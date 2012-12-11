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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Брэдфорд Сити - Арсенал
Брэдфорд Сити - Арсенал: обзор матча 11 декабря 2012
Брэдфорд Сити
11.12.2012, вторник, 23:45
Англия. Кубок Лиги, 1/4 финала
1 : 1
Счет по пенальти – 3 : 2
Завершен
Арсенал
16'
Г. Томпсон
87'
Т. Вермален
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Брэдфорд Сити - Арсенал
Пенальти не реализован!
Т. Вермален
Пенальти не реализован!
Р. Джонс
ГОЛ!
А. Окслэд-Чемберлен
3:2
ГОЛ!
А. Коннелл
3:1
ГОЛ!
Д. Уилшир
2:1
Пенальти не реализован!
С. Дарби
Пенальти не реализован!
М. Шамах
ГОЛ!
Г. Джонс
2:0
Пенальти не реализован!
С. Касорла
ГОЛ!
Н. Дойл
1:0
Желтая карточка
Д. Хансон
119'
Замена
Б. Тарготт
️️️️
У. Эткинсон
93'
92'
Желтая карточка
Т. Вермален
Желтая карточка
Н. Дойл
90'
+4
87'
ГОЛ! 1:1!
Т. Вермален
Пас отдал
С. Касорла
Замена
А. Коннелл
️️️️
Н. Уэллс
74'
Замена
Р. Джонс
️️️️
Г. Томпсон
72'
70'
Замена
А. Окслэд-Чемберлен
️️️️
Л. Подольски
69'
Замена
Т. Росицки
️️️️
А. Рэмзи
Желтая карточка
Н. Уэллс
68'
60'
Замена
М. Шамах
️️️️
Ф. Коклен
ГОЛ! 1:0!
Г. Томпсон
Пас отдал
У. Эткинсон
16'
8'
Желтая карточка
Жервиньо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брэдфорд Сити
12
Мэтт Дьюк
ВР
3
Джеймс Мередит
ЛЗ
16
Карл МакХаг
ЦЗ
23
Рори Макардл
ЦЗ
23
Стивен Дарби
ПЗ
12
Уилл Эткинсон
ЛП
18
Гэри Джонс
ЦП
24
Натан Дойл
ЦП
11
Гэрри Томпсон
ПП
18
Джеймс Хансон
ЦФ
21
Нахки Уэллс
ЦФ
Арсенал
13
Войцех Щесны
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
4
Томас Вермален
ЦЗ
4
Пер Мертезакер
ЦЗ
3
Бакари Санья
ПЗ
10
Лукас Подольски
ЛП
27
Жервиньо
ЛВ
13
Франсис Коклен
ОП
10
Джек Уилшир
ОП
21
Аарон Рэмзи
ЦП
8
Санти Касорла
ЦП
Главный тренер
Арсен Венгер
Брэдфорд Сити
33
Джон МакЛафлин
ВР
30
Кертис Гуд
ЦЗ
26
Блэйр Тарготт
ЦП
8
Ричи Джонс
ЦП
4
Ричард Равенхилл
ЦП
17
Алан Коннелл
ЦФ
20
Завон Хайнс
ЦФ
Арсенал
1
Вито Манноне
ВР
5
Себастьен Скиллачи
ЦЗ
6
Карл Дженкинсон
ПЗ
8
Микель Артета
ОП
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
10
Томаш Росицки
ЦП
27
Маруан Шамах
ЦФ
4-4-2
12
Дьюк
3
Мередит
16
МакХаг
23
Макардл
23
Дарби
12
Эткинсон
18
Джонс
24
Дойл
11
Томпсон
21
Уэллс
18
Хансон
4-2-3-1
13
Щесны
3
Санья
4
Вермален
4
Мертезакер
3
Гиббс
13
Коклен
10
Уилшир
21
Рэмзи
8
Касорла
10
Подольски
27
Жервиньо
12
Эткинсон
26
Тарготт
26
Тарготт
12
Эткинсон
11
Томпсон
8
Джонс
8
Джонс
11
Томпсон
21
Уэллс
17
Коннелл
17
Коннелл
21
Уэллс
10
Подольски
21
Окслэд-Чемберлен
21
Окслэд-Чемберлен
10
Подольски
21
Рэмзи
10
Росицки
10
Росицки
21
Рэмзи
13
Коклен
27
Шамах
27
Шамах
13
Коклен
Остались в запасе
Брэдфорд Сити
Арсенал
30
Кертис Гуд
ЦЗ
33
Джон МакЛафлин
ВР
4
Ричард Равенхилл
ЦП
20
Завон Хайнс
ЦФ
1
Вито Манноне
ВР
5
Себастьен Скиллачи
ЦЗ
6
Карл Дженкинсон
ПЗ
8
Микель Артета
ОП
Главный тренер
Арсен Венгер
Остались в запасе
30
Кертис Гуд
ЦЗ
33
Джон МакЛафлин
ВР
4
Ричард Равенхилл
ЦП
20
Завон Хайнс
ЦФ
Остались в запасе
1
Вито Манноне
ВР
5
Себастьен Скиллачи
ЦЗ
6
Карл Дженкинсон
ПЗ
8
Микель Артета
ОП
Главный тренер
Арсен Венгер
Статистика матча Брэдфорд Сити - Арсенал
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Брэдфорд Сити
Англия. Первая лига, 16 тур
Брэдфорд Сити
- : -
21.11.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 14 тур
Брэдфорд Сити
0 : 3
31.10.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Брэдфорд Сити
2 : 0
27.10.2026
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Оксфорд
0 : 0
24.10.2026
Брэдфорд Сити
Англия. Первая лига, 12 тур
Бертон Альбион
0 : 0
20.10.2026
Брэдфорд Сити
Англия. Первая лига, 11 тур
Брэдфорд Сити
2 : 0
17.10.2026
Стивенидж
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
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1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Главный судья:
Майк Дин
(Уиррал)
Стадион:
Корэл Виндоус Стэдиум
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