матч – 3 : 0
Завершен
Фенербахче
25'
А. Рэмзи
72'
А. Рэмзи
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - Фенербахче
88'
Желтая карточка
Г. Генюл
83'
Замена
М. Топуз
️️️️
М. Сов
78'
Желтая карточка
Р. Мейрелеш
Замена
Р. Миячи
️️️️
Т. Уолкотт
74'
ГОЛ! 2:0!
А. Рэмзи
Пас отдал
К. Гиббс
72'
Желтая карточка
А. Рэмзи
70'
67'
Замена
А. Потук
️️️️
К.
67'
Замена
П. Вебо
️️️️
Д. Кейт
Замена
Я. Саного
️️️️
О. Жиру
60'
55'
Желтая карточка
Э. Эменике
Замена
К. Гиббс
️️️️
Л. Подольски
49'
Травма
Л. Подольски
49'
Желтая карточка
П. Мертезакер
34'
29'
Желтая карточка
Э. Коркмаз
ГОЛ! 1:0!
А. Рэмзи
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
13
Войцех Щесны
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
3
Бакари Санья
ЦЗ
4
Пер Мертезакер
(К)
ЦЗ
6
Карл Дженкинсон
ПЗ
10
Лукас Подольски
ЛВ
8
Санти Касорла
ЦП
10
Джек Уилшир
ЦП
21
Аарон Рэмзи
ЦП
32
Тео Уолкотт
ПВ
9
Оливье Жиру
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Фенербахче
1
Волкан Демирель
(К)
ВР
88
Джанер Эркин
ЛЗ
22
Бруну Алвеш
ЦЗ
4
Эгемен Коркмаз
ЦЗ
77
Гекхан Генюл
ПЗ
17
Мусса Сов
ЛВ
21
Сельджук Шахин
ОП
14
Рауль Мейрелеш
ОП
16
Кристиан
АП
7
Дирк Кейт
ПВ
10
Эммануэль Эменике
ЦФ
Главный тренер
Эрсун Янал
Арсенал
22
Лукаш Фабиански
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
10
Томаш Росицки
ЦП
5
Эммануэль Фримпонг
ЦП
31
Рио Миячи
ЦФ
9
Яя Саного
ЦФ
Фенербахче
34
Мерт Гюнок
ВР
33
Хасан Али Калдырым
ЦЗ
14
Бекир Иртегюн
ПЗ
48
Салих Учан
ЦП
4
Алпер Потук
ЦП
38
Мехмет Топуз
ПП
9
Пьер Вебо
ЦФ
4-3-2-1
13
Щесны
18
Монреаль
3
Санья
4
Мертезакер
6
Дженкинсон
8
Касорла
10
Уилшир
21
Рэмзи
10
Подольски
32
Уолкотт
9
Жиру
4-2-3-1
1
Демирель
77
Генюл
22
Алвеш
4
Коркмаз
88
Эркин
21
Шахин
14
Мейрелеш
7
Кейт
16
Кристиан
17
Сов
10
Эменике
10
Подольски
3
Гиббс
3
Гиббс
10
Подольски
32
Уолкотт
31
Миячи
31
Миячи
32
Уолкотт
9
Жиру
9
Саного
9
Саного
9
Жиру
16
Кристиан
4
Потук
4
Потук
16
Кристиан
17
Сов
38
Топуз
38
Топуз
17
Сов
7
Кейт
9
Вебо
9
Вебо
7
Кейт
Остались в запасе
Арсенал
Фенербахче
22
Лукаш Фабиански
ВР
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
10
Томаш Росицки
ЦП
5
Эммануэль Фримпонг
ЦП
Главный тренер
Арсен Венгер
34
Мерт Гюнок
ВР
33
Хасан Али Калдырым
ЦЗ
14
Бекир Иртегюн
ПЗ
48
Салих Учан
ЦП
Главный тренер
Эрсун Янал
Остались в запасе
22
Лукаш Фабиански
ВР
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
10
Томаш Росицки
ЦП
5
Эммануэль Фримпонг
ЦП
Остались в запасе
34
Мерт Гюнок
ВР
33
Хасан Али Калдырым
ЦЗ
14
Бекир Иртегюн
ПЗ
48
Салих Учан
ЦП
Главный тренер
Арсен Венгер
Главный тренер
Эрсун Янал
Статистика матча Арсенал - Фенербахче
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Фенербахче
Турция. Суперлига, 12 тур
Коджаэлиспор
- : -
21.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 11 тур
Чорум
0 : 5
08.11.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
2 : 2
20.10.2026
Славия
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Веласко Карбальо
(Мадрид)
Стадион:
Эмирейтс
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол" 22:00 (прямая)
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