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Расписание матчей
Англия. Кубок
Арсенал - Блэкберн
Арсенал - Блэкберн: обзор матча 16 февраля 2013
Арсенал
16.02.2013, суббота, 19:00
Англия. Кубок, 1/8 финала
0 : 1
Завершен
Блэкберн
72'
К. Казим-Ричардс
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Арсенал - Блэкберн
89'
Желтая карточка
Д. Гудвилли
83'
Замена
Д. Гудвилли
️️️️
Д. Роудс
72'
ГОЛ! 0:1!
К. Казим-Ричардс
Замена
Д. Уилшир
️️️️
Т. Росицки
71'
Замена
С. Касорла
️️️️
А. Окслэд-Чемберлен
71'
Замена
Т. Уолкотт
️️️️
Жервиньо
70'
62'
Замена
Д. Бентли
️️️️
М. Ольссон
10'
Желтая карточка
Б. Орр
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
13
Войцех Щесны
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
4
Томас Вермален
(К)
ЦЗ
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
27
Жервиньо
ЛВ
5
Абу Диаби
ОП
8
Микель Артета
ОП
13
Франсис Коклен
ОП
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
10
Томаш Росицки
ЦП
9
Оливье Жиру
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Блэкберн
34
Джейк Кин
ВР
13
Мартин Ольссон
ЛЗ
24
Скотт Данн
ЦЗ
4
Грант Хэнли
ЦЗ
16
Брэдли Орр
ПЗ
29
Маркус Ольссон
ЛП
16
Джейсон Лоу
ОП
7
Ли Улльямсон
ЦП
91
Колин Казим-Ричардс
АП
8
Мортен Гамст Педерсен
ПП
29
Джордан Роудс
ЦФ
Главный тренер
Майкл Эплтон
Арсенал
1
Вито Манноне
ВР
3
Бакари Санья
ПЗ
10
Лукас Подольски
ЛВ
10
Джек Уилшир
ЦП
21
Аарон Рэмзи
ЦП
8
Санти Касорла
ЦП
32
Тео Уолкотт
ПВ
Блэкберн
30
Себастьян Усаи
ВР
28
Гаэль Живе
ЛЗ
4
Карим Рекик
ЦЗ
92
Фабиу Нунеш
ЦП
21
Дэвид Бентли
ПП
25
Дэвид Гудвилли
ЦФ
21
Нуну Гомеш
ЦФ
3-3-2-1-1
13
Щесны
18
Монреаль
6
Косиельни
4
Вермален
5
Диаби
8
Артета
13
Коклен
21
Окслэд-Чемберлен
10
Росицки
27
Жервиньо
9
Жиру
4-1-3-1-1
34
Кин
16
Орр
24
Данн
4
Хэнли
13
Ольссон
16
Лоу
8
Педерсен
7
Улльямсон
29
Ольссон
91
Казим-Ричардс
29
Роудс
10
Росицки
10
Уилшир
10
Уилшир
10
Росицки
21
Окслэд-Чемберлен
8
Касорла
8
Касорла
21
Окслэд-Чемберлен
27
Жервиньо
32
Уолкотт
32
Уолкотт
27
Жервиньо
29
Роудс
25
Гудвилли
25
Гудвилли
29
Роудс
29
Ольссон
21
Бентли
21
Бентли
29
Ольссон
Остались в запасе
Арсенал
Блэкберн
1
Вито Манноне
ВР
3
Бакари Санья
ПЗ
21
Аарон Рэмзи
ЦП
10
Лукас Подольски
ЛВ
Главный тренер
Арсен Венгер
30
Себастьян Усаи
ВР
28
Гаэль Живе
ЛЗ
4
Карим Рекик
ЦЗ
92
Фабиу Нунеш
ЦП
21
Нуну Гомеш
ЦФ
Главный тренер
Майкл Эплтон
Остались в запасе
1
Вито Манноне
ВР
3
Бакари Санья
ПЗ
21
Аарон Рэмзи
ЦП
10
Лукас Подольски
ЛВ
Остались в запасе
30
Себастьян Усаи
ВР
28
Гаэль Живе
ЛЗ
4
Карим Рекик
ЦЗ
92
Фабиу Нунеш
ЦП
21
Нуну Гомеш
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Главный тренер
Майкл Эплтон
Статистика матча Арсенал - Блэкберн
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
- : -
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Блэкберн
2 : 0
24.10.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Информация о матче
Стадион:
Эмирейтс
Где смотреть матч:
"Россия 2" 18:55 (прямая)
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