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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Фенербахче - Арсенал
Фенербахче - Арсенал: обзор матча 21 августа 2013
Фенербахче
21.08.2013, среда, 22:45
Лига чемпионов, 4 раунд
0 : 3
Ответный матч – 0 : 2
Завершен
Арсенал
51'
К. Гиббс
64'
А. Рэмзи
77'
О. Жиру (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фенербахче - Арсенал
87'
Замена
Н. Монреаль
️️️️
Т. Уолкотт
Замена
А. Потук
️️️️
Р. Мейрелеш
82'
82'
Замена
Л. Подольски
️️️️
О. Жиру
77'
ГОЛ с пенальти! 0:3!
О. Жиру
Желтая карточка
М. Кадлец
76'
75'
Желтая карточка
В. Щесны
Желтая карточка
Б. Алвеш
66'
64'
ГОЛ! 0:2!
А. Рэмзи
Пас отдал
Д. Уилшир
Замена
Э. Эменике
️️️️
П. Вебо
63'
51'
ГОЛ! 0:1!
К. Гиббс
Пас отдал
Т. Уолкотт
Замена
Г. Генюл
️️️️
Б. Иртегюн
46'
33'
Замена
К. Дженкинсон
️️️️
Л. Косиельни
Желтая карточка
П. Вебо
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фенербахче
1
Волкан Демирель
ВР
3
Михал Кадлец
ЛЗ
2
Джозеф Йобо
ЦЗ
22
Бруну Алвеш
ЦЗ
14
Бекир Иртегюн
ПЗ
17
Мусса Сов
ЛВ
5
Мехмет Топал
ОП
14
Рауль Мейрелеш
ЦП
25
Эмре Белезоглу
(К)
ЦП
7
Дирк Кейт
ПВ
9
Пьер Вебо
ЦФ
Главный тренер
Эрсун Янал
Арсенал
13
Войцех Щесны
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
4
Пер Мертезакер
(К)
ЦЗ
3
Бакари Санья
ПЗ
8
Санти Касорла
ЛП
21
Аарон Рэмзи
ЦП
10
Джек Уилшир
ЦП
10
Томаш Росицки
ЦП
32
Тео Уолкотт
ПП
9
Оливье Жиру
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Фенербахче
34
Мерт Гюнок
ВР
88
Джанер Эркин
ЛЗ
4
Эгемен Коркмаз
ЦЗ
77
Гекхан Генюл
ЦЗ
4
Алпер Потук
ЦП
16
Кристиан
АП
10
Эммануэль Эменике
ЦФ
Арсенал
22
Лукаш Фабиански
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
6
Карл Дженкинсон
ПЗ
10
Лукас Подольски
ЛВ
5
Эммануэль Фримпонг
ЦП
7
Серж Гнабри
ПВ
9
Яя Саного
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Демирель
3
Кадлец
2
Йобо
22
Алвеш
14
Иртегюн
5
Топал
14
Мейрелеш
25
Белезоглу
17
Сов
7
Кейт
9
Вебо
4-5-1
13
Щесны
3
Санья
6
Косиельни
4
Мертезакер
3
Гиббс
32
Уолкотт
21
Рэмзи
10
Уилшир
10
Росицки
8
Касорла
9
Жиру
14
Иртегюн
77
Генюл
77
Генюл
14
Иртегюн
14
Мейрелеш
4
Потук
4
Потук
14
Мейрелеш
9
Вебо
10
Эменике
10
Эменике
9
Вебо
32
Уолкотт
18
Монреаль
18
Монреаль
32
Уолкотт
6
Косиельни
6
Дженкинсон
6
Дженкинсон
6
Косиельни
9
Жиру
10
Подольски
10
Подольски
9
Жиру
Остались в запасе
Фенербахче
Арсенал
34
Мерт Гюнок
ВР
88
Джанер Эркин
ЛЗ
4
Эгемен Коркмаз
ЦЗ
16
Кристиан
АП
Главный тренер
Эрсун Янал
22
Лукаш Фабиански
ВР
5
Эммануэль Фримпонг
ЦП
7
Серж Гнабри
ПВ
9
Яя Саного
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Остались в запасе
34
Мерт Гюнок
ВР
88
Джанер Эркин
ЛЗ
4
Эгемен Коркмаз
ЦЗ
16
Кристиан
АП
Остались в запасе
22
Лукаш Фабиански
ВР
5
Эммануэль Фримпонг
ЦП
7
Серж Гнабри
ПВ
9
Яя Саного
ЦФ
Главный тренер
Эрсун Янал
Главный тренер
Арсен Венгер
Статистика матча Фенербахче - Арсенал
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Фенербахче
Турция. Суперлига, 12 тур
Коджаэлиспор
- : -
21.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 11 тур
Чорум
0 : 5
08.11.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
2 : 2
20.10.2026
Славия
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Главный судья:
Джанлука Рокки
(Флоренция)
Стадион:
Шюкрю Сарачоглу
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Футбол" 22:00 (прямая)
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